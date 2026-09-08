עוד הרבה פרסומים, חלקם נכונים וחלקם לא יצאו לפני הבחירות. הסיפור האחרון, זה שפורסם אתמול ב"הארץ" של שלומי אלדר הוא כזה שלפיו סינוואר אמר לאמירתים שהוא מתכנן משהו גדול נגד ישראל. האמירתים עידכנו את נתניהו וראש השב"כ רונן בר, אבל נתניהו לא עשה דבר.

עוד הרבה פרסומים, חלקם נכונים וחלקם לא יצאו לפני הבחירות. הסיפור האחרון, זה שפורסם אתמול ב"הארץ" של שלומי אלדר הוא כזה שלפיו סינוואר אמר לאמירתים שהוא מתכנן משהו גדול נגד ישראל. האמירתים עידכנו את נתניהו וראש השב"כ רונן בר, אבל נתניהו לא עשה דבר.

עוד הרבה פרסומים, חלקם נכונים וחלקם לא יצאו לפני הבחירות. הסיפור האחרון, זה שפורסם אתמול ב"הארץ" של שלומי אלדר הוא כזה שלפיו סינוואר אמר לאמירתים שהוא מתכנן משהו גדול נגד ישראל. האמירתים עידכנו את נתניהו וראש השב"כ רונן בר, אבל נתניהו לא עשה דבר.

הפרסום של אלדר לא הגיע בחלל ריק. הוא נופל על אוזניהן הכרויות של מי שכבר קבעו מזמן שנתניהו ידע על המתקפה ולא עשה דבר כדי למנוע אותה. מדובר בהנחת העבודה הזו שקיימת בחלקים משמאל מאז 7 באוקטובר, לפיה ראש הממשלה ידע שיש במגירות של חמאס תוכניות לטבח המוני. ידע והתעלם. לא מספיקות הטענות הקשות, וגם הנכונות, שהוא אחראי, אלא שצריך ללכת צעד קדימה ולומר שנתניהו במודע ובכוונה תחילה איפשר לאזרחיו להירצח, להישחט ולהיאנס.

הפרסום של אלדר לא הגיע בחלל ריק. הוא נופל על אוזניהן הכרויות של מי שכבר קבעו מזמן שנתניהו ידע על המתקפה ולא עשה דבר כדי למנוע אותה. מדובר בהנחת העבודה הזו שקיימת בחלקים משמאל מאז 7 באוקטובר, לפיה ראש הממשלה ידע שיש במגירות של חמאס תוכניות לטבח המוני. ידע והתעלם. לא מספיקות הטענות הקשות, וגם הנכונות, שהוא אחראי, אלא שצריך ללכת צעד קדימה ולומר שנתניהו במודע ובכוונה תחילה איפשר לאזרחיו להירצח, להישחט ולהיאנס.

הפרסום של אלדר לא הגיע בחלל ריק. הוא נופל על אוזניהן הכרויות של מי שכבר קבעו מזמן שנתניהו ידע על המתקפה ולא עשה דבר כדי למנוע אותה. מדובר בהנחת העבודה הזו שקיימת בחלקים משמאל מאז 7 באוקטובר, לפיה ראש הממשלה ידע שיש במגירות של חמאס תוכניות לטבח המוני. ידע והתעלם. לא מספיקות הטענות הקשות, וגם הנכונות, שהוא אחראי, אלא שצריך ללכת צעד קדימה ולומר שנתניהו במודע ובכוונה תחילה איפשר לאזרחיו להירצח, להישחט ולהיאנס.

כמובן שלהיגיון אין מקום במרחב הקונספירטיבי הזה. קשה להאמין איזה אדם ירצה כזה טבח במשמרת שלו - לא משנה אם הוא נתניהו או הרצי הלוי, אבל בכל זאת יש מי שמאמינים שנתניהו ידע ולא עשה דבר משלל סיבות. למשל שהוא צריך מלחמות כדי לשמור על כיסאו; או שזו הייתה דרכו להימלט מהמחאה נגד הרפורמה.

כמובן שלהיגיון אין מקום במרחב הקונספירטיבי הזה. קשה להאמין איזה אדם ירצה כזה טבח במשמרת שלו - לא משנה אם הוא נתניהו או הרצי הלוי, אבל בכל זאת יש מי שמאמינים שנתניהו ידע ולא עשה דבר משלל סיבות. למשל שהוא צריך מלחמות כדי לשמור על כיסאו; או שזו הייתה דרכו להימלט מהמחאה נגד הרפורמה.

כמובן שלהיגיון אין מקום במרחב הקונספירטיבי הזה. קשה להאמין איזה אדם ירצה כזה טבח במשמרת שלו - לא משנה אם הוא נתניהו או הרצי הלוי, אבל בכל זאת יש מי שמאמינים שנתניהו ידע ולא עשה דבר משלל סיבות. למשל שהוא צריך מלחמות כדי לשמור על כיסאו; או שזו הייתה דרכו להימלט מהמחאה נגד הרפורמה.