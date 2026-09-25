מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובשעות הבוקר אף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, ובעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה במרבית האזורים.