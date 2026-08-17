הפוליטיקה הישראלית והגלובלית כאחד מתנהלות בצל חרדה דמוגרפית. היא זאת שמסבירה את עליית הימין הקיצוני באירופה, את הסחף האנטי-דמוקרטי של קואליציית השופטים-טייסים-עובדי מדינה בישראל ותופעות אחרות.
טרם דיון בהשלכות הנורמטיביות של החרדה הזאת, יש לעמוד על כך שהשד הדמוגרפי איננו נורא כל כך. מרבית התחזיות ארוכות הטווח הן ספקולטיביות. בניגוד לשיח הפופולרי, ההיסטוריה מראה שמגמות דמוגרפיות לא מתנהגות באופן אקספוננציאלי לטווח ארוך, וגם קצב ההשתנות שלהן איננו קבוע.
חלק מתסריטי האפוקליפסה הם מופרכים לגמרי. הראשון ביניהם הוא כי "האנושות מכחידה את עצמה" בגלל שיעור הילודה הקטן והולך. הטיעון הוא ששיעור הפריון הכולל בעולם עומד כיום על כ-2.2 ילדים לאישה, רק מעט מעבר לרף הפריון הנדרש כדי לשמור על גודל אוכלוסייה יציב (המכונה "רמת התחלופה"), ואולם נמצא במגמת ירידה מתמדת. לפיכך, בהנחה שהמגמה תימשך, האוכלוסייה הכוללת תתחיל בקרוב להתכווץ ותמשיך בכך עד להכחדתה. אחד הכשלים בטיעון הזה נעוץ בהנחה הסמויה שניתן לחשב את שיעור הגידול באוכלוסייה כאילו לכל מרכיביה יש שיעור פריון אחיד שהוא זהה לשיעור הפריון הממוצע. לאמיתו של דבר, השיעור הממוצע משקלל נתונים של תתי-אוכלוסיות הנבדלות על בסיס אתני, גיאוגרפי או דתי, בעלות תכונות מובחנות. כדי לדעת את קצב גידול האוכלוסייה בתנאים האלה, יש לחלק אותה לקבוצות השונות, לסמן במפורש את שיעור הפריון בכל אחת מהן ואת שיעור המעבר של פרטים מכל קבוצה לקבוצות אחרות (הכלי לסימון הזה מכונה ״מטריצת לזלי״) ולהפעיל את מנגנון ההעתקה הזה שוב ושוב על האוכלוסייה. קל להראות, כי די בכך שתהיה קבוצה אחת באוכלוסייה, ששיעור הפריון ושיעור ההישרדות הבין-דורית שלה הם יציבים ומכפלתם עולה על רמת התחלופה, כדי שבמרוצת הזמן האוכלוסייה תגדל.
נדגים: נניח שהאוכלוסייה מורכבת משתי קבוצות בעלות שיעור תמותה יציב - 90% מהאוכלוסייה הם אנשים כחולים, שהפריון שלהם הוא 1.5 צאצאים לאישה ושמשכו של דור אצלם (כלומר, הגיל הממוצע של האם בעת הלידה) הוא 33 שנים, ו-10% הם אנשים ירוקים, שהפריון שלהם 5 ומשכו של דור אצלם 28 שנים. נניח ששליש מהירוקים מכחילים בכל דור ו-5% מן הכחולים הופכים בכל דור לירוקים. בצירוף מספר הנחות מפשטות, ניתן לראות כי למרות ששיעור הריבוי הנוכחי הוא 1.85 בלבד, נמוך לכאורה מן ה-2.1 בקירוב הנחוצים כדי לשמר את האוכלוסייה בגודלה, האוכלוסייה תגדל בטווח הארוך, משום ששיעור הירוקים בה יעלה. בנתוני הדוגמה, האוכלוסייה אמנם תתכווץ בתחילה לכ-90% מגודלה, אולם מפאת שינוי הרכבה תחזור לאחר מכן לאותו גודל ואף תמשיך לגדול. בניגוד לחרדות העמוקות ביותר של האנשים הכחולים, הם לא ייעלמו, אם כי יאבדו את הדומיננטיות שלהם. בהנחה, בלתי מציאותית כמובן, שאותו מנגנון ימשיך ויפעל עד לאינסוף, חלקם של הכחולים באוכלוסייה ישאף ל-45% בערך, ולא יפחת ממנו (“הוקטור העצמי” של המטריצה).
קשה לנחש את המגמות ארוכות הטווח בעולם או בישראל, אך יהיה זה מטופש להניח כי תרבותם של מרכיבים באוכלוסייה שישמרו על מאפיינים ייחודיים תישאר דומה לתרבותם הנוכחית
קשה לנחש את המגמות ארוכות הטווח בעולם או בישראל, אך יהיה זה מטופש להניח כי תרבותם של מרכיבים באוכלוסייה שישמרו על מאפיינים ייחודיים תישאר דומה לתרבותם הנוכחית. ההיסטוריה מלמדת, כי הציביליזציה החדשה שנוצרת עם שינוי התמהיל הדמוגרפי נושאת רבים ממאפייניה של הקודמת לה ומעשירה אותה. התרבות ההליניסטית נקראת בפי חז"ל "יוונית" מסיבה טובה - למרות שהיא נישאה על גב תשתית אתנית שונה, תרבות זו שימרה רבים ממאפייני התרבות היוונית ומזגה אותם ביסודות מזרחיים חדשים.
במאה הראשונה לפני הספירה, כאשר הפריון בקרב האליטה הסנאטורית ומעמד הפרשים ברומא היה נמוך מרמת התחלופה, רומא נותרה איתנה בזכות הגירה מסיבית וריבוי טבעי בקרב המעמדות הנמוכים, ותרבותה שגשגה. סביר להניח שגם התרבות המערבית תשתנה ותתעשר, החברה הישראלית תתפתח, וכי אין צורך להתכונן לקץ כל בשר.
פורסם לראשונה: 00:00, 18.08.26