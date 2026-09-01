המערכת הפוליטית הישראלית שונאת ריענון. הדמויות בכנסת מתחלפות לאט מאוד, מפלגות מונצחות, פוליטיקאים מזדקנים על כיסאותיהם, לאחר שהמפלגות הקיימות קבעו את חוקי המשחק והינדסו אותם למניעת תחרות, וכך מפסידה ישראל מנהיגים חדשים שחלקם יכולים היו לתרום רבות למדינה ולחברה, אם רק היה להם צ'אנס לחדור לכנסת. מניעת השינויים מתבצעת באמצעות מימון המפלגות ואחוז החסימה, שכשמו כן הוא - חסימה.

המערכת הפוליטית הישראלית שונאת ריענון. הדמויות בכנסת מתחלפות לאט מאוד, מפלגות מונצחות, פוליטיקאים מזדקנים על כיסאותיהם, לאחר שהמפלגות הקיימות קבעו את חוקי המשחק והינדסו אותם למניעת תחרות, וכך מפסידה ישראל מנהיגים חדשים שחלקם יכולים היו לתרום רבות למדינה ולחברה, אם רק היה להם צ'אנס לחדור לכנסת. מניעת השינויים מתבצעת באמצעות מימון המפלגות ואחוז החסימה, שכשמו כן הוא - חסימה.

המערכת הפוליטית הישראלית שונאת ריענון. הדמויות בכנסת מתחלפות לאט מאוד, מפלגות מונצחות, פוליטיקאים מזדקנים על כיסאותיהם, לאחר שהמפלגות הקיימות קבעו את חוקי המשחק והינדסו אותם למניעת תחרות, וכך מפסידה ישראל מנהיגים חדשים שחלקם יכולים היו לתרום רבות למדינה ולחברה, אם רק היה להם צ'אנס לחדור לכנסת. מניעת השינויים מתבצעת באמצעות מימון המפלגות ואחוז החסימה, שכשמו כן הוא - חסימה.