היום (שישי) תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, ויהיה בהיר עד מעונן חלקית.
בשבת הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל ברוב אזורי הארץ. ביום ראשון תחול ירידה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל. בבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון ולאורך החוף.
ביום שני הטמפרטורות יעלו במקצת והלחות תרד. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות חזקות, יחל לרדת גשם מקומי המלווה בסופות רעמים יחידות, ומשעות הערב הגשם יתחזק בהדרגה.
בשירות המטאורולוגי אמרו כי בשבוע הבא צפויים גשמים בעוצמה חזקה ויש אפשרות להצפות בערי החוף במהלך יום שלישי בבוקר. הגשמים יוסיפו לרדת בעוצמות שונות גם בימים רביעי וחמישי ועד סוף השבוע הבא, וקיים צפי ממשי להצפות ושיטפונות בנחלים.
הגשמים ילוו במשבי רוח חזקים ובטמפרטורות נמוכות יחסית לעונה. רצף הימים הגשומים בשבוע הבא צפוי להניב כמויות משקעים גבוהות ועד סוף השבוע הבא צפויים לרדת יותר מ-100 מ"מ גשם במקומות רבים בצפון ובמרכז.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-23, תל אביב 14-23, חיפה 18-26, צפת 16-22, קצרין 19-27, טבריה 18-27, נצרת 19-26, עפולה 13-28, בית שאן 18-29, לוד 13-25, אשדוד 15-23, עין גדי 21-26, באר שבע 12-25, מצפה רמון 16-25, אילת 19-30.