בכל זאת הגענו לדרבן, משלחת קטנה של משרד החוץ, בתקווה שהוועידה תממש לפחות חלק מיעדיה, ויתקיים בה דיון רציני בבעיה הבוערת שעל שולחנן של ארצות רבות – הגזענות. ואולם לא חלפו אלא יום-יומיים, והוועידה הפכה למסע הכפשה אלים ובוטה כלפי ישראל והעם היהודי. כאילו יש מאין הופיעו הפרוטוקולים של זקני ציון, חולצות המכריזות שהיטלר לא סיים את המלאכה וחבל, והפגנות שבהן נישאו שלטים הקוראים למוות ליהודים באשר הם. השנאה הייתה גלויה כל כך עד שאנשי האבטחה שסוככו עלינו אסרו להתקרב אפילו אל הצועדים.

בכל זאת הגענו לדרבן, משלחת קטנה של משרד החוץ, בתקווה שהוועידה תממש לפחות חלק מיעדיה, ויתקיים בה דיון רציני בבעיה הבוערת שעל שולחנן של ארצות רבות – הגזענות. ואולם לא חלפו אלא יום-יומיים, והוועידה הפכה למסע הכפשה אלים ובוטה כלפי ישראל והעם היהודי. כאילו יש מאין הופיעו הפרוטוקולים של זקני ציון, חולצות המכריזות שהיטלר לא סיים את המלאכה וחבל, והפגנות שבהן נישאו שלטים הקוראים למוות ליהודים באשר הם. השנאה הייתה גלויה כל כך עד שאנשי האבטחה שסוככו עלינו אסרו להתקרב אפילו אל הצועדים.

בכל זאת הגענו לדרבן, משלחת קטנה של משרד החוץ, בתקווה שהוועידה תממש לפחות חלק מיעדיה, ויתקיים בה דיון רציני בבעיה הבוערת שעל שולחנן של ארצות רבות – הגזענות. ואולם לא חלפו אלא יום-יומיים, והוועידה הפכה למסע הכפשה אלים ובוטה כלפי ישראל והעם היהודי. כאילו יש מאין הופיעו הפרוטוקולים של זקני ציון, חולצות המכריזות שהיטלר לא סיים את המלאכה וחבל, והפגנות שבהן נישאו שלטים הקוראים למוות ליהודים באשר הם. השנאה הייתה גלויה כל כך עד שאנשי האבטחה שסוככו עלינו אסרו להתקרב אפילו אל הצועדים.