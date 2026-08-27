מהיכן הם באים, מהם השמות הכי פופולרים אצלם וכמה מהם חרדים? ב-1 בספטמבר, יום שלישי הקרוב, יחלו 180 אלף תלמידים את השיעור הראשון שלהם אי פעם בבית הספר. אלו המספרים מאחורי ילדי כיתות א' של שנת הלימודים הקרובה:
לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, בקרב הבנים של ילדי כיתה א' במגזר היהודי, השמות הנפוצים ביותר הם אריאל, דוד ולביא. בקרב הבנות השמות הנפוצים הם תמר, אביגיל, אדל ויעל. במגזר הערבי מובילים בקרב הבנים מוחמד, אחמד, יוסף ואדם, ובקרב הבנות מרים, שאם ולין.
עוד עולה מהנתונים כי בקרב מורים וגננות במגזר היהודי, השמות הבולטים אצל הנשים הם מיכל, רחל ויעל, ובקרב הגברים דוד, משה ויוסף. במגזר הערבי מרביתהמורים נקראים מוחמד, אחמד ומחמוד, והמורות: אימאן, עביר ומנאל.
שינויים בצמרת
במגזר היהודי השמות מצביעים על שינוי תרבותי שמתרחש בשנים האחרונות. כך, בעשור האחרון שמות ישראליים מודרניים שהיו מזוהים במשך שנים עם דור ההורים מפנים מקום לשמות מסורתיים, ובעיקר לשמות מן המקורות היהודיים. לעומת זאת, במגזר הערבי התמונה יציבה יותר. מוחמד ואחמד ממשיכים לשלוט בצמרת שמות הבנים, ומרים בולטת בקרב הבנות.
מי שאיבדו את מקומם בצמרת הם שמות פחות מסורתיים כגון: נועם, אורי, גיא, רועי, עומר, ליהי, גילי, טל ויובל, שאינם נמצאים בעשרת השמות המובילים.
אביגיל פישביין, תמר פחימה ואריאל חיים ליבמן עולים לכיתה א' בבית הספר תדהר בעפולה. "אני מחכה כבר לפגוש חברים", אמרה אביגיל והוסיפה כאשר שמעה כי שמה בין הנפוצים: "אימא אהבה מאוד את השם והחליטה לקרוא לי ככה".
אריאל הופתע לשמוע ששמו נפוץ וסיפר ששמו נבחר על ידי הוריו לאחר שחמישה שמות נפסלו: "אבא הציע את השם, אמא בדקה את המשמעות והסכימה".
לדברי ד"ר חנן יצחקי, ראש התוכנית לזיכרון ולמורשת במכללה האקדמית לחינוך אפרתה, שמותיהם של ילדי כיתה א' בחברה היהודית ממחישים תהליכי שינוי עמוקים בחברה הישראלית והם כיום הרבה יותר מסורתיים. "הן בקרב הבנים והן אצל הבנות, השמות המובילים קשורים למסורת היהודית, ובראש ובראשונה לשמות תנ"כיים", אומר ד"ר יצחקי.
לדבריו, כ-40% מהתלמידים בכיתה א' לומדים בחינוך החרדי והממלכתי-דתי, ורק 37% בחינוך הממלכתי, שהינו גם בחלקו הגדול אוכלוסייה מסורתית.
שיעור בגיאוגרפיה
מנתוני חברת פוינטס, המתמחה באיסוף נתונים גיאוגרפיים ודמוגרפיים עולה כי ירושלים מובילה במספר העולים לכיתה א' עם כ-23.5 אלף תלמידים, שהם 2.2% מהירושלמים. הרחק מאחוריה ניצבת בני ברק, עם 7,200 ילדים, שהם כ-2.9% מהתושבים, השלישית ברשימה היא בית שמש עם כ-6.7 אלף ילדים, המהווים כ-3.4% מתושבי העיר. תל אביב-יפו מגיעה רק למקום הרביעי, עם 6,200 תלמידים שייכנסו לראשונה לבית הספר (1.2% מהתושבים).
מנכ"לית פוינטס, יפית בן חיים, אמרה: "הפערים בין היישובים אינם מתבטאים רק במספר הילדים, אלא גם במשקלם בקרב האוכלוסייה המקומית. כך, בירושלים המספר האבסולוטי הגבוה ביותר, אך ישנם יישובים צעירים בהם תלמידי כיתה א' לבדם מהווים עד 7% מהתושבים".
מי שעוד יפתחו לראשונה את שנת לימודיהם בבית הספר הם דוד זילברמן שעולה לכיתה א' בבית הספר אריאל בירושלים. ״אני מתרגש להתחיל ולפגוש את החברים החדשים", אמר.
מרים אלעזאזמה ומוחמד אבו סביח עולים לכיתה א' בבית הספר אפאק בשגב שלום, והגיעו השבוע למקום הלימודים ליום היכרות עם המורים והתלמידים. "אני אוהבת ללמוד ושמחה להכיר ילדים חדשים", אמרה מרים, ומוחמד הוסיף כי "אני כבר מחכה שתתחיל השנה".
פורסם לראשונה: 00:00, 28.08.26