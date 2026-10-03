מזג האוויר היום (שבת), שמחת תורה, יהיה מעונן חלקית וילווה בטפטופים עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לקראת הצהריים הגשם יחדול. היום גם תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה.
מחר תחול התחממות קלה נוספת וביום שני הטמפרטורות יירדו. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים קלים גם בדרום ובמזרח הארץ, אך לא צפוי שינוי נוסף בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-25, תל אביב 20-29, חיפה 21-27, צפת 17-24, קצרין 18-29, טבריה 21-30, נצרת 20-29, עפולה 19-30, בית שאן 21-32, לוד 20-30, אשדוד 21-29, עין גדי 24-32, באר שבע 18-30, מצפה רמון 19-28, אילת 24-34.