ה-1 בספטמבר שזכור לי לטובה יותר מכל האחרים, היה היום הראשון שלי בגן טרום חובה. הגננת לוזית עברה ילד-ילד ואמרה לו שהוא הכי מתוק, חיבקה אותו מכל הלב ונתנה לו את התחושה שהיא הכי אוהבת אותו בעולם. וזו הייתה האווירה מהיום הראשון בשנה ועד לסופה. לא רק אהבה, גם מקום, תשומת לב והרבה אמון בכל ילד. לוזית נכנסה לגן כשבידה שקית סוכריות, ואמרה שרק מי שמתוק יקבל סוכרייה. חרדה ילדותית קטנה עברה בי: אולי אני לא מתוק? וכשהגיע תורי היא שאגה "אתה מתוק", ושאלתי "באמת?" עם חשד בקול שאולי היא בכלל נותנת לכולם, ואין מי שנכשל במבחן המתיקות. אבל היא הבהירה באופן חד-משמעי: "בטח, אתה הכי מתוק". זו הייתה פתיחה מצוינת לשנה שבה כל ילד הרגיש "הבן הבכור" והכי מתוק. תחושה שנעים להיזכר בה גם אחרי יותר משני עשורים.