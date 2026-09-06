היא פרק חדש ומרתק בעונה החרדית של משחקי הכס. עסקן עוצמתי בשם דוד שפירא, שכבר שולט בביטאון התנועה יתד נאמן, משיג אחיזה גם בדגל התורה וממליך את מקורבו ח"כ יעקב אשר ליו"ר המפלגה. כוח גדול שמשיג שפירא, לשנים קדימה, עם הדחה דרמטית בסצנה דרמטית. היא מתפוצצת דקות לאחר חצות, בלילה שבין שבת לראשון, בזמן שמשה גפני עצמו ועוד רבבות מצביעים פוטנציאליים נמצאים בבתי הכנסת במעמד הסליחות של חודש אלול.

היא פרק חדש ומרתק בעונה החרדית של משחקי הכס. עסקן עוצמתי בשם דוד שפירא, שכבר שולט בביטאון התנועה יתד נאמן, משיג אחיזה גם בדגל התורה וממליך את מקורבו ח"כ יעקב אשר ליו"ר המפלגה. כוח גדול שמשיג שפירא, לשנים קדימה, עם הדחה דרמטית בסצנה דרמטית. היא מתפוצצת דקות לאחר חצות, בלילה שבין שבת לראשון, בזמן שמשה גפני עצמו ועוד רבבות מצביעים פוטנציאליים נמצאים בבתי הכנסת במעמד הסליחות של חודש אלול.

החלפת יו"ר היא אירוע טבעי בחיים הפוליטיים, מתישהו הם באים לקיצם. ובכל זאת ההדחה הזאת תיזכר בדברי הימים של הפוליטיקה החרדית. גפני, שכיהן במשך שנים רבות כיו"ר ועדת הכספים, הוא גם פרצופם הציבורי של החרדים בישראל זה ארבעה עשורים, פרלמנטר חרוץ וחלוץ לפני המחנה, שייצג את עידן הכוח החרדי העולה והפריבילגיות הנרחבות. הח"כ המכהן הוותיק ביותר, מאז 1988, נאמנם של ארבעה "גדולים" ליטאים - מהרב אלעזר מנחם שך ועד הנוכחי, הרב דוב לנדו, עד שזה מוותר על שירותיו. גפני מכיר את הדינמיקה. הוא עצמו הוקפץ פעם מעל ראשו של ח"כ אברהם רביץ ז"ל, וכעת מוצא עצמו בחוץ. ובכל זאת, דרמה.

החלפת יו"ר היא אירוע טבעי בחיים הפוליטיים, מתישהו הם באים לקיצם. ובכל זאת ההדחה הזאת תיזכר בדברי הימים של הפוליטיקה החרדית. גפני, שכיהן במשך שנים רבות כיו"ר ועדת הכספים, הוא גם פרצופם הציבורי של החרדים בישראל זה ארבעה עשורים, פרלמנטר חרוץ וחלוץ לפני המחנה, שייצג את עידן הכוח החרדי העולה והפריבילגיות הנרחבות. הח"כ המכהן הוותיק ביותר, מאז 1988, נאמנם של ארבעה "גדולים" ליטאים - מהרב אלעזר מנחם שך ועד הנוכחי, הרב דוב לנדו, עד שזה מוותר על שירותיו. גפני מכיר את הדינמיקה. הוא עצמו הוקפץ פעם מעל ראשו של ח"כ אברהם רביץ ז"ל, וכעת מוצא עצמו בחוץ. ובכל זאת, דרמה.

החלפת יו"ר היא אירוע טבעי בחיים הפוליטיים, מתישהו הם באים לקיצם. ובכל זאת ההדחה הזאת תיזכר בדברי הימים של הפוליטיקה החרדית. גפני, שכיהן במשך שנים רבות כיו"ר ועדת הכספים, הוא גם פרצופם הציבורי של החרדים בישראל זה ארבעה עשורים, פרלמנטר חרוץ וחלוץ לפני המחנה, שייצג את עידן הכוח החרדי העולה והפריבילגיות הנרחבות. הח"כ המכהן הוותיק ביותר, מאז 1988, נאמנם של ארבעה "גדולים" ליטאים - מהרב אלעזר מנחם שך ועד הנוכחי, הרב דוב לנדו, עד שזה מוותר על שירותיו. גפני מכיר את הדינמיקה. הוא עצמו הוקפץ פעם מעל ראשו של ח"כ אברהם רביץ ז"ל, וכעת מוצא עצמו בחוץ. ובכל זאת, דרמה.