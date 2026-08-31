"כל איש קבע בחטיבת גולני, בין אם הוא בשטח ובין אם הוא במטה, יהיה ב-1 בספטמבר עם הילדים שלו וילווה אותם למסגרות. המשימה היא בראש מעיינינו, אבל לא שוכחים את העורף". כך סיפר סגן מפקד גולני, אל"ם נ', על ההחלטה שהתקבלה בחטיבה לכבוד פתיחת שנת הלימודים.

מאחורי ההחלטה שלפיה מפקדים ולוחמים יורשו ללוות את ילדיהם ביום הראשון ללימודים עומד גם סיפורו האישי של אל"ם נ' (41) מקלע אלון, נשוי לתרצה ואב לארבעה, בהם מאיה בת השש שעולה היום (שני) לכיתה א'. "הייתה שנה קשה, המרחק והגעגוע. השתדלתי להגיע למקומות החשובים, ימי הולדת, מסיבות סוף שנה. איפה שהמצב מאפשר", סיפר והוסיף שהיה שותף מרחוק להכנות לקראת היום המרגש על אף שאשתו עשתה את רוב העבודה.

גלריה מאיה בת ה-6 ואביה אל"ם נ'

על היום הראשון בבית הספר אמר כי "מאיה מתרגשת מאוד, מקום חדש, ילדים חדשים. רואה עליה שהיא שמחה", ואיחל לה "שתצליח בכל מה שהיא רוצה, שתפרח ותגשים את עצמה". לילדים שלא זכו לליווי הורה שנשאר בצבא ביקש למסור: "תדעו שהם לא עשו את זה מחוסר יחס, אלא כי מדינת ישראל הייתה חייבת אותם במקום אחר". אם שואלים את מאיה, היא יודעת להסביר ש"אבא בצבא, שומר עלינו".

"בשביל זה אנחנו נלחמים. שיהיה בית ספר, שתהיה שגרה, שיפתחו את הלימודים", סיפר מפקד גדוד 12, סא"ל א' (32) ממבוא דותן, שילווה היום את בתו הבכורה אלה בת השש לכיתה א'. "היא מתרגשת מאוד ושמחה, אבל גם עם קור רוח שמאפיין ילדים של מפקדים", סיפר, והוסיף על ההכנות ליום המרגש: "בעיקר קיבלתי תמונות של התיק והדברים החדשים. יש את אשתי התותחית שעושה עבודה מעולה".

"אבא שלי בגולני". מג"ד 12 ובתו אלה

"אלה יודעת שאני מפקד על הרבה חיילים, ושאנחנו נלחמים ברעים", אמר. "אין ספק שזה מאתגר. אבל היא גאה מאוד בזה ומעריכה. הייתי צריך לשכנע אותה לא ללכת בחולצה 'אבא שלי בגולני', אלא בחולצת בית ספר".