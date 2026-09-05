השבוע יעמדו על מגרש המסדרים בבסיס חיל הים 42 צעירים וצעירות נרגשים שסיימו מסע מפרך בדרך לדרגות הקצונה, ויודעים שיחד איתן תהיה מונחת על כתפיהם גם אחריות גדולה. רגע לפני שזה יקרה, מפקד בית הספר לחובלים של חיל הים, סא"ל ר', פתח בריאיון מיוחד צוהר לקורס שעבר טלטלה בעקבות המלחמה.

גלריה מעבר חלק מהספינה לשטח. צוערי קורס חובלים ( צילום: דובר צה"ל )

"קודם כל, קורס חובלים הוא הקורס הכי יוקרתי בצה"ל", אמר בגאווה סא"ל ר' ל-ynet ו"ידיעות אחרונות". "קורס של שנתיים וחמישה חודשים שמכשיר את הצוערים להיות מפקדים. מחזור 153 מונה 40 צוערים ושתי צוערות, טובי בנינו ובנותינו. מרבית ההכשרה הייתה במהלך המלחמה. בשאגת הארי הם ישר קפצו לשטח. הם היו שלושה שבועות בספינות הטילים והצוללות, ובעוד כמה ימים הם ייצאו לחמש שנים שבהן יפקדו על לוחמים".

מסע ההכשרה של מחזור 153 לא דמה לשום דבר שחוו קודמיהם. הרוב המכריע של הקורס התרחש תוך כדי לחימה עצימה בכל הגזרות, וגם סא"ל ר' עצמו הגיע לתפקיד לאחר שנים רבות בחזית. "לפני התפקיד הזה הייתי מפל"ג לוחם. פיקדתי על פלוגה שהייתה אחראית על הביטחון השוטף בעזה. לאחר מכן פיקדתי על פלוגת סטי"לים, והבאתי איתי את המטען הפיקודי והניסיוני".

מתרגלים חוסר ודאות

לדברי סא"ל ר', המלחמה השפיעה באופן דרמטי על אופי ההכשרה והפעילות בים. "הדבר הראשון שעומד בפנינו הוא הדרישות הפיקודיות והשינויים המבצעיים, המשימות החדשות שחיל הים נולד אליהן. חיל הים פועל בכלל הזירות, גם בהגנה וגם בהתקפה, ואנחנו צריכים להכשיר את המפקדים הבאים כך שיכירו דרכים לפעול במקומות שפעלנו בהם לאורך המלחמה ושנפעל בהם בעתיד. בעוד כחודש הם כבר ייצאו לתפקידי פיקוד פעילים ומבצעיים".

הוא מצביע על עליית מדרגה משמעותית בכל הנוגע לחוסן המנטלי ולסמכויות המבצעיות שמקבלים הצוערים. "אם בעבר צוער שהיה מסיים את הקורס היה מגיע לצוללת, אז עכשיו הוא הרבה יותר משופשף בכל התחומים - טילנות, סונאר וכו'. ככה הם מגיעים הרבה יותר מוכנים להשתלב מיידית בשטח. אנחנו מתרגלים את המעבריות, חוסר הוודאות, תפקוד בשחיקה, מבינים שגם ספינה או צוללת יכולה להיות שבועיים בים, לעבור בין זירות ומצבים. המטרה היא להביא כמה שיותר מהאווירה המבצעית כבר להכשרה".

"פועלים בהגנה ובהתקפה". סא"ל ר' ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

סא"ל ר' אמר ודגיש כי "כבר בגיבוש בוחנים את החוסן הפיזי והמנטלי. הקורס הוא בקצב מאוד גבוה כדי שלא יהיה מצב שיש פער בין ההכשרה לבין מה שקורה בשטח. אני רוצה שהמעבר לשטח יהיה כמה שיותר חלק. כשבאתי לתפקיד הזה אחרי ארבע שנים בשטח, אני חושב שהבאתי מהניסיון שלי דברים חשובים שצוער בקורס חובלים צריך ליישם".

על הסינון לקורס הסביר סא"ל ר' כי "מתוך 8,000 י"בניקים, כ-2,000 באים לגיבוש. מתוך אלה אני בוחר 220 אנשים, שלא כולם מסיימים. 110 מגיעים לכל קורס, יש לי שני קורסים בשנה. בקורס הזה התחילו 110 ומסיימים 42". הדרישות לשילוב נשים במסלול, הוא הבהיר, נותרו קשיחות. "הן עושות אותו קורס אחד לאחד, בלי הקלות. במחזור הקודם סיימו שש נשים, ובקורס הבא מתחילות שמונה. זה קורס תובעני שדורש רמה מאוד גבוהה בציר המקצועי, הערכי, המנהיגותי ובחוסן המנטלי. אלו ארבעת הצירים שאנחנו מכשירים לגביהם".

להשפיע דרך הפיקוד

על הדור הצעיר שממלא את שורות החיל אמר סא"ל ר' בגאווה כי מדובר ב"צוערים מאוד טובים, משכילים, עם מוטיבציה גבוהה לשרת. כל החבר'ה שאני פוגש רוצים לבוא ולשנות, הם מבינים את החשיבות בלהגן על מדינת ישראל בעקבות המלחמה ורוצים להשפיע על החברה הישראלית דרך פיקוד. יש לי הרבה צוערים שמגיעים ממכינות ושנות שירות, ואני בטוח שדרך הפיקוד שלהם תשפיע רבות החברה הישראלית גם דרך הפקודים שלהם, שייצאו אחרי הצבא לחברה. אלה בני נוער, שעל אף כל השינויים הדרמטיים בשנים האחרונות - קורונה, מפונים ומלחמה - יש להם אש בעיניים ורצון לעשות שינוי משמעותי. בזכות המיון הסיזיפי לקורס יש לי חומר מדהים לעבוד איתו וליצור מפקדים לחיל הים".

קורס חובלים בצה"ל. "בכל מקום שיש בו ים, חיל הים יודע לפעול בו" ( צילום: דובר צה"ל )

קורס חובלים בצה"ל ( צילום: דובר צה"ל )

העולם הימי והאתגרים הביטחוניים משתנים ללא הרף, וחיל הים נדרש להתאים את עצמו למציאות החדשה בזירות השונות. "בכל מקום שיש בו ים, חיל הים יודע לפעול בו. אנחנו הולכים לגדול בכמות כלי השיט, באמצעי הלחימה, מתוך הבנה שרוצים לפגוע באויב רחוק וגם כדי להגן על הנכסים האסטרטגיים האלו. אנו זקוקים למפקדים טובים שיידעו להסתגל לשינויים האלה, לחדש, ליזום, וגם להתמודד עם האתגר. הגברנו את הפעילות בזירת הים האדום בתחילת המלחמה כדי להיערך לתפנית. להיות לוחם בים זה סופר-מורכב, גם בסערת גשמים וגם תחת השמש הקופחת, ואפשר לעבור בקלות מהים התיכון לתעלת סואץ ולים האדום. לכן אנחנו צריכים מפקדים טובים שירתמו את האנשים למשימה ויובילו אותם לניצחונות".

אחד השינויים המפתיעים והמשמעותיים ביותר שנכנסים כעת לראשונה להכשרה נוגע דווקא ללוחמת היבשה: "אנחנו מתחילים להכשיר את החבר'ה לרובאות 05 על מנת שיהיו לוחמניים יותר, שלוחמי חיל הים יוכלו לעזור במקומות שאינם ים. היום זה הפעם הראשונה שהתחלנו להסמיך רובאות 05. הקורס שיסתיים במרץ 2028 כבר יהיה מוכשר ברובאות 05".