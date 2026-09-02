צודקים מי שאומרים שמנסור עבאס מסתייג מה-7 באוקטובר בכל תוקף. עבאס, לפחות כלפי חוץ, היה מזועזע מפשעי חמאס. ללא ספק, יש הבדלים בין רע״מ לחמאס - אבל ישנם גם קווי דמיון. למשל הרעיון של ערעור יסודות המדינה עד לכדי שאלת קיומה - אינו רחוק מהאג'נדה של רע"מ והאחים המוסלמים.

נכון, עבאס לא יפרוץ את הגדרות, לא יחפור מנהרות, לא יעודד אספסוף לפשוט על ישובים יהודים לרצוח, לאנוס ולחטוף. עבאס כמובן לא יעשה אף אחד מהדברים שחמאס עשה. על פניו הוא גם מתנגד לטרור ומנסה לרמוז שאם יגיד שחמאס הוא ארגון טרור, אז הוא יהיה מאוים, ולכן נזהר מלומר זאת. כאילו אין במדינה הזאת יוסף חדאד - ערבי ציוני שמדבר בעד ישראל ומדגים שזה אפשרי.

( צילום: אביהו שפירא )

הניסיון לערער את יסודות המדינה וקיומה יהיה מתוחכם יותר. ואם את הכוונות של חמאס היו מומחים לנושא שהצליחו לפספס, אין פלא שאת הגסיסה האיטית שעבאס מייחל לה יש מי שמפספסים.

על אחת כמה וכמה אנשים בעלי שיעור קומה כביכול, משכילים, שצמחו במערכת אכיפת החוק של ישראל ואמורים להבין דבר או שניים בכוונות של האסלאם הרדיקלי כמו יואב סגלוביץ', מפקד להב 433 לשעבר. האיש שאמור לזהות איומים לארוחת בוקר, מתעלם מהם באופן בוטה ממש. הוא אמור לדעת יותר מכולם כיצד אנשים בעלי כוונות נוראיות ביותר מנסים להסתיר את מבוקשם האמיתי על ידי הרגעת הרוחות.

עבאס מכיר היטב את היהודים. הוא יודע שיש ביניהם תמימים שייתנו לו את תעודת ההכשר שתלבין את דעותיו ומעשיו, אילו רק יאמר להם את מילות הקוד כמו דו-קיום ושותפות אזרחית יצליח להמיס את ליבם. הרי פחות מזה היו מוכנים הישראלים לקבל בשביל שלום בלהות עם ערפאת שאינו שונה מסינוואר רק נקט בדרך שונה.

הייתה לו את תכנית השלבים שזנחה את הטקטיקה של "הכל או כלום" והבינה שהדרך להשמדת המדינה היהודית עוברת בחלקים קטנים. בדיוק כך מקדם עבאס את הרעיון שלו. הוא ישתלב בחברה הישראלית ויוריד פרופיל אידיאולוגי כדי לממש את המטרה הנעלה יותר.

ויש לו בוודאי עם מה ועם מי לעבוד כי זה כמובן הולך יד ביד עם האינטרס של הזזת נתניהו. עבאס מבין שיש מי שהפוליטיקה האישית גוברת אצלם על האינטרס הישראלי וייקנו כל דבר. הוא גם שומע את איזנקוט אומר שישנה האופציה לממשלת מיעוט שתקום בהישענות על הערבים ולו בשביל ממשלת מעבר. אז הוא לא יפעל כמו חלק מהמנהיגים הפלסטינים בעבר, ויצהיר על כוונתו האמיתית לגבי מדינת היהודים. היהודים אולי תמימים, אבל בכל זאת - 7 באוקטובר שינה דברים.