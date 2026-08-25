מה המשותף לארדואן, קטאר וחמאס? אידיאולוגיית "האחים המוסלמים", תנועה שמטרתה חיסול כל הישויות הלא-מוסלמיות שקמו על "אדמות אסלאמיות", ביעור תרבות המערב והחלת השריעה במרחב האסלאמי. רשמית היא נגד אלימות, אך חתרנותה חסרת המעצורים גרמה להגדרתה כארגון טרור במדינות רבות. ישראל היא אויבתה המובהקת בהיותה מדינה יהודית, מערבית ב"אדמה אסלאמית". ואכן, התנועה קראה להשמדתנו. בישראל נחשבים פלגי התנועה האסלאמית לסניפים המקומיים של "האחים המוסלמים", למרות הכחשותיהם, אך מנסור עבאס, איש הפלג הדרומי, אישר שקיים "קשר רעיוני".

התנועה האסלאמית בישראל הוקמה ב-1971 בידי עבדאללה נימר דרוויש, בתיאום עם אחמד יאסין, מייסד חמאס. לאחר פרק של טרור וכלא, שינה כיוון לפעילות בלתי אלימה, בהתאם לאידיאולוגיה של "האחים המוסלמים" המתירה לשקר ולהעמיד פנים. לכן כשדרוויש מת, ספד לו מנהיג החמאס, איסמעיל הנייה, "אנחנו רחוקים מכם במרחק אבל קרובים בלבבות, בנפשות, ברגשות ובמטרות הקדושות שלמענן אנחנו פועלים...".

מנסור עבאס ( צילום: שלו שלום )

התנועה האסלאמית היא תמנון רב עמותות של צדקה, חינוך וזרוע פוליטית ששמה רע"מ. עבאס, תלמידו המובהק של דרוויש, הוא אמן הטקטיקה של הדיבור הסימפטי בעברית במקביל למעשים ולדיבור שונה לחלוטין בערבית. בעברית הוא אמר שישראל נולדה כמדינה יהודית וכך תישאר, הביע סולידריות עם קורבנות השואה, גינה את הטבח בעוטף, ומטיף לשוויון וסובלנות. בערבית אפשר למצוא סגנון שונה כמו "כשאנחנו מגבירים את ההגעה לאל-אקצה... אנחנו מבססים את הנוכחות שלהם (ערביי ירושלים) והכל מתכנס אל המטרה העיקרית, שמירה על ירושלים כעיר ערבית, מוסלמית, פלשתינית". או "אנחנו היום, באחד הפרויקטים, מעניקים תמיכה ליותר מ-17,000 יתומים פלשתינים, בני השהידים, בני הלוחמים ובני העם הפלשתיני כולו".

אותם "הלוחמים והשהידים" אלו מחבלי החמאס שחוסלו, ואשר עמותה המזוהה עם רע"מ, ("סיוע 48") פורקה לאחרונה על ידי הרשויות לאחר שהעבירה מיליונים למשפחותיהם בעזה, ול"אגודת הצדקה האסלאמית" בחברון, המוגדרת ארגון טרור. בין מנהליה, ראזי עיסא, מספר 15 ברע"מ, שהופיע עם עבאס, בנט ולפיד בחתימת ההסכמים הקואליציוניים, צולם בפתיחת סניף העמותה לצד ראזי חאמד, בכיר חמאס, שאחרי הטבח הבטיח לנו עוד, עד להשמדתנו.

עבאס החייכן התנגד ל"הסכמי אברהם", ומסרב בעקביות להגדיר את חמאס כארגון טרור. לפי פרסומים, הוא הוביל את ניסוח אמנת התנועה האסלאמית מ-2018

אנשים מרכזיים נוספים בתנועה וברע"מ היו בקשר עם כמה וכמה ארגונים שהוכרזו כארגוני טרור. עבאס החייכן התנגד ל"הסכמי אברהם", ומסרב בעקביות להגדיר את חמאס כארגון טרור. לפי פרסומים, הוא הוביל את ניסוח אמנת התנועה האסלאמית מ-2018. האמנה מגדירה את השילוב האזרחי במדינה שמטרתו להגשים "זכויות לאומיות, אזרחיות ודתיות בתוך ישראל, והקמת המדינה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה ובירתה ירושלים, ושיבת הפליטים והעקורים". כלומר תהליך שמתחיל בזכויות אזרח, עובר לזכויות לאומיות ומסתיים בזכות השיבה. זה מספיק כדי להבין שהמטרה היא חיסולה של ישראל. הפרטים נחשפו בתחקירים של "בוחרים בחיים", "עד כאן" ו"הקול היהודי".

איפה התקשורת הישראלית והשב"כ? החיוכים המיסו אותם? נתניהו היה הראשון שרצה להכניס את רע"מ לקואליציה, אך סמוטריץ' טרפד את היוזמה, וכך נולדה קואליציית "ממשלת השינוי". בינתיים היה לנו טבח מתוצרת "האחים המוסלמים", ונחשפו הנתונים על קשרי אנשי התנועה האסלאמית עם חמאס, והעברות הכספים. זהו רק קמצוץ מהחומר המזעזע הקיים על החתרנות המתוחכמת של התנועה הזו, המסוכנת לקיומנו.