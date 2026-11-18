מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית, ובבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.