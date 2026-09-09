כ-1.43 מיליון שקל הוציאה המדינה מתחילת 2019 ועד אוגוסט 2026 על איפור וסידור שיער של ראשי הממשלה בארץ ובחו"ל ועל דמי ייצוג – הוצאות לבוש ואירוח הקשורות בייצוג המדינה. בנימין נתניהו, שכיהן כראש הממשלה ברוב התקופה, ורעייתו שרה, אחראים ל-90% מההוצאות על איפור ושיער. כך עולה מנתונים שמסר משרד ראש הממשלה בעקבות עתירה של התנועה לחופש המידע.

בנימין ושרה נתניהו ( צילום: ilia YEFIMOVICH / AFP )

המידע נמסר לאחר שהתנועה עתרה לבית המשפט בדצמבר 2025, באמצעות עו"ד יערה וינקלר שליט. בחלק מהמסמכים הושחרו פרטים מטעמי ביטחון המדינה, ובהם שמות הספרים והמאפרים של ראש הממשלה.

מהנתונים עולה כי בנימין נתניהו, שכיהן כראש הממשלה ברוב התקופה שנבדקה, ורעייתו שרה אחראים לכ-90% מההוצאות על איפור וסידור שיער. לפי הבהרת משרד ראש הממשלה, נתוני האיפור והשיער המופיעים בטבלאות מתייחסים לנתניהו ולרעייתו, אף שתיאורי חלק מההוצאות אינם אחידים.

המסמכים כוללים גם פירוט של הוצאות האיפור והשיער בספטמבר, אוקטובר ונובמבר 2023. לפי הנתונים, בתקופה זו שולמו 7,897 שקל עבור סידור שיער לראש הממשלה ו-4,800 שקל עבור שירותי איפור. חלק מהחשבוניות מתייחסות ליותר מחודש אחד, ובהן חיובים עבור ספטמבר ואוקטובר או עבור אוקטובר ונובמבר. אחת השורות מתייחסת לאוקטובר 2023 בלבד, ומופיע בה סכום של 2,457 שקל עבור סידור שיער לראש הממשלה.

בשנת 2023 כולה הסתכמו ההוצאות בכ-312 אלף שקל, לעומת כ-84 אלף שקל ב-2022, שבה כיהנו נפתלי בנט ויאיר לפיד. ב-2025 נרשמה ההוצאה השנתית הגבוהה ביותר בתקופה שנבדקה – כ-337 אלף שקל.

חלק נוסף מההוצאות נוגע לאיפור ולסידור שיער במהלך נסיעות ראש הממשלה לחו"ל. הביקור שבו נרשמה ההוצאה הגבוהה ביותר בסעיף זה היה ב וושינגטון בפברואר 2025 , אז שולמו כ-13.5 אלף דולר עבור מאפרת וספר. ביקור נוסף בוושינגטון, ביולי 2024, כלל הוצאות של כ-11.5 אלף דולר.

הנתונים שהתקבלו כוללים גם את דמי הייצוג ששולמו לראשי הממשלה. בניגוד לנתוני האיפור והשיער, בסעיף זה מפורטים הסכומים לפי ראש ממשלה. בתקופה שנבדקה הוצאות דמי הייצוג של נתניהו עמדו על כ-408 אלף שקל, של בנט על כ-57 אלף שקל ושל לפיד כ-8,000 שקל – ובסך הכול כ-473 אלף שקל.

הבקשה שהגישה התנועה לחופש המידע כללה גם דרישה לקבל נתונים על עלויות תכשיטים, ביגוד וייעוץ בענייני הופעה, אולם מידע בנושאים אלה לא נמסר.