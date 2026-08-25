תחזירו.

השתגעתם. תחזירו את הספינה למאיפה שבאה. אותה ואת השדים שלה. ההקבלות, ההשלכות, הלקחים, הפנדורות. הכל חזרה לבקבוק.

גדול עלינו. טרי לנו. אנחנו לא במצב. הכלי שלנו צר. והלו"ז מלא. אין לנו סיכה לדחוף בה עוד סכסוך אחים עד 27 באוקטובר. ובטח אין צורך בחיבורים יצירתיים למלחמות מפעם. כאלה שבאות עם חאקי, גזוז, ופגזים טיפשים.

האלטלנות שלנו השתכללו מאז. הן באות עם AI. עם מילים ארוכות, מחולקת לשתיים, כמו דיפ-סטייט. עם רקטות מנווטות GPS, שמגיעות עד לחלון של ההוא שעכשיו צייץ נגוע בטוויטר. והן לא שוות כלום אם אי-אפשר לדחוף בהן את היועמ"שית.

וחוץ מזה, יותר מדי זמן נשאר עד לקלפיות. מה עוד נדוג עד אז מהים? את החוטפים של ילדי תימן? את הרוצח של ארלוזרוב? שמענו שהיה ביביסט, כלומר קפלניסט.

קפסולה.

ד"ר רועי דיאמנט, ראש המעבדה לאקוסטיקה וניווט תת-מימי באוניברסיטת חיפה, צמצם עיניים כחולות לנקודה נעלמת באופק. בכל כיוון שאליו צפה, מסיפונה של הספינה "יניקם", ראה נוף זהה. לא שחפים, לא סניפי ארומה, רק מרחבי ים בכחול כהה מרותכים לשמי תכלת.

אוניית האלטלנה ( צילום: באדיבות משפחת סימון )

זה קרה לפני כמה שנים. הצטרפתי למשלחת שיצאה לתיכון כדי לחפש אחר אלטלנה, כעשרים קילומטרים מהחוף, בין תל-אביב לבת-ים. במקביל אלינו פעלה עוד משלחת שחיפשה את הספינה. לרשות ד"ר דיאמנט עמד אז רובוט משוכלל עם יכולת צילום בעומקים בלתי נגמרים. רק שבסוף, אמר, הכל תלוי בדבר אחד: הנ"צ.

האיש עם המזוודה של הנ"צ על הספינה היה קובי שרביט, מנהל היחידה לארכיאולוגיה ימית ברשות העתיקות. ביומן המבצעים של אוניית חיל הים שגררה את אלטלנה לפני 77 שנה צוין נ"צ. רק שהתיעוד אז לא היה מדויק כמו היום, והייתה סברה שבן גוריון הורה לתת מיקום מוטעה.

את הנקודה בה חיפשנו שרביט הצליב ממידע שהתקבל מדייגים מיפו, שדיווחו על רשתות שלפעמים נתקעות, ועל דגים שנהוג למצוא ליד ספינות טרופות.

"ספינה שטובעת בים היא קפסולה של זמן, כל מה שהיה בה כאילו קופא", אמר לי אז, לפני שחזרנו בידיים ריקות, "אלטלנה אמנם הופשטה על החוף אבל היא קפסולה מבחינת זיכרון היסטורי".

שרביט לא היה שותף למציאת אלטלנה. "ואני די מאושר מזה", אמר לי אתמול, והעריך שהספינה אותרה מערבה מאיפה שחיפשנו. "הבנתי", הוסיף, "עד כמה יש פה עניין פוליטי. זה יותר קפסולה של פוליטיקה. אתה יודע מה, אפילו לא קפסולה".

ממעמקים.

היא לא צצה סתם. לכל דבר סיבה. עכשיו אני מדבר איתכם רוחנית, לא יודע, פילוסופית. הרי תרים אחריה עשרות שנים. מה ספינת מלחמת האחים, שפתחה מכשיר קשר אחרי 78 שנה, רוצה לשדר לנו מהמעמקים?

בינתיים, עד שנבין בעצמנו, אפשר להתרשם מתמלולי הפוליטיקאים, ולהסיק מזה מה צריך לעשות הפוך. אלה, מכאן ומכאן, שמציעים למשות אותה מטעמים שנועדו לעקור עין אחת, ולהציב אותה במיקום שנועד לעקור עין שניה

בינתיים, עד שנבין בעצמנו, אפשר להתרשם מתמלולי הפוליטיקאים, ולהסיק מזה מה צריך לעשות הפוך. אלה, מכאן ומכאן, שמציעים למשות אותה מטעמים שנועדו לעקור עין אחת, ולהציב אותה במיקום שנועד לעקור עין שניה, למשל קפלן, צמאים להראות שהם צודקים. לא שכולנו טועים. יש מצב שבן גוריון, אם אכן הורה למסור נ"צ מוטעה, ידע מה הוא עושה. הוא היה יכול להשתדל יותר.

הסוכות.