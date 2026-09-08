עוד הרבה פרסומים, חלקם נכונים וחלקם לא יצאו לפני הבחירות. הסיפור האחרון, זה שפורסם אתמול ב"הארץ" של שלומי אלדר הוא כזה שלפיו סינוואר אמר לאמירתים שהוא מתכנן משהו גדול נגד ישראל. האמירתים עידכנו את נתניהו וראש השב"כ רונן בר, אבל נתניהו לא עשה דבר.
הפרסום של אלדר לא הגיע בחלל ריק. הוא נופל על אוזניהן הכרויות של מי שכבר קבעו מזמן שנתניהו ידע על המתקפה ולא עשה דבר כדי למנוע אותה. מדובר בהנחת העבודה הזו שקיימת בחלקים משמאל מאז 7 באוקטובר, לפיה ראש הממשלה ידע שיש במגירות של חמאס תוכניות לטבח המוני. ידע והתעלם. לא מספיקות הטענות הקשות, וגם הנכונות, שהוא אחראי, אלא שצריך ללכת צעד קדימה ולומר שנתניהו במודע ובכוונה תחילה איפשר לאזרחיו להירצח, להישחט ולהיאנס.
מסתבר שקונספירציות לא קיימות רק בימין ויש קונספירציה זדונית, חיה ובועטת בשמאל של קפלן ושות'.
כמובן שלהיגיון אין מקום במרחב הקונספירטיבי הזה. קשה להאמין איזה אדם ירצה כזה טבח במשמרת שלו - לא משנה אם הוא נתניהו או הרצי הלוי, אבל בכל זאת יש מי שמאמינים שנתניהו ידע ולא עשה דבר משלל סיבות. למשל שהוא צריך מלחמות כדי לשמור על כיסאו; או שזו הייתה דרכו להימלט מהמחאה נגד הרפורמה.
כיאה למחשבות מסוג זה, גם אל מול הפרסום הנוכחי, ישנן שאלות שנדחקו הצידה. למשל - מדוע אין שום תיעוד לשיחת אזהרה כזו שניתנה על ידי האמירתים? גם אם הם תקשרו באמצעות טלפון מיוחד, הרי שכל שיחה מתועדת, מתומללת ומתויקת ואין שום תיעוד לשיחה כזו. גם עולה השאלה, כיצד רונן בר שגם קיבל את המידע - לא התריע ביחס לנקודה זו בדיוק, אלא שהאויב עלול לנצל את הפילוג והוויכוח החברתי. מה גם שאם היה לבר את המידע הזה בבוקר 7 באוקטובר, הוא היה אמור לדעת שאין פה סוגיה של מיס-קלקולציה אלא סכנה אמיתית - כפי שהתריע סינוואר בפני האמירתים. וישנן שאלות נוספות, על המקור עצמו וכדומה, אבל בין אם הכל נכון ובין אם לאו זו אינה הנקודה.
מי שחשבו שנתניהו ידע והתעלם ביודעין החזיקו מבחינתם באקדח המעשן עוד לפני כן. מבחינתם הספיקו ההתרעות של הרמטכ”ל הרצי הלוי ורונן בדבר האויבים שמזהים את הפילוג ועלולים לנצל אותו כדי להוכיח את מה שהם מאמינים בו
הנקודה היא שמי שחשבו שנתניהו ידע והתעלם ביודעין החזיקו מבחינתם באקדח המעשן עוד לפני כן. מבחינתם הספיקו ההתרעות של הרמטכ”ל הרצי הלוי ורונן בדבר האויבים שמזהים את הפילוג ועלולים לנצל אותו כדי להוכיח את מה שהם מאמינים בו. בימין ההתרעות האלה לא היו מספיקות. התרעה אמיתית ממערכות הביטחון צריכה להיות ביחס להתארגנות של ארגון הטרור, ולא איזו הרתעה כללית ערטילאית. לכן הדבר המוחלט היחיד הוא המחנות, גם ביחס לפרסום המדובר ואין לדעת אם התשובות עליהן יחזקו או יחלישו את הפרסום. אבל מעבר לחשיבות הברורה של ידיעת האמת - זה לא משנה דבר במציאות הישראלית.
אין אדם אחד שיעבור מימין לשמאל בעקבות הפרסום הזה. יש לו אפס השפעה ברמה הציבורית על הבחירות ההולכות ומתקרבות.
יש בהחלט סיכוי לא רע שנתניהו יפסיד את הבחירות האלה, הפרסום הזה הוא לא אחת הסיבות לכך.