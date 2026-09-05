רק יומיים נותרו לסגירת הרשימות לכנסת, ואין כמו נתניהו שקשה לו להשכים קום בבקרים, גם בעת מלחמה, מי שיודע לעבוד לתוך השעות הקטנות של הלילה כדי למנוע אובדן קולות בגוש, ולרתך רשימות קטנות זו לזו.

לקראת בחירות 2022, בפברואר 2021, חשש נתניהו לרשימותיהם של בן גביר וסמוטריץ' ועל שפת הבריכה בקיסריה, בשעה שהילדים שיחקו, אילץ אותם להתחבר, חיבור טכני שפורק מיד לאחר הבחירות.

באותו חודש, סירב להצטלם עם בן גביר ואף אמר בראיון מפורסם שהוא לא יהיה שר בממשלתו, אבל יהיה בקואליציה. בעקבות זאת, הודעתי במאמר שפירסמתי מעל דפי עיתון זה, שאני מבטלת את חברותי בליכוד אחרי כמעט 50 שנה שבהן הייתה לי ביתי הפוליטי היחיד, מאחר שבן גביר הוא כהניסט, גזען מסוכן, הומופוב, עבריין, ומנוגד לכל ערכי הליכוד. כידוע, לא רק שנתניהו מינה אותו לשר בממשלתו, אלא איזה שר! עבריין הממונה על המשטרה.

יו"ר עוצמה יהודית ח"כ איתמר בן גביר ( צילום: מיקי שמידט )

הגענו לנורא מכל. 7 באוקטובר 2023. ונתניהו, העיף את זה מדש מעילו עם ערימת שקרים, כאילו איזה זבוב טרדן. ארבע שנים החזיקה ממשלתו מעמד בעזרתו האדיבה של גדעון סער וסיעתו, שהנייר לא יספיק כדי לחזור על המילים שאמר בגנות מנהיגו ביבי. "אני לא זיגזג ולא יו-יו". די בכך.

והנה אנחנו עומדים שוב בפני בחירות. ושוב סיעות קטנות. בן גביר גדל וצמח באדיבותו של המנהיג העליון נתניהו. ביצועיו הכושלים לא ממש מפריעים לו. אבל סמוטריץ', אוהו, הוא מפלרטט עם אחוז החסימה.

אז שוב נתניהו חסר העכבות מנסה לאחדו עם בן גביר שמרגיש על הסוס, מסרב בתוקף, ומראה לנתניהו אצבע משולשת. לא יקום ולא יהיה. תסתדר, הוא אומר לו. בלעדיי. למען האמת, כבר מזמן הליכוד ועוצמה יהודית, כמעט חד הם. מאי גולן, השרה והתחקיר אשר מסרבת להגיע לחקירה ואף הבריחה את אמה מתחנת משטרה, הידרדרה ברשימת הליכוד ומתחננת לבן גביר שיכניס אותה לרשימתו, היא הרי בשר מבשרו. בעבר, הייתה חברת עוצמה יהודית. וטלי גוטליב שהידרדרה אף היא ברשימה, ומשתמשת בחסינותה הפרלמנטרית אחרי שחשפה שמו של איש שב"כ, עברה מהליכוד ממקום 20 והותכה ישירות לבן גביר למקום 2, לא פחות.

האם הן היחידות? ממש לא. כה רבים ברשימת הליכוד, הם כהניסטים בהתבטאויותיהם, בחשיבתם. מה ההבדל? כמעט שאין. מה נשאר מההדר הבית"רי? מהליכוד הליברלי, הממלכתי? מהליכוד הז'בוטינסקאי, של בגין, של שמיר? מאומה.

אז סמוטריץ' רוקד על אחוז החסימה. וביבי מצא את משה פייגלין, שממנו נפטר רק לפני כמה שנים, ועכשיו חיבר אותו חיבור טכני עם סמוטריץ'. כדאי לזכור מיהו פייגלין. כבר ב-2004 חשפתי את ניסיונו לבצע השתלטות עוינת על הליכוד באמצעות התפקדות של אלפי אנשים שכלל אינם מצביעים מחל, רבים מהם עדיין חברים בליכוד.

פייגלין פרש מהליכוד כדי להקים מפלגה בשם זהות. הוא קנאי קיצוני ומשיחי, קרא להחריב את כל עזה ולוודא שלא יישאר שם אפילו לא תינוק או ילד אחד, לקהילת הלהט"ב קרא לא נורמליים, אבל את כל אלה הוא מרפד בקריאה ללגליזציה של קנאביס, לשוק חופשי, במסך עשן של ליברטריאניות, ובכך מוליך שולל ומטעה רבים ההולכים אחריו.

עכשיו, פייגלין יהיה בטוח בכנסת ובעמדת כוח לדרוש מנתניהו את תיק הביטחון כפי שכבר הצהיר. הצחקתי אתכם?