6 באוקטובר 1973 עד 7 באוקטובר 2023: 50 שנה ויום אחד מפרידים בין שתי קונספציות שהתרסקו בפרצוף של עם ישראל ומדינת ישראל, ומה שמאכזב ומדאיג הוא שנראה שעד התרסקות הקונספציה הבאה ייקח הרבה פחות מ-50 שנה ויום.

השבוע, על גדר הגבול של רצועת עזה, הועמדו חיילינו בכוננות עליונה אבל אסור היה להם לתקוף. ההוראה שניתנה הייתה שרק אם הם מזהים איום ממשי ומיידי, יוכלו לפתוח באש.

גלריה סוכות מנתץ את האנדרטה

אותו חמאס מתכנן באופן מובהק לחזור לאותן פעולות שהתחילו את המלחמה בת שלוש השנים. שוב יש בידינו את המידע, שוב אין לנו את ההבנה העמוקה של מי הוא האויב ומה עלינו לעשות מולו.

ד"ר צבי לניר, היסטוריון שחקר את מלחמת יום הכיפורים, מדגים יפה את שני סוגי ההפתעה: אתה נכנס הביתה שעה מוקדם מהמתוכנן ומגלה בתוך הסלון רעש והמולה. דודה שלך מנסה לנפח בלונים, ולצידה חבריך מבית הספר היסודי חותכים אבטיח. הם תיכננו לך מסיבת הפתעה, ובכל זאת, בלי כוונה, אתה הפתעת אותם. אתה מופתע מעצם הנוכחות שלהם, הם מופתעים מההקדמה שלך.

התיאוריה של ד"ר לניר מבססת שני מצבים: הפתעה בסיסית מול הפתעה מצבית. ההפתעה הבסיסית היא הפתעה מוחלטת. אתה לא העלית על דעתך שדודה שלך מסוגלת להתכנס באותו מרחב עם חבריך מילדות, ולא שזה יקרה דווקא הערב, ואצלך בסלון. אנחנו לא העלינו על דעתנו שבבוקר שמחת תורה ייכנסו 5,000 מחבלים לתוך יישובי העורף, ירצחו, יאנסו, ויחטפו המוני ישראלים. גם אם בדיעבד כל המידע היה ברשותנו, גם אם הייתה לנו המצגת של תוכנית הפלישה, זו שכונתה באמ"ן "חומת יריחו", הופתענו לחלוטין.

ההפתעה המצבית היא הפתעה חלקית יותר. הדודה והחברים ידעו שאתה אמור להיכנס, רק לא שיערו שדווקא היום תמצה מוקדם את טבלאות האקסל שאתה כל כך רגיל להיתקע עליהן. במקרה הצבאי זו למשל ידיעה והבנה שלנו שהאויב עומד לתקוף. ובכל זאת אנחנו מופתעים משעת התקיפה המדויקת או מהמיקום הספציפי שבו הוא בחר לפעול.

שתי הטרגדיות, של 1973 ושל 2023, הן שתיהן הפתעות בסיסיות, בשתיהן, בדיעבד, ניתן ללכת על העקבות ולהבין שהמידע היה ברשותנו, אבל קונספציה מחשבתית מנעה מאיתנו לפרש אותו כראוי.

ומה הוא בסיס הקונספציה? המחשבה שהאויב לא רוצה במלחמה. ב-73' סיפרנו לעצמנו שזה רק תרגיל, ב-23' אמרנו לעצמנו שחמאס מורתע ושכל מה שהוא מבקש לעצמו זו רק הטבה של תנאי המחיה ברצועת עזה. אגב, בשני המקרים זה לא אנחנו שאמרנו, זה אף פעם לא האזרחים, אלה שתמיד בסוף משלמים את המחיר הכבד ביותר כתוצאה מהרשלנויות הללו. מי שאמרו זאת לעצמם היו אנשי הדרג המדיני ובכירי מערכת הביטחון.

ומה התברר ב-23'? מה שהוא די מובן מאליו לכל אדם עם היגיון פעיל: שחמאס הוא ארגון דתי, פונדמנטליסטי, רצחני, שמוכן להקריב את חיי ילדיו כדי שחיי ילדינו יהיו מרים או קצרים.

