חלק מתסריטי האפוקליפסה הם מופרכים לגמרי. הראשון ביניהם הוא כי "האנושות מכחידה את עצמה" בגלל שיעור הילודה הקטן והולך. הטיעון הוא ששיעור הפריון הכולל בעולם עומד כיום על כ-2.2 ילדים לאישה, רק מעט מעבר לרף הפריון הנדרש כדי לשמור על גודל אוכלוסייה יציב (המכונה "רמת התחלופה"), ואולם נמצא במגמת ירידה מתמדת. לפיכך, בהנחה שהמגמה תימשך, האוכלוסייה הכוללת תתחיל בקרוב להתכווץ ותמשיך בכך עד להכחדתה. אחד הכשלים בטיעון הזה נעוץ בהנחה הסמויה שניתן לחשב את שיעור הגידול באוכלוסייה כאילו לכל מרכיביה יש שיעור פריון אחיד שהוא זהה לשיעור הפריון הממוצע. לאמיתו של דבר, השיעור הממוצע משקלל נתונים של תתי-אוכלוסיות הנבדלות על בסיס אתני, גיאוגרפי או דתי, בעלות תכונות מובחנות. כדי לדעת את קצב גידול האוכלוסייה בתנאים האלה, יש לחלק אותה לקבוצות השונות, לסמן במפורש את שיעור הפריון בכל אחת מהן ואת שיעור המעבר של פרטים מכל קבוצה לקבוצות אחרות (הכלי לסימון הזה מכונה ״מטריצת לזלי״) ולהפעיל את מנגנון ההעתקה הזה שוב ושוב על האוכלוסייה. קל להראות, כי די בכך שתהיה קבוצה אחת באוכלוסייה, ששיעור הפריון ושיעור ההישרדות הבין-דורית שלה הם יציבים ומכפלתם עולה על רמת התחלופה, כדי שבמרוצת הזמן האוכלוסייה תגדל.