מיד אחרי שהגיע לרומא במאי אשתקד, הוציא טילמן פרטיטה, השגריר האמריקני באיטליה, שני מיליון דולר מכספו הפרטי כדי לשפץ את "וילה טברנה" - המעון המפואר שבו לן השגריר בבירת איטליה. אחר כך, במשך שלושה שבועות, הגיע לעבודה במסוק מיאכטת ענק שבבעלותו. אבל בתקופה האחרונה הוא העביר למעשה את כל העבודה שלו ליאכטת ענק נוספת שלו - שבה הוא משלים כעת מסע שיט מסביב לארץ המגף.

פרטיטה בן ה-69, כפי שניתן להבין, הוא לא שגריר רגיל. הוא נינם של מהגרים סיציליאנים מטקסס ואחד האנשים העשירים ביותר שכיהנו אי-פעם כשגריר אמריקני. הוא בעלים של מספר רשתות מלונות ואוכל, וגם של היוסטון רוקטס מה-NBA. הוא שווה 11.2 מיליארד דולר ונמצא במקום ה-312 ברשימת עשירי העולם.

גלריה טילמן פרטיטה. "האיטלקים אוהבים שיש שגריר אמריקני עם מוניטין" ( צילום: KONTROLAB/LightRocket via Getty )

בחודשים האחרונים, יצא כאמור פרטיטה לשיט מקיף סביב כל איטליה ביאכטת הענק Boardwalk, השווה 450 מיליון דולר, ועליה אירח כמה מהמסיבות הנוצצות ביותר של הקיץ האיטלקי. בסצינות שנראות כאילו נלקחו מסרטים על העידן המוזהב, התמנגלו פקידי ממשל וראשי ערים עם מנכ"לים וסלבריטאים, נהנים ממנעמי היאכטה שאורכה 118 מטרים: יש בה שני מנחתי מסוקים, שתי בריכות, ארבע בריכות ג'קוזי, חדר צלילה שנראה כאילו נלקח מסרט של ג'יימס בונד, ספא וחדר כושר.

פרטיטה מממן את המסיבות האלה ואת המסע עצמו, שיסתיים בתחילת החודש הקרוב, מכיסו. השיט החל לפני חודשיים וחצי, ופרטיטה מתאר אותו כ"סיור דיפלומטי" לאורך חופי איטליה, שנערך לדבריו כחלק מחגיגות 250 שנות העצמאות של ארה"ב - אבל גם כדי לחמוק מהשיפוצים שנערכים במעון הרשמי שלו ברומא. ב"וושינגטון פוסט", שתיאר את מסע השיט כ"דיפלומטיה מספינת אהבה", דווח כי השגריר עצמו העריך שהשיט עולה לו מיליון דולר מדי יום.

יש לציין כי אין זה נדיר ששגרירים אמריקנים, במיוחד במערב אירופה, הם תורמים פוליטיים שזכו לתפקיד מצד הנשיאים שבהם תמכו. אולם המינויים הפוליטיים הללו נעשים לרוב בצורה מדודה יחסית, בעוד בממשל טראמפ השני, 90% מהמועמדים לתפקידי שגריר הם מינויים פוליטיים אישיים - יחס גבוה בהרבה מבממשלים קודמים.

חלון לים התיכון. היאכטה הענקית של השגריר המיליארדר ( Stefano Mazzola, Getty Images )

משמעות הדבר היא מצעד של עשירים ובעלי קשרים פוליטיים בסגל הדיפלומטי האמריקני, כולל קבוצה חדשה של שגרירים מיליארדרים, ובהם אביו של חתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, צ'רלס קושנר (השגריר בצרפת), הבנקאי וורן סטיבנס (השגריר בבריטניה) ואיל מוצרי טיפוח השיער ליאנדרו ריזוטו ג'וניור (השגריר האמריקני בארגון מדינות אמריקה).

