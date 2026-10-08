במהלך היום (חמישי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב האזורים, ויהיה בהיר עד מעונן חלקית. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

במהלך היום (חמישי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב האזורים, ויהיה בהיר עד מעונן חלקית. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

במהלך היום (חמישי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב האזורים, ויהיה בהיר עד מעונן חלקית. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.