במהלך היום (שני) הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר, עם זאת, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. צפוי להיות מעונן.
ביום רביעי הטמפרטורות שוב ירדו קלות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין יהיו רגילות לעונה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ויהיה מעונן חלקית עד בהיר.
בחמישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 12-21, תל אביב 16-23, חיפה 17-23, צפת 11-19, קצרין 12-22, טבריה 16-24, נצרת 16-23, עפולה 14-25, בית שאן 16-26, לוד 16-24, אשדוד 17-23, עין גדי 19-25, באר שבע 15-24, מצפה רמון 13-22, אילת 19-27.