הפגישה הדרמטית התקיימה בארמון המלך ברבת עמון, תחת מעטה חשאיות שהצריך אף שינוי בחזותו של פרס. לפי המסמכים שנחשפים, הרקע לפגישה החל כשבוע קודם: ב-26 באוקטובר 1993 הגיע מבית המלוכה הירדני מסר שלפיו המלך חוסיין מבקש להיפגש עם שר החוץ, אותו ראה כבעל חשיבה יצירתית, והביע נכונות לקיים מפגש חשאי כחלק מהמגעים הראשוניים שהובילו בסופו של דבר להסכם השלום בין ישראל לירדן ב-1994.

הפגישה הדרמטית התקיימה בארמון המלך ברבת עמון, תחת מעטה חשאיות שהצריך אף שינוי בחזותו של פרס. לפי המסמכים שנחשפים, הרקע לפגישה החל כשבוע קודם: ב-26 באוקטובר 1993 הגיע מבית המלוכה הירדני מסר שלפיו המלך חוסיין מבקש להיפגש עם שר החוץ, אותו ראה כבעל חשיבה יצירתית, והביע נכונות לקיים מפגש חשאי כחלק מהמגעים הראשוניים שהובילו בסופו של דבר להסכם השלום בין ישראל לירדן ב-1994.

הפגישה הדרמטית התקיימה בארמון המלך ברבת עמון, תחת מעטה חשאיות שהצריך אף שינוי בחזותו של פרס. לפי המסמכים שנחשפים, הרקע לפגישה החל כשבוע קודם: ב-26 באוקטובר 1993 הגיע מבית המלוכה הירדני מסר שלפיו המלך חוסיין מבקש להיפגש עם שר החוץ, אותו ראה כבעל חשיבה יצירתית, והביע נכונות לקיים מפגש חשאי כחלק מהמגעים הראשוניים שהובילו בסופו של דבר להסכם השלום בין ישראל לירדן ב-1994.

במהלך השיחה הציג פרס את תפיסתו לשיתוף פעולה כלכלי-אזורי - תשתית מודרנית של נמלי תעופה, נמלי ים וכבישים - שתשמש בסיס להסכם שיגובש בהמשך. "יש לנו הרבה חלומות ותקוות לעתיד", השיב לו חוסיין, "אני שותף למחויבות שיהיה שינוי, וכי לדורות הצעירים תהיה הזדמנות לחיות עם תחושה של ביטחון, שהוא שלום".

במהלך השיחה הציג פרס את תפיסתו לשיתוף פעולה כלכלי-אזורי - תשתית מודרנית של נמלי תעופה, נמלי ים וכבישים - שתשמש בסיס להסכם שיגובש בהמשך. "יש לנו הרבה חלומות ותקוות לעתיד", השיב לו חוסיין, "אני שותף למחויבות שיהיה שינוי, וכי לדורות הצעירים תהיה הזדמנות לחיות עם תחושה של ביטחון, שהוא שלום".

במהלך השיחה הציג פרס את תפיסתו לשיתוף פעולה כלכלי-אזורי - תשתית מודרנית של נמלי תעופה, נמלי ים וכבישים - שתשמש בסיס להסכם שיגובש בהמשך. "יש לנו הרבה חלומות ותקוות לעתיד", השיב לו חוסיין, "אני שותף למחויבות שיהיה שינוי, וכי לדורות הצעירים תהיה הזדמנות לחיות עם תחושה של ביטחון, שהוא שלום".