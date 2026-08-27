, יום שלישי הקרוב, יחלו 180 אלף תלמידים את השיעור הראשון שלהם אי פעם בבית הספר. אלו המספרים מאחורי ילדי כיתות א' של שנת הלימודים הקרובה:

, יום שלישי הקרוב, יחלו 180 אלף תלמידים את השיעור הראשון שלהם אי פעם בבית הספר. אלו המספרים מאחורי ילדי כיתות א' של שנת הלימודים הקרובה:

לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, בקרב הבנים של ילדי כיתה א' במגזר היהודי, השמות הנפוצים ביותר הם אריאל , דוד ו לביא . בקרב הבנות השמות הנפוצים הם תמר , אביגיל , אדל ו יעל . במגזר הערבי מובילים בקרב הבנים מוחמד , אחמד , יוסף ו אדם , ובקרב הבנות מרים , שאם ו לין .

עוד עולה מהנתונים כי בקרב מורים וגננות במגזר היהודי, השמות הבולטים אצל הנשים הם

עוד עולה מהנתונים כי בקרב מורים וגננות במגזר היהודי, השמות הבולטים אצל הנשים הם

עוד עולה מהנתונים כי בקרב מורים וגננות במגזר היהודי, השמות הבולטים אצל הנשים הם מיכל , רחל ו יעל , ובקרב הגברים דוד , משה ו יוסף . במגזר הערבי מרביתהמורים נקראים מוחמד , אחמד ו מחמוד , והמורות: אימאן , עביר ו מנאל .

במגזר היהודי השמות מצביעים על שינוי תרבותי שמתרחש בשנים האחרונות. כך, בעשור האחרון שמות ישראליים מודרניים שהיו מזוהים במשך שנים עם דור ההורים מפנים מקום לשמות מסורתיים, ובעיקר לשמות מן המקורות היהודיים. לעומת זאת, במגזר הערבי התמונה יציבה יותר. מוחמד ואחמד ממשיכים לשלוט בצמרת שמות הבנים, ומרים בולטת בקרב הבנות.

במגזר היהודי השמות מצביעים על שינוי תרבותי שמתרחש בשנים האחרונות. כך, בעשור האחרון שמות ישראליים מודרניים שהיו מזוהים במשך שנים עם דור ההורים מפנים מקום לשמות מסורתיים, ובעיקר לשמות מן המקורות היהודיים. לעומת זאת, במגזר הערבי התמונה יציבה יותר. מוחמד ואחמד ממשיכים לשלוט בצמרת שמות הבנים, ומרים בולטת בקרב הבנות.

במגזר היהודי השמות מצביעים על שינוי תרבותי שמתרחש בשנים האחרונות. כך, בעשור האחרון שמות ישראליים מודרניים שהיו מזוהים במשך שנים עם דור ההורים מפנים מקום לשמות מסורתיים, ובעיקר לשמות מן המקורות היהודיים. לעומת זאת, במגזר הערבי התמונה יציבה יותר. מוחמד ואחמד ממשיכים לשלוט בצמרת שמות הבנים, ומרים בולטת בקרב הבנות.

מי שאיבדו את מקומם בצמרת הם שמות פחות מסורתיים כגון: נועם, אורי, גיא, רועי, עומר, ליהי, גילי, טל ויובל, שאינם נמצאים בעשרת השמות המובילים.

מי שאיבדו את מקומם בצמרת הם שמות פחות מסורתיים כגון: נועם, אורי, גיא, רועי, עומר, ליהי, גילי, טל ויובל, שאינם נמצאים בעשרת השמות המובילים.

מי שאיבדו את מקומם בצמרת הם שמות פחות מסורתיים כגון: נועם, אורי, גיא, רועי, עומר, ליהי, גילי, טל ויובל, שאינם נמצאים בעשרת השמות המובילים.