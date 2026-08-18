ב-2016 אישר הקבינט של ממשלת נתניהו-ליברמן בסוג של מחטף תוכנית להגדלה דרמטית של העיר הפלסטינית קלקיליה המונה כ-50,000 איש, נוגעת בכביש 6 ובכפר סבא, והמרוחקת 14 ק"מ מהים, ו-20 ק"מ ממרכז תל-אביב. כבוגרי הטבח בעוטף שבו הגיעו המחבלים לאופקים, 23 ק"מ מעזה, אנחנו מבינים שמ-50,000 איש אפשר לבנות צבא של כ-3,000 איש שיפרצו את הגדר ב-20 מקומות, וכגודל העיר, כן גודל צבא הטרור.
זה היה כישלון מוחלט של ההנהגה, הרמטכ"ל אייזנקוט, שר הביטחון ליברמן וראש הממשלה נתניהו. השערורייה נחשפה על ידי ראש מועצת שומרון שעורר את ראשי הרשויות השכנות בקו הירוק, והתכנית נבלמה. התכנית המסוכנת הזו נבנתה על ידי "גורו" התכנון הערבי בישראל, פרופ' ראסם חמאיסי, איש התנועה האסלאמית הדרומית, רע"מ, וחבר עמותת "אל-אקצא" האסלאמית. ב-2019 הוא השתתף בכנס בתורכיה שאורגן על ידי AARDI, ארגון ש"הבעיה היסודית" שלו הוא עצם קיומה של מדינת לאום יהודית. ב-2017, בכנס של "ועדת המעקב", שהיא סוג של ממשלת צללים מטעם ערביי ישראל, הציג את התכנית הגדולה שלו ל"פרויקט לאומי כולל" הרואה בערביי ישראל "פלשתינים", ילידים, בעלי הקרקע, ודבקה בזכות השיבה.
הטקטיקה שלו היא שיתוף פעולה עם מוסדות התכנון וניצולם להענקת שטחי ענק לרשויות ערביות. פרויקט מרשים של אתר "הקול היהודי" שהתפרסם לאחרונה חשף כעת כיצד המילים הכלליות הללו הפכו בגליל לקטסטרופה אסטרטגית, בסיועה הנמרץ של מדינת ישראל. מדובר על מרכז הגליל, ללא השוליים ליד הים במערב והכנרת במזרח, אזור שכיום 80% משטחו נמצא בשליטה מוניציפלית ערבית, כשהיישובים היהודיים וצירים ראשיים הופכים למובלעות מבודדות. הטקטיקה היא ניפוח הצרכים העתידיים של ישובים ערביים, הקצאת קרקעות נדיבה, ללא פרופורציות לגודל העתידי שלהם, וזה כאשר אחוזי הילודה הערביים נמצאים בירידה מתמדת, ומהרגע שהקרקע עוברת מהמדינה לרשויות הערביות נפסקת האכיפה נגד בניה בלתי חוקית. לדוגמה, היישוב כפר כנא אמור לגדול פי שלושה עבור 76,000 תושבים, ללא צורך, כי היום ישנם כ-24,000 והצפי ל-2065 הוא 45,000 בלבד. הוא יתרחב מזרחה וצפונה ולמעשה יתחבר לטורעאן, כשכביש 77 בסמוך לצומת גולני והבסיס הגדול של צה"ל שם יהפכו למובלעת. לצורך זה ייכרת יער קק"ל שניטע פעם כדי לשמר את אדמות הלאום, כשהמוסדות עדיין היו ציוניים. זה כנראה פרס מטעם מדינת ישראל ליישוב שבו היו במהלך מבצע "שומר החומות" התפרעויות, ידויי אבנים וירי על שוטרים מצד תושביו.
אובדן השליטה והריבונות הללו הובילו את האלוף איציק תורג'מן לומר בגלוי שצה"ל לא ישתמש בחרום בוואדי ערה. בתכנית המתאר הארצית, תמ"א 35, השתתף חמאיסי מיודענו בכתיבת פרק פיתוח היישובים הערביים, שבה הוגדרה "אפליה מתקנת" לטובת הערבים בגליל, בנגב ובירושלים
אובדן השליטה והריבונות הללו הובילו את האלוף איציק תורג'מן לומר בגלוי שצה"ל לא ישתמש בחרום בוואדי ערה. בתכנית המתאר הארצית, תמ"א 35, השתתף חמאיסי מיודענו בכתיבת פרק פיתוח היישובים הערביים, שבה הוגדרה "אפליה מתקנת" לטובת הערבים בגליל, בנגב ובירושלים. הדבר השתלב במדיניות ממשלתית מטורפת של סילוק האוכלוסייה היהודית מהפריפריה למגורים במגדלים בערים, באמצעות הגבלות נוקשות של גודל היישובים היהודיים לכמה מאות משפחות מול עידוד גידול ישובים בעלי רוב ערבי, וגביית מחירי קרקע ופיתוח מיהודים פי 5-10 יותר מהערבים. המדיניות הזו נחלה הצלחה וכיווצה את האוכלוסייה היהודית בלב הגליל לכ-15%.
דרושים בגליל ובנגב חוות ונערי גבעות שבלמו ביו"ש את "תכנית פיאד" המקבילה, להשתלטות על השטח. מצד מדינת ישראל הרשמית, בממשלה הנוכחית החלה בלימת האפליה האנטי יהודית על ידי השרה אורית סטרוק שהשוותה את תנאי הקצאת קרקע, ומנעה לפחות חלק מהנזק העתידי. אבל ממשלה עתידית שתהיה תלויה במפלגות איסלמיסטיות עלולה למוטט סופית את הנוכחות היהודית בגליל.האוכלוסייה היהודית בלב הגליל לכ-15%