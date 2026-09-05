המתיחות ביהודה ושומרון לא נעצרת, אלא דווקא נמצאת במגמת עלייה. גורמי ביטחון שבים ומדגישים בכל החדרים את החשש מפני התפרצות גל טרור מעבר לקו הירוק. הנתונים מציירים תמונה מורכבת וחסרת תקדים של המציאות הביטחונית בשטח: למרות תחושת השקט שקיימת כעת ביהודה ושומרון, גורמים במערכת הביטחון מבהירים כי צה"ל פרוס עד הקצה ועובד יום וליל כדי לעצור את ההתפרצות של גל הטרור המתקרב. זאת לצד מתיחות גוברת סביב נקודות ההתיישבות והלחץ הדיפלומטי הבינלאומי.
"אנחנו מזהים עלייה מאוד גדולה בהיקף ההתרעות והמידעים, וגם בסיכולים", מציינים גורמים במערכת הביטחון. "כל שבוע אנחנו מסכלים עשרות פיגועים, חלקם כאלה שכבר יצאו לדרך. אלה מספרים מטורפים. המגמה הזו נמשכת בחודשיים-שלושה האחרונים. מגמת הטרור הולכת וגדלה, והשאלה היא האם אנחנו כרגע עוצרים את זה ואוחזים את זה, ומתי זה בורח לנו, כי אין פה הרמטיות. בינתיים מכונת הסיכול והשב"כ עובדת טוב מאוד, אבל השאלה היא מתי זה מתפספס לנו".
אותם גורמים במערכת הביטחון מסבירים כי הניסיונות להוציא פיגועים אינם נשענים רק על בודדים, אלא בעיקר על התארגנויות מקומיות. כפי שקרה ביום חמישי האחרון, עת לכדו לוחמי דובדבן חמישה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המחבלים נעצרו כעשר דקות מרגע כניסת הכוחות. החוליה הצטיידה ברובי M16, מחסניות ו-ווסטים, ותכננה לצאת לפיגוע ירי באחד היישובים כבר לפנות בוקר. במקביל, בפעילות במחנה הפליטים עסכר אותרו מטעני חבלה, ובאזור רמאללה נמשך מצוד קדחתני אחר מחבל חמוש באקדח שתכנן לצאת לבצע פיגוע.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לכך באופן חריג והוציא הודעה בעניין. גורם ביטחוני מסביר כי "קבטיה זה לא מפגע בודד, זו חוליה מקומית. יש פה הכוונות חוץ מאוד משמעותיות שמגיעות בעיקר מאיראן ובעיקר מחמאס בקו של איראן, קטאר וטורקיה. יש כאן הרבה מוטיבציה, הרבה תסכול אצלם, וזה מתנגש כרגע בשטח".
אתגר המאחזים
לצד האיום הביטחוני, השטח מקבל תפנית משמעותית בעקבות העלייה החדה במספר נקודות ההתיישבות היהודיות החדשות. אלא שבמקביל לנקודות ההתיישבות שעולות בתיאום עם הצבא ולכ-130 חוות חקלאיות, במערכת הביטחון מצביעים על כ-100 מאחזים בלתי מורשים הפעילים כיום ברחבי יהודה ושומרון. מתוך כלל המאחזים, כ-15 עד 20 הוקמו בתוך שטחי A ו-B.
גורמים המעורים בפרטים מציינים כי הפעילות הנחושה לפינוי המאחזים בשטח B נעשית בהנחיה ישירה של ראש הממשלה, שנמצא תחת לחץ כבד מאוד מצד הממשל האמריקני. "מה שהכי מלחיץ את ראש הממשלה כרגע זה הממשל האמריקני, שמודאג מאוד מכך שהאירוע בשטחי B ילך ויתרחב. יש הוראות ברורות מהמל"ל של פינוי מאחזים, בטח אלו שבשטח B", מסבירים גורמים המעורים בפרטים. בנוסף מסבירים אותם גורמים כי נתניהו הבהיר לשרים שלא להתבטא נגד מפקדי צה"ל ולתת להם גיבוי.
הפינויים הללו מייצרים מעגל סגור ומתסכל של חיכוך בשטח. "אנחנו מפנים אותם והם חוזרים בבוקר", אמר הגורם. "האכיפות האלה לא אפקטיביות ככלי בודד. העיסוק המרכזי הוא במאחזים האלימים, ששואבים את הכוחות. התקופה הקרובה תתנגש עם ייאוש מצד הפלסטינים מחד, ועם פריחה וצמיחה בהתיישבות כמו שלא הייתה מעולם מאידך".
עוד שני גדודים
זירה נוספת שמטרידה מאוד את מערכת הביטחון היא הבחירות המתוכננות ברשות הפלסטינית. בימים האחרונים התייקמו הערכות מצב בצה"ל ובשב"כ על אודות הבחירות ברשות וכיצד הן יכולות להשפיע על השטח. "חמאס עושה כרגע מאמץ אדיר להיכנס לתוך הרשימות של הבחירות ולהשפיע", מסבירים במערכת הביטחון.
הסיכוי שיהיו בחירות בסוף הוא מאוד נמוך, כי השאיפה בישראל היא שלא יהיו אנשי חמאס בעמדות בכירות ברשות ביהודה ושומרון, ובטח שלא במזרח ירושלים. אבו מאזן וחמאס נמצאים בשפל, ואם המגמה תימשך זה אומר שיש סיכוי גבוה שיעלו כוכבים חדשים. אבו מאזן יצטרך להחליט אם הוא מגיע לבחירות ומפסיד או מייצר תזזית טקטונית.
נוכח פקעת המתחים הכוללת את הבחירות ברש"פ, הבחירות בישראל והעלייה הברורה במגמות הטרור, בצה"ל לא לוקחים סיכונים ומעלים הילוך לקראת חגי תשרי. "אנחנו עושים מאמץ גדול להגברת הכשירות להתפרצות ביהודה ושומרון", מבהירים גורמים במערכת הביטחון. "מוסיפים לפחות עוד שני גדודים החל מראש השנה, והרמטכ"ל ישקיע את כל הסד"כ שיצטרך".
לפי הגורמים, מפקדת אוגדה בכירה כבר נמצאת במוכנות גבוהה וסיימה נוהל קרב, וברגע שיחליט הרמטכ"ל אייל זמיר להפעיל אותה היא תתפוס פיקוד על הגזרה מדרום לירושלים, מהלך שלא קרה זה מספר שנים. בימים הקרובים צפויים להתקיים תרגילים רחבים מאוד ביהודה ושומרון כחלק מהניסיון להיות במוכנות למקרה שהמצב ייצא מאיזון.