אבל אפילו ביניהם, פרטיטה נמצא בליגה משלו: "האיטלקים אוהבים שיש שגריר אמריקני עם מוניטין", הוא אמר לאורחים על סיפון היאכטה לפני מסיבה בעיר בארי שמשכה פוליטיקאים מקומיים ואנשי צבא. "הם אוהבים לדעת שהם חשובים לנו מספיק כדי שנבוא לעיר שלהם, על הסירה הגדולה הזו". אבל למרות הטענה הזו, מסע השיט הראוותני מעורר לא מעט ביקורת באיטליה, ועדות לכך הייתה הפגנה נגדו כשהיאכטה עגנה בחודש שעבר בוונציה. מפגינים שקיבלו אז את פניו צעקו לו: "אין מקום למיליארדרים!" ו"ונציה היא לא ארה"ב!".

אנג'לו בונלי, חבר פרלמנט איטלקי ויו"ר שותף של סיעת "ברית הירוקים-שמאל", אף פתח בבירור פרלמנטרי בדרישה לקבל הבהרות בנוגע לעלות האבטחה של הסיור, אבטחה שכוללת שוטרים, מסוקים וספינות שאיטליה נדרשת לספק לשגריר - מכספי משלם המיסים המקומי. הממשלה ברומא לא חשפה מה העלות הזו, אבל בונלי מעריך שהיא עומדת על בין 3 ל-4 מיליון אירו. בריאיון ל"וושינגטון פוסט" אמר שגם בלי המחיר הזה, הסיור חסר טעם ולא תואם את הנורמות האיטלקיות. "הפגנת עושר כזאת היא, בכנות, דוחה", הוא אמר. "באירופה, או לפחות כאן, זה פשוט לא עובד".

אבל השגריר פרטיטה לא מתרגש מהביקורת. "זה לא מפריע לי בכלל, כי מחאות לא מפריעות לי", הוא אמר בריאיון ל-CNN. הוא טען כי מסע השיט שלו דווקא מסייע לאנשי כוחות הביטחון האיטלקיים לשמור על כשירות. "תזכרו, הסירות האלה נמצאות שם ועושות משהו, והאנשים האלה נמצאים שם ועושים משהו, וזה אימון מצוין עבורם", הוא טען. "לפעמים הם מגינים על אנשים שחשובים הרבה יותר ממני, אז הם מקבלים אימון טוב. אבל לא היה כאן שום דבר מטורף או חריג. זה התפקיד של האופוזיציה - למצוא משהו לא בסדר בזה".

פרטיטה תיווך בצל העימות בין טראמפ למלוני, והזהיר: "אין לכם סיכוי לנצח בפינג-פונג איתו" ( צילום: AP Photo/Alessandra Tarantino, AP Photo/Jacquelyn Martin )

כשגריר, המשימה של פרטיטה הייתה אמורה להיות קלה למדי. בתחילת כהונתו לפני כשנה, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני הייתה בת בריתו הגדולה ביותר של טראמפ באירופה. אבל מאז היחסים בין השניים עלו על שרטון , בין היתר בשל סירובה של מלוני להתגייס למען ארה"ב במלחמה מול איראן, ופרטיטה ניסה לתווך בין השניים בצל העימות הפומבי החריף ביניהם.

בריאיון ל"פוסט" סיפר כי אחרי שהעימות בין טראמפ למלוני החריף, והשניים הטיחו זה בזה דברים קשים, הוא הזהיר את האיטלקים שאין להם אפשרות לנצח בעימות ישיר שכזה. "מה שאמרתי הוא: 'אתם לא רוצים להיכנס לפינג-פונג מילולי עם דונלד טראמפ', כי הוא לא מרפה, והוא ינצח", הוא אמר. "דונלד טראמפ הוא אדם עם אישיות כובשת, ופוליטיקאים ברחבי העולם צריכים לדעת איך להתמודד איתו".