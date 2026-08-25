"נפיץ מאוד". כך מגדירים גורמים בכירים במערכת הביטחון את המצב הנוכחי ביהודה ושומרון. החשש הגדול מבוסס על כמה מוקדים משמעותיים שמזינים זה את זה, ועלולים בכל רגע נתון להבעיר את הגזרה כולה. עיקר תשומת הלב מופנית לעלייה החדה באירועי הפשיעה הלאומנית.

גלריה ארכיון ( צילום: מאבק על כל דונם )

על פי נתוני מערכת הביטחון, מינואר השנה נרשמו כבר יותר מ-800 אירועים, ש-90-100 מתוכם מסווגים בצבא כמתווים חמורים של פשיעה לאומנית. זהו הנתון הגבוה ביותר ביחס לתקופה זו מאז שנת 2023, שהייתה שנת שיא וחצתה את רף 1,000 האירועים. "בקצב הנוכחי", מזהירים במערכת הביטחון, "אנחנו נעבור את השיא של 2023".

בציבור עולה תמיהה לגבי היכולת המוגבלת של צה"ל והמשטרה להתמודד עם התופעה, בפרט נוכח ההצלחה בצמצום הטרור הפלסטיני. על פי גורמי הביטחון, הפער טמון "בארגז הכלים" שאינו כולל יכולת לאסוף מודיעין על אזרחים ישראלים בצורה חופשית, והדבר כרוך בנהלים מחמירים, כשבמקביל כלי המעצרים המנהליים נלקח מידי הגופים.

"צווי הרחקה לא נחתמים סתם, הם נשענים על מודיעין יצוק", הדגישו הגורמים, וציינו שכעת נעשים מאמצים להרחיב את "ארגז הכלים" באמצעות תקנות חילוט וסנקציות כלכליות. "הנחישות לפעול קיימת לחלוטין, אך 'ארגז הכלים' מול ישראלים שונה בתכלית והתוצאות בהתאם", הסבירו, תוך הדגשה שקיימת חלוקה ברורה בין האירועים ושלא בכל עימות מעורבת המחלקה היהודית בשב"כ.

גרפיטי על קיר בניין פלסטיני ביו"ש ( צילום: שאול גולן )

במקביל, בצה"ל מביעים תסכול רב מהתנהלות גורמי הקצה בשטח ומציינים שהקיצונים בוחרים מתוך ידיעה לייצר חיכוך. "אפשר להיות 'חלוצים' ו-'ליישב את הארץ' כפי שהם אומרים במאות חוות ויישובים קיימים, אבל הניסיון לטשטש את הקווים בין שטחי A ו-B לשטח C, והדחיפה להתיישב בתוך שטחי A ו-B, פוגעים משמעותית במפעל ההתיישבות כולו", אמר גורם צבאי. "צה"ל לא חתם על הסכמי אוסלו, אבל מה הטעם בפעולות האלה עכשיו? אין כנסת שמחוקקת חוקים כרגע, וזה נעשה לשם הפרובוקציה בלבד. כשמנהיגי ציבור יושבים בשטח B הם מייצרים נזק אדיר ומעכבים את הקמת היישובים המוסדרים. רגע לפני החגים והבחירות, אנחנו על סף הסלמה".

לאזהרת גורמי הצבא מצטרף גם הלחץ המדיני הכבד מצד ארצות הברית, ברקע דבריו של השגריר האמריקני בישראל, מייק האקבי, שהבהיר ששריפת מכוניות, בתים, ופלישה לנכסים של אזרחים עד כדי פחד לחיות שם מהווים מעשי טרור לכל דבר.

לצד הפשיעה הלאומנית, במערכת הביטחון מצביעים על שורת "גחלים לוחשות" נוספות שמסכנות את היציבות, כשבמרכזן המשבר הכלכלי המחריף ברשות הפלסטינית בעקבות הפסקת העברת כספי הסילוקין, כשפקידי הרשות מקבלים כ-40 אחוזים בלבד ממשכורתם זה למעלה משנה. בנוסף, מבחינת הפלסטינים, הקמת 104 יישובים לצד כ-160 חוות בשטח נתפסת כסיפוח דה-פקטו, ללא קשר להכרזה רשמית על ריבונות.

תיעוד הפיגוע בכפר עוג'ה, ביום ראשון





מנגד, בפיקוד המרכז זוכים לשבחים משרי הממשלה על המהירות שבה צה"ל מכין את השטח למימוש החלטות הדרג המדיני, אך התרחבות זו מגדילה את עומס המשימות. אל אלו מצטרפים גם קרבות הירושה ברשות הפלסטינית והתקרבות הבחירות שם, לצד מערכת הבחירות בישראל שמייצרת מתח רב בכל החזיתות.