בואו נזכור מי הבטיח לנו שוב ושוב ניצחון מוחלט. ולא הסתפק רק בזה. באפריל 24' בנימין נתניהו הכריז שאנחנו "כפסע מהניצחון". והופ, שנתיים וחצי מאותה הכרזה, מתברר שזאת הפסיעה הכי ארוכה מאז נבראו הפסיעות.

כן, הכינו את חמאס קשות, כן, חיסלנו את כל בכיריו, בחלק מהדרגים כמה פעמים, כן, דחקנו אותו לשליטה על פחות ממחצית משטח הרצועה, ועדיין חמאס הוא ארגון מתפקד, עם יכולת פיקוד ושליטה, עם יכולת ייצור אמצעי לחימה ועם יכולת תכנון של פעולות טרור שחלקן הפכו את החיים של כולנו בשנים האחרונות.

ביקור אנשי "עומדים ביחד". פלא שתושבי מאדמא לא צחקו להם בפנים

ולמרות זאת הלוחמים שלנו מקבלים הוראה בלילה אחד השבוע שלא לתקוף ראשונים אלא רק במקרה שתתקבל הוראה מהדרגים הכי גבוהים, או רק במקרה שזיהו איום ממשי ומיידי לחיים שלהם.

אם אנחנו ממשיכים לאפשר לזה להתקיים, גם אם חמאס קטן יותר ושולט על שטח קטן יותר ועדיין יכול לחזור לאותם מעשים שהתחילו את הכל - מה זה אם לא קונספציה?

בחודש דצמבר 2003, בעיצומה של חופשת החנוכה, צעד מחבל בן 18 מבית פוריכ שבשומרון אל תוך תחנת אוטובוס הומה אדם בצומת גהה שבפתח-תקווה. המחבל, סאאד חנני, שהשתייך לגדודי אבו-עלי מוסטפא, הזרוע הצבאית של החזית העממית לשחרור פלסטין, הגיע אל התחנה כשלגופו מטען נפץ. הוא הפעיל את המטען שהיה עטוף במסמרים, ברגים וכדורי מתכת, ורצח בבת אחת ארבעה ישראלים, ופצע עוד כ-20.

מי שאירגן, הגה, תיכנן ומימן את הפיגוע הזה הוא יאמן פרג'. פרג' היה המפקד העליון של גדודי אבו-עלי מוסטפא בשומרון. הוא אחראי לרצח של ישראלים רבים בכמה מהפיגועים הקשים ביותר באינתיפאדה השנייה. פרג' נולד וגדל בכפר מאדמא שבשומרון ובמבצע שבו הוא חוסל, נפל לוחם השייטת מורן ורדי ז"ל.

בשבוע שעבר עורר ח"כ צבי סוכות סערה כשניסה לנפץ אנדרטה בכפר מאדמא. כן, אותו הכפר של המחבל פרג'. וכן, אחד השמות על האנדרטה הוא שמו של רוצח ההמונים יאמן פרג'. סוכות הוא עובד של הרשות המחוקקת והיא לא זאת שאמורה לבצע פעולות בשטח, אבל למישהו יש ספק שאנדרטה שעליה מונצחים בגאווה רוצחי יהודים חייבת להיות מנותצת?

לפני כשלושה שבועות פירסם אלחנן גרונר באתר "הקול היהודי" שתושבי מאדמא עורכים פסטיבל קיץ מסביב לאנדרטה ומחלקים ארטיקים לילדים לזכרו של המחבל פרג', אבל זה ממש לא מנע מפעיל השמאל אלון-לי גרין, מייסד "עומדים ביחד" ויו"ר רשימת "מקום לכולנו", להגיע בשבוע שעבר למאדמא כדי להביע תמיכה בתושבים על מה שסוכות עשה. "באנו לפה כדי להביע תמיכה, כדי להגיד שיש גם אזרחים אחרים אצלנו, שלא רוצים את הטירוף הזה", אמר גרין לתושבי הכפר. הוא כינה את סוכות "גזען חולה בראש" והוסיף "אנחנו כישראלים עומדים איתכם ביחד".