במהלך היום (חמישי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב האזורים, ויהיה בהיר עד מעונן חלקית. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
מחר לא יחול שינוי בטמפרטורות. כמו בחמישי, משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. ביום שבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. משעות אחר הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום הנגב ובערבה.
בראשון תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות לעונה. משעות אחר הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים בעיקר בבקעה, במדבר יהודה, בים המלח, בדרום הנגב ובערבה. במהלך היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-26, תל אביב 19-28, חיפה 22-27, צפת 17-29, קצרין 19-32, טבריה 20-34, נצרת 19-31, עפולה 17-31, בית שאן 21-35, לוד 18-29, אשדוד 20-28, עין גדי 25-32, באר שבע 19-29, מצפה רמון 18-26, אילת 24-33.