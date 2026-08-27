גם אם נראה לכם ש-1 בספטמבר כבר לא רלוונטי לחיים שלכם, אתם חייבים לחשוב שוב. בין שאתם צעירים בני 21 שלא שולחים שום ילד ליום הראשון בשום גן ילדים, ובין שאתם פנסיונרים בני 70 וכבר סיימתם את כל סוגי מערכות היחסים עם בית הספר, כדאי שתדעו: מצבה של מערכת החינוך בישראל ממש לא טוב וזה בטוח עומד להשליך על החיים שלכם. שנת הלימודים שתתחיל ביום שלישי הקרוב אמורה להיפתח בלי אירועים מיוחדים. הסכמי השכר מול ארגוני המורים שרירים וקיימים, ונכון לרגע זה לא צפויות כל דרמות. וזו אולי הדרמה הגדולה: מערכת החינוך של ישראל הולכת ושוקעת וזה קורה בשקט.

זו תמיד הדילמה, כפי שהוזכר בין שורות אלה לא פעם בעבר. הדי-אן-איי הישראלי צריך לחוות קטסטרופות כדי שנבין שדברים צריכים להשתנות. שנים של קונספציה יכולות להישבר רק כשאלפי מחבלים כבר נמצאים בסלון ביתנו. שקיעות ארוכות הן מחזה מרגיע על חוף הים, אבל כשמערכות קיומיות שוקעות באיטיות אנחנו לא שמים לב, וזה מסוכן, והגיע הזמן להיכנס ללחץ.

יפה בן דויד. רק נסו להמיר את החופש הגדול בחלוקה לתשרי וניסן ומזכ"לית הסתדרות המורים תעצור את המדינה ( יריב כץ )

"דרוש פינוי-בינוי" לא פחות, זאת הכותרת שנתן ארגון "יוזמת המאה" למסמך שנכתב שם לרגל תחילת שנת הלימודים. די ברור שהשינוי הדרמטי שאנחנו זקוקים לו במערכת החינוך לא יבוא בקלות. ארגוני המורים הם החסם העיקרי, הם אלה שמונעים שלל שינויים קריטיים. מצבנו לא טוב בכמה וכמה פרמטרים: יש מחסור בעשרות אלפי מורים, יש מורים ותיקים ושחוקים שכלואים בתוך המערכת ואי-אפשר להיפרד מהם, ויש הרבה מאוד אנשים טובים שאפשר היה להכניס למערכת החינוך, אבל במצבה הנוכחי, אין שום סיכוי שהם יעשו את זה לעצמם.

ולמה זה בטוח יפגוש אתכם גם אם כבר סיימתם כל קשר עם מערכת החינוך? כי חינוך מדעי לקוי יוצר אזרחים יצרניים פחות ופוגע בכלכלה. ובעיקר כי חינוך ערכי לקוי פוגע בכל רובד מרבדי החיים, ביחסים שבין אדם לחברו, באקלים במרחב הציבורי וגם במוטיבציה לשירות בצה"ל.

לא עניין של כסף

והבעיה של מערכת החינוך היא ממש לא עניין של כסף: 99.6 מיליארד שקלים, שלהם מתווספים עוד יותר מ-30 מיליארד שקל מהרשויות המקומיות. תעצרו ותפנימו את הנתון הזה, כמעט מאה מיליארד שקלים הושקעו בתקציב החינוך של ישראל לשנת 2026. ובכל זאת, כל אדם שיש לו ילדים בבית ספר יכול לספר לכם שיש מחסור אדיר בכוח אדם, שילדים יוצאים לשיעורים חופשיים, לפעמים כמה פעמים ביום, שיש מורים מעולים ומסורים, ולצידם מורים שחוקים ומותשים ונטולי כל תשוקה לעבודה הזאת שאי-אפשר לעשות אותה בלי תשוקה, שהישגי התלמידים בינוניים מאוד, ושמי שרוצה שהילדים שלו יצליחו, חייב לתגבר אותם בהרבה מאוד שיעורים פרטיים, גם אם הם ממש אינטליגנטיים.

העניין הוא לא הכסף שאנחנו שופכים בכמויות על המערכת, אלא הסטגנציה שלה וחוסר היכולת של ממשלת ישראל להתאים את המערכת לשנת 2026.

