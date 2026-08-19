"עד היום, כשאני רואה את השלישייה שלי - גיא, אלירן ומור, אני חשה צביטה בלב על זה שרועיקי שלי לא שם"

. כך סיפרה תמי פרג'ון, שבנה רועי נפל בפיגוע בדיוק לפני 20 שנה והיה החלל הראשון של גדוד "נצח יהודה" ממסלול הנח"ל החרדי. את התמונה האחרונה שלהם כרביעייה, שהופיעה על שער "ידיעות אחרונות" אחרי נפילתו של רועי, בחרו הארבעה לעשות דווקא כשהיו על מדי צה"ל.