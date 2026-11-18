מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית, ובבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.
בלילה יהיה מעונן חלקית, ומחר צפויה עלייה קלה בטמפרטורות - שעדיין יהיו רגילות לעונה.
ביום שישי יהיה לרוב בהיר עם עלייה נוספת במידות החום, שיהיו גבוהות מהרגיל ברוב האזורים. ביום שבת הטמפרטורות יוסיפו לעלות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 12-19, תל אביב 17-23, חיפה 17-22, צפת 13-18, קצרין 14-21, טבריה 16-24, נצרת 16-22, עפולה 14-24, בית שאן 17-26, לוד 16-23, אשדוד 17-23, עין גדי 19-25, באר שבע 13-23, מצפה רמון 13-20, אילת 19-27.