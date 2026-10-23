מזג האוויר היום (שישי) ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. כמו כן, בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובהרי המרכז, ומשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. במהלך היום יהיה בהיר לרוב ובלילה מעונן חלקית.
מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות לאורך החוף ויהיה מעונן חלקית.
ביום ראשון תורגש הקלה בעומסי החום ויהיה מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים. ביום שני תחול התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות ייעשו מעט גבוהות מהרגיל.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 20-28, תל אביב 18-30, חיפה 24-32, צפת 21-29, קצרין 24-33, טבריה 23-35, נצרת 24-34, עפולה 18-36, בית שאן 24-37, לוד 18-31, אשדוד 19-29, עין גדי 28-35, באר שבע 19-33, מצפה רמון 19-29, אילת 23-34.