בליבה של מערכת החינוך ישנם אתגרי ענק אקוטיים הרבה יותר מחופשות של ילדים שאינן מסונכרנות עם ההורים (המרת החופש הגדול בחודש חופשה בתשרי וחודש שני בניסן לא תקרה כי יפה בן דויד תעצור את המדינה), וחוסר היכולת לגעת באתגרים האלה הוא כבר אירוע קיומי. בעולם מתוקן כוחם של מנהלי בתי הספר היה מתחזק מאוד. הייתה להם יכולת העסקה גמישה של מורים, וגם יכולת להיפרד ממורים שאינם מתאימים. כיום הכל כפוף לחוזים קיבוציים, אי-אפשר לגייס טאלנטים וחייבים להמשיך להחזיק מורים שחוקים רק בגלל מנגנונים של קביעות.

אם למערכת שלנו היה שכל, היא הייתה מאפשרת לגייס מורים כוכבים ולתגמל אותם דיפרנציאלית על פי ההישגים. תגמול על פי הישגים עובד בכל תחום, והיינו מודדים אותם בהישגים לימודיים ובהישגים של אקלים כיתתי, של היעדר אלימות ושל גיוס לשירות משמעותי. אבל אי-אפשר. למה? כי יפה בן דויד.

אז מה הפתרון?

הפתרון הוא כנראה שביתה. כלומר, שביתה היא משוכה שכנראה נצטרך לעבור בדרך אל הפתרון, שהוא פירוק והרכבה של המערכת. וזה מעניין כי ההבנה שכנראה נצטרך לבלוע שביתה ממושכת בדרך לרפורמה מקיפה במערכת החינוך כבר מחלחלת לכל קצוות הקשת הפוליטית. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר מדבר על כך שצריך לסגור את מערכת החינוך ולפתוח מחדש, "צריך להיערך לשנה של שביתה", אמר לאחרונה.

וגם בצד השני מבינים את זה, קרן טרנר למשל, מי שהייתה מנכ"לית משרד האוצר ומתמודדת כיום ברשימה של נפתלי בנט ויאיר לפיד, התארחה בפודקאסט של ברק הרשקוביץ ואמרה ״אם צריך לריב עם יפה בן דויד, כמה זמן שייקח, זה מה שצריך לעשות. אנחנו לא רואים בעיניים".

סקר של מבית "יוזמת המאה" שבחן את עמדות הציבור בשלל נושאים שקשורים לחינוך, בדק גם את המוכנות של אזרחי ישראל לשביתה ארוכה. הסקר מגלה שאם הרשויות המקומיות יתארגנו לתת פתרונות זמניים, 44 אחוז מההורים בישראל מוכנים לשביתה של חודשים ארוכים. הנדגמים במחקר הזה שערך הסוקר דודי חסיד כוללים את כלל אזרחי ישראל, ובהם גם הורים לילדים בגני ילדים ובבתי ספר.

חלק משמעותי מהרפורמה הדרושה הוא גם לעשות סדר תשתיתי במערכת. כיום פועלות בישראל ארבע מערכות חינוך: ממלכתי, ממלכתי-דתי, ערבי וחרדי. אין שום מנגנון שבונה זהות לאומית משותפת, חלק מהמערכות האלה בכלל מתוקצבות דרך דילים קואליציוניים, מה שמעמיק את היעדר הממלכתיות.

ב"יוזמת המאה" מציעים מודל דיפרנציאלי: 50-30-20 - 50 אחוז מהתכנים ינוהלו מירושלים, ומלבד לימודי הליבה יהיו הבסיס הלאומי המשותף. 30 אחוז מהתכנים יהיו על בסיס הזרם החינוכי שאליו משתייך כל מוסד לימודי ויהיה בהם "מענה למגזריות ומרחב לזרמים לבטא את הערכים והשפה הייחודיים שלהם מתוך הכרה במגוון הישראלי שהוא חלק מהסיפור המשותף שלנו", נכתב במסמך. ולבסוף, 20 אחוז מהתכנים בכל מוסד לימודי יהיו אוטונומיה מוחלטת של מנהל בית הספר, במודל תחרותי שבו כל מנהל ירצה להצליח כדי למשוך אליו תלמידים.