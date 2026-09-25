מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ובשעות הבוקר אף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, ובעיקר לאורך מישור החוף הדרומי. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה במרבית האזורים.
בבקעת כנרות, חוף ים המלח ובקעת הירדן והערבה צפוי להיות עומס חום כבד. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
מחר, חג סוכות, תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, וביום ראשון ללא שינוי ניכר. ביום שני תורגש עלייה קלה במידות החום, אם כי בצפון הארץ צפוי מדי פעם גשם מקומי שברובו יהיה קל.
בשירות המטאורולוגי אמרו אתמול כי טווח התחזית להמשך עדיין נראה רחוק, אבל ייתכן שבמהלך ימי חול המועד יחול שינוי במזג האוויר - ואף צפוי גשם באזורים שונים בארץ. זה יחל בצפון ביום שלישי, ולקראת הלילה ויום רביעי - קיים סיכוי שהגשם יתפשט לדרום, כולל סיכוי לשיטפונות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-27, תל אביב 24-29, חיפה 24-29, צפת 18-27, קצרין 20-32, טבריה 23-32, נצרת 23-30, עפולה 23-32, בית שאן 25-35, לוד 24-30, אשדוד 24-30, עין גדי 26-34, באר שבע 22-31, מצפה רמון 19-29, אילת 26-35.