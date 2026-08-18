ב-2016 אישר הקבינט של ממשלת נתניהו-ליברמן בסוג של מחטף תוכנית להגדלה דרמטית של העיר הפלסטינית קלקיליה המונה כ-50,000 איש, נוגעת בכביש 6 ובכפר סבא, והמרוחקת 14 ק"מ מהים, ו-20 ק"מ ממרכז תל-אביב. כבוגרי הטבח בעוטף שבו הגיעו המחבלים לאופקים, 23 ק"מ מעזה, אנחנו מבינים שמ-50,000 איש אפשר לבנות צבא של כ-3,000 איש שיפרצו את הגדר ב-20 מקומות, וכגודל העיר, כן גודל צבא הטרור.

ב-2016 אישר הקבינט של ממשלת נתניהו-ליברמן בסוג של מחטף תוכנית להגדלה דרמטית של העיר הפלסטינית קלקיליה המונה כ-50,000 איש, נוגעת בכביש 6 ובכפר סבא, והמרוחקת 14 ק"מ מהים, ו-20 ק"מ ממרכז תל-אביב. כבוגרי הטבח בעוטף שבו הגיעו המחבלים לאופקים, 23 ק"מ מעזה, אנחנו מבינים שמ-50,000 איש אפשר לבנות צבא של כ-3,000 איש שיפרצו את הגדר ב-20 מקומות, וכגודל העיר, כן גודל צבא הטרור.

ב-2016 אישר הקבינט של ממשלת נתניהו-ליברמן בסוג של מחטף תוכנית להגדלה דרמטית של העיר הפלסטינית קלקיליה המונה כ-50,000 איש, נוגעת בכביש 6 ובכפר סבא, והמרוחקת 14 ק"מ מהים, ו-20 ק"מ ממרכז תל-אביב. כבוגרי הטבח בעוטף שבו הגיעו המחבלים לאופקים, 23 ק"מ מעזה, אנחנו מבינים שמ-50,000 איש אפשר לבנות צבא של כ-3,000 איש שיפרצו את הגדר ב-20 מקומות, וכגודל העיר, כן גודל צבא הטרור.

זה היה כישלון מוחלט של ההנהגה, הרמטכ"ל אייזנקוט, שר הביטחון ליברמן וראש הממשלה נתניהו. השערורייה נחשפה על ידי ראש מועצת שומרון שעורר את ראשי הרשויות השכנות בקו הירוק, והתכנית נבלמה. התכנית המסוכנת הזו נבנתה על ידי "גורו" התכנון הערבי בישראל, פרופ' ראסם חמאיסי, איש התנועה האסלאמית הדרומית, רע"מ, וחבר עמותת "אל-אקצא" האסלאמית. ב-2019 הוא השתתף בכנס בתורכיה שאורגן על ידי AARDI, ארגון ש"הבעיה היסודית" שלו הוא עצם קיומה של מדינת לאום יהודית. ב-2017, בכנס של "ועדת המעקב", שהיא סוג של ממשלת צללים מטעם ערביי ישראל, הציג את התכנית הגדולה שלו ל"פרויקט לאומי כולל" הרואה בערביי ישראל "פלשתינים", ילידים, בעלי הקרקע, ודבקה בזכות השיבה.

זה היה כישלון מוחלט של ההנהגה, הרמטכ"ל אייזנקוט, שר הביטחון ליברמן וראש הממשלה נתניהו. השערורייה נחשפה על ידי ראש מועצת שומרון שעורר את ראשי הרשויות השכנות בקו הירוק, והתכנית נבלמה. התכנית המסוכנת הזו נבנתה על ידי "גורו" התכנון הערבי בישראל, פרופ' ראסם חמאיסי, איש התנועה האסלאמית הדרומית, רע"מ, וחבר עמותת "אל-אקצא" האסלאמית. ב-2019 הוא השתתף בכנס בתורכיה שאורגן על ידי AARDI, ארגון ש"הבעיה היסודית" שלו הוא עצם קיומה של מדינת לאום יהודית. ב-2017, בכנס של "ועדת המעקב", שהיא סוג של ממשלת צללים מטעם ערביי ישראל, הציג את התכנית הגדולה שלו ל"פרויקט לאומי כולל" הרואה בערביי ישראל "פלשתינים", ילידים, בעלי הקרקע, ודבקה בזכות השיבה.

זה היה כישלון מוחלט של ההנהגה, הרמטכ"ל אייזנקוט, שר הביטחון ליברמן וראש הממשלה נתניהו. השערורייה נחשפה על ידי ראש מועצת שומרון שעורר את ראשי הרשויות השכנות בקו הירוק, והתכנית נבלמה. התכנית המסוכנת הזו נבנתה על ידי "גורו" התכנון הערבי בישראל, פרופ' ראסם חמאיסי, איש התנועה האסלאמית הדרומית, רע"מ, וחבר עמותת "אל-אקצא" האסלאמית. ב-2019 הוא השתתף בכנס בתורכיה שאורגן על ידי AARDI, ארגון ש"הבעיה היסודית" שלו הוא עצם קיומה של מדינת לאום יהודית. ב-2017, בכנס של "ועדת המעקב", שהיא סוג של ממשלת צללים מטעם ערביי ישראל, הציג את התכנית הגדולה שלו ל"פרויקט לאומי כולל" הרואה בערביי ישראל "פלשתינים", ילידים, בעלי הקרקע, ודבקה בזכות השיבה.