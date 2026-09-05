המתיחות ביהודה ושומרון לא נעצרת, אלא דווקא נמצאת במגמת עלייה. גורמי ביטחון שבים ומדגישים בכל החדרים את החשש מפני התפרצות גל טרור מעבר לקו הירוק. הנתונים מציירים תמונה מורכבת וחסרת תקדים של המציאות הביטחונית בשטח: למרות תחושת השקט שקיימת כעת ביהודה ושומרון, גורמים במערכת הביטחון מבהירים כי צה"ל פרוס עד הקצה ועובד יום וליל כדי לעצור את ההתפרצות של גל הטרור המתקרב. זאת לצד מתיחות גוברת סביב נקודות ההתיישבות והלחץ הדיפלומטי הבינלאומי.

המתיחות ביהודה ושומרון לא נעצרת, אלא דווקא נמצאת במגמת עלייה. גורמי ביטחון שבים ומדגישים בכל החדרים את החשש מפני התפרצות גל טרור מעבר לקו הירוק. הנתונים מציירים תמונה מורכבת וחסרת תקדים של המציאות הביטחונית בשטח: למרות תחושת השקט שקיימת כעת ביהודה ושומרון, גורמים במערכת הביטחון מבהירים כי צה"ל פרוס עד הקצה ועובד יום וליל כדי לעצור את ההתפרצות של גל הטרור המתקרב. זאת לצד מתיחות גוברת סביב נקודות ההתיישבות והלחץ הדיפלומטי הבינלאומי.

המתיחות ביהודה ושומרון לא נעצרת, אלא דווקא נמצאת במגמת עלייה. גורמי ביטחון שבים ומדגישים בכל החדרים את החשש מפני התפרצות גל טרור מעבר לקו הירוק. הנתונים מציירים תמונה מורכבת וחסרת תקדים של המציאות הביטחונית בשטח: למרות תחושת השקט שקיימת כעת ביהודה ושומרון, גורמים במערכת הביטחון מבהירים כי צה"ל פרוס עד הקצה ועובד יום וליל כדי לעצור את ההתפרצות של גל הטרור המתקרב. זאת לצד מתיחות גוברת סביב נקודות ההתיישבות והלחץ הדיפלומטי הבינלאומי.