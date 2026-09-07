החודש נפטר בתל-אביב הרב בן ציון נשר, רב חרדי יליד העיר, שלא הסכים לנטוש אותה. עבור הרב נשר גילמו המגורים בעיר בה נולד וגדל מסר של המשכיות. בן למשפחה רבנית, כיהן ברבנות 52 שנה ובין השאר עמד בראש בית הכנסת "גבורת ישראל" שהקים סבו לפני כ-100 שנים ליד כיכר דיזנגוף.

בן ציון נשר

רב של פעם בסטנדרטים של פעם, גאון שידע בעל פה את כל דפי הגמרא (2,711 במספר) ולמד בה עד יומו האחרון — ויחד עם זאת מחובר לעכשוויות. בילדותו ובבגרותו חווה את תהילת עברה של העיר, בה התיישבו רבנים ואדמו"רים רבים אחרי השואה, ולמעלה מ-500 בתי כנסת שקקו חיים.

הוא ראה את ההווה מבלי להניח לרעשי רקע פוליטיים לטשטש את תחושת שליחותו עד רגעיו האחרונים — שיש לשמור בתוך תל-אביב את הצביון היהודי. שתושבי העיר חייבים להיות חשופים למראה ולהתנהגות של רב יהודי, למרות שכל צאצאיו עזבו לריכוזים חרדיים והיה יכול לחיות בנעימים סמוך להם. הרב נשר לא לחם, לא הפגין, לא הרים מעולם את קולו, הוא רק היה.

ברחובות תל-אביב של היום נדיר יחסית לפגוש בשבתות יהודים לבושים בלבוש שבתי בכלל ורבני בפרט. גם כאשר צעד מרחק גדול מביתו הסמוך לבית החולים איכילוב עד בית הכנסת הוותיק ליד כיכר דיזנגוף, הקפיד על הפראק הרבני הארוך והחם כשמעליו הטלית.

בחודשי הקיץ התל-אביבי המהביל היה שב לביתו ספוג זיעה. התחננו לפניו לפחות להשאיר את הטלית בבית הכנסת. "אבא חייך ואמר: גם בתל-אביב צריך לראות יהודי של צורה", נזכרת בתו.

וכך המשיך עד לפני שבועיים וחצי להוביל את מניין הוותיקין ההולך ומתכווץ, בבניין מתפורר ומתרוקן שחלק גדול מספרי הקודש שבספרייתו מאובקים ואכולי עש. מעל מקווה הטהרה הוותיק שהחזון איש זצ"ל היה מעורב בהקמתו לפני למעלה מ-70 שנה.

לא רדף אחרי הכבוד

האיש נסע באוטובוס, מעולם לא היתה לו מכונית. הליכתו והליכותיו מתונות, דבריו ופסקיו ברורים כשהוא מתמחה, פוסק ומכריע בשלל קטגוריות הלכתיות מן הקשות לפסיקה הלכתית. שחיטה, דיני ממונות ועוד.

בעל יכולת מופלאה לתקשר עם כל אחד, כפי שהעיד המנער הרחב של המשתתפים בהלווייתו והעולים לרגל לנחם את משפחתו. להתמודד באתגרים הלכתיים ולמדניים בהרכבים של בתי דין רבניים שבראשם עמד, אבל גם לסייע לבנם הקטן של גרים בשיעורי בית ב"חיידר". הילד היה מתקשר אליו מדי יום, מקריא לו את שאלות היום ושומע ממנו את התשובות.

אחד הרגעים הטרגיים בשנותיו האחרונות ארע לפני כשנה, כששימש סנדק לנינו ישראל, שנולד אחרי הירצחו של אביו ישראל מצנר הי"ד בפיגוע בצומת רמות בספטמבר 2025.

צילום: יובל חן

הנרצח הותיר עוד שלושה יתומים. כששאלה בתו של הרב נשר, הסבתא של הרך הנולד, את אביה, "מדוע הקב"ה גזר עלינו גזירה חמורה?" השיב בפסוק: "'משפטיך תהום רבה' (תהילים ל"ו, פסוק ז'). ולתהום לא מתקרבים. הקב"ה גזר ואנחנו מקבלים".

בשבת האחרונה לחייו נדהמו בני משפחתו לשמוע אותו שר שוב ושוב בסעודות השבת את השיר שמילותיו מבוססות על דברי קהלת: "מה יתרון לו לאדם מכל עמלו שיעמול תחת השמש. תחת השמש אין יתרון, אבל למעלה מן השמש יש יתרון". נשמה של דמות מעוררת השראה.