שישה חודשים לאחר המקרה הטרגי בבית הזיקוק באשדוד , שבו נהרגו מהנדסות הכימיה אירינה רדצ'וק וניצן גוייכמן - המשטרה העבירה את התיק לפרקליטות. עם החשודים נמנים גם מנהלים בחברה.

השתיים נהרגו במהלך בדיקת חומרים מסוכנים, כאשר לבשו חליפות שחוברו ל מיכלים שהכילו 100% חנקן - במקום שיחוברו למיכלי אוויר רפואי, כך לפי המשטרה ומשרד העבודה. בפרשה חשודים בין היתר שני אחים ובעלים בחברה שסיפקה את המיכלים שהיו אמורים להכיל אוויר רפואי, לצד מנהלים בבית הזיקוק עצמו. מנהלת המעבדה לא המשיכה בתפקידה. חדר הבדיקות שבו הן נהרגו עדיין לא חזר לפעילות ועומד סגור.

גלריה זירת האסון באשדוד ( צילום: תומר שונם הלוי )

אירינה וניצן ז"ל ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

ג', מהנדס ותיק במעבדה שביקש להישאר בעילום שם, טען בשיחה עם ynet ו-"ידיעות אחרונות" כי ההנהלה הודיעה לעובדים שבכוונתה לחדש את פעילות חדר הבדיקות שבו השתיים נהרגו, לאחר שיוטמעו בו אמצעי בטיחות חדשים - מה שלדבריו דרש במשך שנים. "עכשיו הם נזכרו, שנים התרעתי שיקרה אסון. אמרו לנו שהם רוצים להחזיר את בדיקות החומרים המסוכנים, אבל רק אחרי שיתקינו מצלמה, כפתור מצוקה ואדם שלישי שישקיף על שני העובדים שעושים את הבדיקה".

כזכור, ב-11 בפברואר התמוטטו רדצ'וק וגוייכמן במהלך עבודה בחדר הבדיקות המסוכנות. ביום האסון איש לא הבחין בזמן אמת כששתי המהנדסות התמוטטו. "אם הייתה מצלמה והיו רואים אותן נופלות, אפשר היה להוציא אותן מיד, להתחיל החייאה ולתת להן לנשום. הן היו שם בערך 50 דקות. כשמצאו אותן כבר היה מאוחר", אומר המהנדס.

במשך כמה עשורים ג' מגיע כמעט מדי יום לשערי בית הזיקוק באשדוד. הוא ראה חילופי מנהלים, מכרזים, שדרוגים וגם תאונות - לא מעט לדבריו. אבל את מה שקרה בחדר הבדיקות המסוכנות - שבו נספו המהנדסות - הוא מתקשה לשאת. "ידעתי שיקרה כאן אסון", הוא אומר. "לא ידעתי מתי ולא ידעתי למי, אבל התרעתי וידעתי שמתישהו יקרה שם אסון".

לדברי המהנדס, כבר עם הקמת חדר הבדיקות לפני כעשור הוא התריע שוב ושוב כי יש להציב מצלמה בתוך החדר, שתאפשר לעובדים באולם המעבדה לעקוב בזמן אמת אחר המתרחש. "אמרו לי שאי אפשר לשים מצלמה כי אנשים מורידים בגדים בכניסה כשהם לובשים את החליפות. הסברתי שלא צריך מצלמה בחדר ההלבשה אלא בחדר שבו מבצעים את הבדיקות. גם לזה סירבו. לא באמת הבנתי למה".

המהנדס מותח ביקורת חריפה גם על התנהלות ההנהלה לאחר האירוע. "אחרי המוות עשו לנו אסיפה ואמרו שהם פעלו כמו שצריך ושהם כמובן לא אשמים בשום דבר. הם אמרו שגם ניצן ואירינה לא אשמות ופעלו לפי הנהלים - ושרק הספקים אשמים". עוד הוא טוען כי לאורך השנים התריע על ליקויי בטיחות נוספים. "בכל השנים שאני עובד כאן מתו כבר כמה אנשים ועל אף מנהל לא הוטלה אחריות. תמיד האשימו את העובדים שנהרגו שלא שמרו על הנהלים". חזי שוורצמן, ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה, העביר חוות דעת למשטרה הנוגעת לתכולת המיכלים.

התאונה הקשה האחרונה שהתרחשה בבית הזיקוק הייתה בינואר 2013, אז נהרגו מיכאל בליאכוב (35) ומשה טל (38) כתוצאה משאיפת מימן גופריתי כשתיקנו תקלה ללא ציוד מגן. לדבריו, אחת הדוגמאות שנחרטו בזיכרונו היא מקרה שבו נהרג עובד מפיצוץ מיכל סולר לפני שנים רבות, לאחר שלטענתו התריע מראש על שימוש בחוט סינתטי שהיה עלול ליצור ניצוץ. ״זה היה עניין של כמה שקלים. בן אדם נהרג בגלל חיסכון של כמה שקלים״, טען.

חזי שוורצמן, ראש מינהל הבטיחות במשרד העבודה, העביר חוות דעת למשטרה הנוגעת לתכולת המיכלים. כך נכתב: ״כאשר אדם נושם חנקן טהור (N2), ההשפעה הפיזיולוגית העיקרית היא חנק כתוצאה מהיפוקסיה. חנקן הוא גז אינרטי ולא רעיל, שאינו בר נשימה; הוא תופס את מקום החמצן (O2) בנאדיות הריאה, מה שמוביל לירידה מהירה במתח החמצן העורקי. זה גורם לאובדן הכרה תוך שניות עד דקות, ואחריו פגיעה מוחית בלתי הפיכה ומוות אם החשיפה נמשכת, כאשר הגוף חסר חמצן למרות מאמץ אוורור רגיל. ממצאי הנתיחה לעיתים קרובות אינם חד משמעיים, והאבחנה מתבססת על חקירת נסיבות האירוע וניתוח טוקסיקולוגי, המראים תכולת חנקן גבוהה בדם וברקמות״.