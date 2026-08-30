הליכוד, אחרי הבחירות המקדימות, מתאמץ לבסס את הדימוי שלו כמפלגת ימין שמרנית ממלכתית. אך יש לו בעיה: הוא מאותגר על ידי ימין סהרורי קיצוני, לעיתים אפילו כמו-פשיסטי המאיים לנגוס בכוחו האלקטורלי המתכווץ ממילא. תחושת "הסכנה מימין" עלולה לדחוק את ביבי לאימוץ שיח לאומני ואנטי-דמוקרטי, למעשים הרפתקניים חסרי אחראיות ולשיסוי לוחמני בוטה נגד "השמאל". כך תדרדר מערכת הבחירות 2026 את ישראל לשפל חדש ותקרב את כולנו לתהום. לתפיסת עולם ימנית-שמרנית מאפיינים ידועים, בהם העדפה גורפת של יוזמה פרטית על ציבורית, שמירה על זכויות האזרח מול המנגנונים של המדינה, כולל זכות מלאה להבעת דעה ולקניין פרטי, צמצום מתמשך של מעורבות הכלל בחיי התושבים ועוד. אלו עקרונות ברוח החוקה האמריקאית ובהחלט לא רכיבים במצע בן גביר ומפלגתו או של עופר וינטר ומפלגתו. עוצמה יהודית של בן גביר הייתה ונותרה תנועה כהניסטית, ממשיכת דרכו של מאיר כהנא, ראש ארגון הטרור היהודי-אמריקאי ה"ליגה להגנה יהודית" שהוצא אל מחוץ לחוק. ובכל זאת הוא וחברי מפלגתו מצליחים לגרור את הימין הנורמלי להקצנה ותזוזה לעמדות לא-נורמליות, המנוגדות למסורות של תנועת החרות, המפלגה הליברלית, הרשימה הממלכתית והמרכז החופשי שמיזוגן הוליד ב-1973 את תנועת ליכוד.