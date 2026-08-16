1,115,336 בני אדם הצביעו בבחירות הקודמות למפלגת הליכוד. לפי הסקרים כיום, אשר מנבאים 23-24 מנדטים למפלגה, יחד עם חישוב אחוז החסימה הנוכחי, ההערכה כי גם בבחירות הנוכחיות לפחות מיליון ישראלים צפויים ללכת לקלפי הקרוב לביתם ולשלשל אליו פתק שעליו מופיע מחל. על רקע המספרים האלה, נשאלת השאלה עד כמה 140 אלף מתפקדי הליכוד, שמהווים קצת יותר מעשירית מבוחרי המפלגה בקלפי, באמת משקפים את הלך הרוח האמיתי בתנועה.

גם אם לא, וזו הבעיה המרכזית בשיטה, אותם מתפקדים הם אלה שיכריעו היום בהצבעה בפריימריז כיצד תיראה רשימת הליכוד בקדנציה הבאה. למעשה, קבוצת המתפקדים היא קבוצת הייחוס החשובה ביותר לח"כים ולשרי הליכוד, בעוד קבוצת הבוחרים המונה מעל מיליון איש בפוטנציה היא קבוצת הייחוס החשובה ביותר לנתניהו. המתח בין הקבוצות יוצר קרב מעניין שהתוצאות שלו ישפיעו רבות על מערכת הבחירות הקרובה. בפריימריז הקרובים אפשר לנתח שני מבחנים מעניינים. הראשון והפשוט שבהם הוא של נתניהו עצמו. עד כמה רה"מ יצליח לשלוט ברשימה, לקדם את נאמניו מצד אחד ולסכל את מתנגדיו. המבחן השני הוא רחב יותר, מעבר לשאלת המרוץ הפרסונלי ברשימה, איך הבחירה של מתפקדי הליכוד תשפיע על קריאת הכיוון של הימין הישראלי.

ראש הממשלה בביקור בקניון מלחה ( צילום: גיל יוחנן )

מפלגת הליכוד הייתה כל השנים הברומטר המרכזי לעמדות הימין הישראלי. היא נחשבה נקודת האמצע. הפרגמטית יותר. כל בוחר ימין ידע שכדי לקדם צעדים דרסטיים בתפיסתו, הכתובת היא מפלגות לוויין אידיאולוגיות, ניציות יותר, דוגמת אלה של סמוטריץ' או בן גביר, או בעבר בנט ושקד בגלגולם הקודם בימין החדש.

בשנים האחרונות, הליכוד בעצמו הלך והקצין. דוגמה לכך היא הדרישה לתיקון אגרסיבי במערכת המשפט. מה שהחל בכלל כדרישה של סמוטריץ' ורוטמן לצד קול בודד של יריב לוין הפך לדגל מרכזי במפלגת השלטון. מי שלא תוקף בחריפות היום את בג"ץ והיועמ"שית כאילו מבקש מהמתפקדים לא להצביע עבורו. מה שהחל כדרישה לתיקון הגיע עד לסרטון קמפיין של יו"ר הכנסת שבו הוא מתגאה בהפרת פסיקת בג"ץ. רשימת הליכוד שתיבחר תשקף עד כמה רחוק הלכו מתפקדי הליכוד בנושאים אלה ואחרים. השאלה הגדולה היא אם בחירתם תשקף את כל בוחרי המפלגה בקלפי.

רה"מ סבור כי עם הרשימה הנוכחית לא מנצחים בחירות, כלומר הוא לא נותן אמון במתפקדי הליכוד וחושש כי בחירתם תבריח את המצביעים בבבחירות הכלליות. הוא רוצה לקדם את נאמניו לצד דחיקה אחורה של דמויות עצמאיות וגם כאלה שמבריחות את קולות הימין המתון

מהשאלה הזו בדיוק נתניהו חושש. רה"מ סבור כי עם הרשימה הנוכחית לא מנצחים בחירות, כלומר הוא לא נותן אמון במתפקדי הליכוד וחושש כי בחירתם תבריח את המצביעים בבבחירות הכלליות. הוא רוצה לקדם את נאמניו לצד דחיקה אחורה של דמויות עצמאיות וגם כאלה שמבריחות את קולות הימין המתון. המבחן של נתניהו יהיה במיקומה של גוטליב. האחרונה פופלרית מאוד בקרב הליכודניקים אך נתניהו חושש כי היא עצמאית מדי וגם חושש כי תבריח קולות מתונים.