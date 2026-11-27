היום (שישי) תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, ויהיה בהיר עד מעונן חלקית.

היום (שישי) תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, ויהיה בהיר עד מעונן חלקית.

היום (שישי) תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, ויהיה בהיר עד מעונן חלקית.