מזג האוויר היום (שישי) ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. כמו כן, בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובהרי המרכז, ומשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. במהלך היום יהיה בהיר לרוב ובלילה מעונן חלקית.