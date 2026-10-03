מזג האוויר היום (שבת), שמחת תורה, יהיה מעונן חלקית וילווה בטפטופים עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לקראת הצהריים הגשם יחדול. היום גם תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה.