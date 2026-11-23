במהלך היום (שני) הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר, עם זאת, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. צפוי להיות מעונן.