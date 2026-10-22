מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ - ויעשה חם מהרגיל לעונה. כמו כן, משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, וייתכן אובך בדרום. גם בלילה יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב.