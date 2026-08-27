עשרות שנים נחשב קורס המפקדים של ביסל"ח למעבדה הסטרילית של חיל הרגלים: שלושה חודשים של טכניקות קרב, ניתוח טופוגרפי ותרגולים מבוקרים בשטח. אלא שהמצב המורכב של לחימה ארוכה, מחסור באנשים ואנשי מילואים שחוקים, ריסקו את המודל הישן. כיום, החטיבה ש חיסלה את מנהיג חמאס יחיא סינוואר ברפיח , נאלצת להתמודד עם העובדה שלעיתים עד שליש מזמן ההכשרה מוקדש ללחימה בשטח. עכשיו מספרים מפקדיה כיצד הם עושים זאת.

גלריה טקס סוף קורס ביסל"ח ( צילום: דובר צה"ל )

החטיבה נאלצת לקיים מודל פיקודי מורכב ולא פשוט - הכשרת מפקדי המחר של צה"ל תוך כדי תמרון פעיל בכל זירות המלחמה, מ רצועת עזה , דרך הקו הראשון בלבנון ועד למעצרים אינטנסיביים ביהודה ושומרון.

דילמת הבכירים

בשיחות עם מפקדי החטיבה נחשפת הדילמה המלווה את הפיקוד הבכיר מדי יום: כיצד שומרים על יסודות הפיקוד, הערכים והמקצועיות של מ"כ לעתיד, כאשר זמן רב מהקורס נחתך לטובת פעילות מבצעית בשטח? "הדיון האם הפעילות תורמת או פוגעת בהכשרה ליווה אותנו לאורך כל הדרך", מודה סא"ל י', מג"ד 17 בחטיבה, המסיים בימים אלו את תפקידו לאחר שישה מחזורי הכשרה תחת אש.

לדבריו, "זו דילמה אמיתית. קורס מ"כים נמשך כ-12 שבועות ברוטו, ופתאום אתה חותך שליש ממנו לטובת לחימה. ברגע שהחניך נכנס ללחימה הוא כבר לא תלמיד, הוא לוחם לכל דבר. אבל זה מה שהמציאות והסד"כ דרשו. בסופו של דבר, הבנו שמה שהם רואים בשטח - המטען בטול כרם או ההתקלות בסבך - יעניק להם בסיס פיקודי ששום תרגיל יבש לא יוכל לתת".

סא"ל י', שגדל בחטיבת גבעתי והכיר בעיקר את זירת עזה, מצא את עצמו מוביל את לוחמיו לתמרון מורכב בדרום לבנון, תחת אוגדה 91. "להגיע ללבנון היה שינוי דרמטי. הגדוד נלחם בעזה בכל הסבבים, אבל כאן זוהי תבנית שטח שונה לחלוטין. מגיעים עם הרבה חשש, אבל גם עם תחושת זכות. בדור שלי דיברו על לבנון כתרחיש ייחוס רחוק, ופתאום החבר'ה האלה, שמונה חודשים בלבד אחרי הגיוס, מוצאים את עצמם בפנים".

חטיבת ביסל"ח בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

הכוחות גם בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

המעבר בין הרצועה ללבנון דרש שינוי תפיסתי עמוק, כך הוא טוען. "בעזה היית נכנס בין שני בניינים ולא ראו אותך 50 מטר קדימה. בלבנון, פתאום אתה חשוף לאיום מרוחק של שבעה קילומטרים. עבדנו עם החניכים על התודעה שאתה לא מחפש רק את האויב שמעבר לקיר, אלא מסתכל רחוק וחושב איפה אתה נחשף. גם קצב התנועה בשטח בנוי השתנה. השינוי הזה דרש מאיתנו כמפקדים לדייק את ההכשכרה - הורדנו תכנים פחות רלוונטיים, וזיקקנו את שמונת השבועות של ההכשרה".

שיעור מעשי

הדינמיות של שדה הקרב בולטת במיוחד בהתמודדות מול טכנולוגיות חדשות. קצין האג"ם של החטיבה מתאר כיצד הפעילות המבצעית משלבת אמצעים שנכנסו לשימוש רק לאחרונה, כמו רחפנים וחימושים מדויקים. "מאז פריצת מבצע 'שאגת הארי', דרשנו ולקחנו חלק פעיל בלחימה", מספר קצין האג"ם. "הקדמנו את גיוס הקורס כדי להעלות כשירות ולהצטרף לתמרון במרחב המזרחי בלבנון. השמדנו תשתיות אויב רבות בקו הכפרים הראשון, במקומות שלא הגיעו אליהם קודם לכן. החניכים שחוזרים משם מגיעים עם ערך מוסף עצום. השיעור אינו תיאורטי, הוא מציאותי. רוב הלוחמים שמגיעים אלינו לקורס לא חוו לחימה לפני כן כי הגיעו ישר מההכשרות. כשהם חוזרים לצבא הגדול כמפקדים, הם יודעים בדיוק איך להוביל לוחמים תחת אש".

קצין האג"ם מתייחס גם לסוגיה המנטלית והערכית שמלווה את הפיקוד הצעיר: "החיילים שמגיעים אלינו ערכיים מאוד. כשיש אירועי שוליים, המצפן הערכי שלהם ברור. בשדה הקרב אתה פוגש את כל עם ישראל, ללא קשר לדעות, ובאחדות מוחלטת".

בחטיבה מודים כי שילוב הלחימה במסגרת קורס פיקודי מצריך איזון עדין וניהול סיכונים מתמיד. סגן מפקד החטיבה, סא"ל ד', מסביר: "ביסל"ח היא חטיבה ייחודית המשלבת כוחות מילואים והכשרה, והמפקדים בה הם מהשורה הראשונה - מג"דים ומפקדים בתפקיד שני ושלישי שממשיכים לאחר מכן לסיירות המובילות. כשההכשרה פוגשת לחימה, זה הדבר הטוב ביותר שאפשר להעניק לחניך. לעיתים טוענים שהפעילות המבצעית באה על חשבון הלימוד, אך הערך שהחניך מקבל בהתקפה אמיתית עולה בהרבה על מה שהוא מקבל בתרגיל יבש".

כדי לוודא שהפגיעה בשעות הלימוד העיוניות אינה פוגעת באיכות המפקד, ערכה החטיבה עבודת מטה מקיפה. "ביצענו משובים מול המפקדים בשטח שקיבלו את הבוגרים שלנו בבא"חים וביחידות הלוחמות," מפרט הסמח"ט. "התשובות היו חד-משמעיות: הבוגרים מגיעים מוכנים הרבה יותר, מנהיגותיים יותר ובעלי הבנה מבצעית עמוקה. המציאות הוכיחה שהדרישה להיות מוכנים למלחמה הפכה אותנו לטובים ומדויקים יותר בהכשרה".