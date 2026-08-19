יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעורר כעס בקרב בכירי הליכוד ומפלגות הקואליציה, שטוענים כי הוא פוגע בקמפיין של ראש הממשלה בנימין נתניהו לנסות לקרוץ למתלבטים ולהגדיל את הגוש. "הוא יודע שצריך להביא ארבעה-חמישה מנדטים של מתלבטים - אבל מנצל את זה כדי לגדול על חשבון הליכוד", כך אמרו מקורות בליכוד ובגוש הקואליציה ל-ynet ו"ידיעות אחרונות".

( צילום: אלכס קולומויסקי, שלו שלום )

בשבועות האחרונים, מאז שרה"מ הצהיר כי הוא רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה, בן גביר טוען בחוגי בית ובכנסים שנתניהו עשוי ללכת לממשלה עם יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט ו"להעדיף את השמאל". בן גביר אף מביע חשש שלא יהיה חלק מהממשלה הבאה – ומנסה לשכנע את האגף הניצי בליכוד ללכת אחריו ובכך להגדיל את כוחו הפוליטי.

בן גביר אף אמר בשידור חי שקיים בפייסבוק השבוע כי "אם ביבי יחליט שהוא יילך עם איזנקוט זו תהיה טעות לדיראון עולם, אם הוא יעדיף את השמאל-מרכז עלינו, אז הכול יילך אחורה". באותו שיח עם עוקביו ברשתות הוא אף תקף את הליכוד בכישלון הרפורמה המשפטית: "לצערי מי שהתעסק בזה לא הצליח. אם היו עושים מה שעשיתי במשטרה, את השינויים בבתי הסוהר - אז היינו רואים דברים אחרת. עוצמה יהודית צריכה לקחת בפעם הבאה גם את הנושא של הרפורמה המשפטית".

מקורות בליכוד ובגוש הקואליציה אמרו ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" כי "בן גביר יודע את מה שכולם רואים במחקרים, שנתניהו צריך להביא 5-4 מנדטים של מתלבטים בחזרה לגוש, והוא מנסה לעשות את זה עם המסר של ממשלה לאומית רחבה. בן גביר מנצל את זה כדי לגדול על חשבון הליכוד, במקום להבין שמנסים להגדיל את הגוש".

בסביבת בן גביר השיבו לביקורת ואמרו בשיחה עם ynet ו"ידיעות אחרונות" כי "הקמפיין של נתניהו מכשיר את איזנקוט. כולם יודעים שממשלה לאומית רחבה זה איזנקוט ולא עוצמה יהודית, אז אנחנו אומרים לבוחרי הימין שאנחנו נגד זה".

בשבוע שעבר המתיחות אף קיבלה פומביות ברשת X במהלך חילופי דברים בין דובר הליכוד גיא לוי לבן גביר. בסרטון מטעם הליכוד הוצג המשוריין הראשון של נתניהו, אורן דוברונסקי. בסוף הסרטון נכתב הסלוגן "הליכוד - ממשלה לאומית רחבה". בן גביר מצדו הלין ברשת X כי "הסלוגן מטריד מאוד ומשקף את כוונת ראש הממשלה להקים ממשלה עם איזנקוט".