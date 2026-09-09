"ישראל חייבת לעזור לנו. ישראל חייבת לתת לנו חמצן. העם הלבנוני חולם היום על שלום עם ישראל. התקווה הזו החלה כשישראל חיסלה את נסראללה, שהיה האיש הכי חזק בלבנון ולקח את המדינה בת ערובה. חיזבאללה זה הסרטן של לבנון, אבל כדי שזה יצליח אנחנו חייבים את עזרתכם". כך אמר אתמול (רביעי) גורם לבנוני רשמי בשיחה בלעדית עם ynet ו-"ידיעות אחרונות".

גלריה "הפיילוט לא רשם הצלחה גדולה". צבא לבנון בדרום המדינה ( צילום: LEBANESE ARMY PRESS OFFICE / AFP )

השיחה בינינו התנהלה בשולי ועידת MEAD הרביעית שמתקיימת בוושינגטון ומתכנסת באחת מהתקופות הרגישות והמשמעותית ביותר מאז נוסדה, בעקבות חוסר הוודאות סביב הלחימה מול איראן, גורל תוכנית הנשיא טראמפ בעזה , והמשא ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון בתיווך ארה"ב. בוועידה משתתפים נציגים מ-24 מדינות מארה"ב, ישראל והמזרח התיכון – כולל מדינות שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתן.

הגורם הלבנוני, שדיבר גם בשם בכירים בלבנון, ביקש להעביר מסר לעם בישראל: "ישראל חייבת להבטיח לנו שלא יהיה כיבוש ישראלי בלבנון. אתם צריכים להפסיק את ההשתוללות של החיילים שלכם בדרום לבנון. להפסיק לשרוף שטחים בפצצות זרחן לבן שנועדו לשרוף שטחים גדולים. חיילים שלכם גונבים עצי זית. בלבנון מתפרסמים דיווחים על הצהרות של שרים קיצוניים שלכם, על הקמת התנחלויות בלבנון".

הגורם הלבנוני הודה שהפיילוט לניקוי הנשק והתשתיות בשלושה כפרים בלבנון לא רשם הצלחה גדולה. לדבריו הסיבה היא שצבא לבנון עדיין חלש מדי כדי להתעמת עם חיזבאללה. "ברור לנו שרק אתם יכולים לעשות את העבודה, אבל תעשו את זה בצורה נאותה", אמר. "אתם צריכים להצהיר שכאשר חיזבאללה יפורק מנשקו, ישראל תיסוג נסיגה מלאה. אז שלום יהיה אפשרי בין המדינות. העם הלבנוני מעולם לא שנא את ישראל. זה לא ב-DNA של לבנונים לשנוא את ישראל. הייתה שנאה לישראל אחרי הטבח בכפר קאנא ב-1996, אבל לא עכשיו".

"יש חשש שחיזבאללה יתנקש בו". ראש ממשלת לבנון ( צילום: REUTERS/Mohamed Azakir )

"אנחנו לא עזה". תיעוד מהתקיפות בדרום המדינה לפני 4 ימים ( צילום: Kawnat HAJU / AFP )

הגורם סיפר שקיים חשש בלבנון שחיזבאללה יתנקש בחייהם של הנשיא ג'וזף עאון ושל ראש הממשלה נואף סלאם. "אבל הם מנהיגים אמיצים וממשיכים עם האמונה שלהם", אמר. "ייקח זמן להגיע לשלום, אבל זה אפשרי. צריכים צעדים חיוביים מהצד של ישראל. אתם צריכים להבין שלבנון היא לא עזה. לבנון היא מדינה ריבונית עם גאווה. הקהילה הבינלאומית תומכת בחיזוק צבא לבנון אבל זה לוקח זמן, וישראל צריכה לתת לנו צ'אנס ולא להגיב בצורה מוגזמת להתקפות של חיזבאללה, שרוצה לפוצץ את התהליך".

"חיזבאללה יורה כטב"מים לעבר כוחות צה"ל כדי לגרור תגובה לא פרופרציונלית ישראלית, כדי לפוצץ את הכל. ישראל צריכה להיות יותר מאופקת בהפעלת הכוח. ישראל צריכה להימנע מלתקוף בביירות. זו נקודה רגישה שמחלישה מאוד את הממשלה. עכשיו יש מומנטום, אבל אנחנו מאבדים אותו כשאנחנו שומעים שרים קיצוניים בישראל אומרים שצריך להקים התנחלויות בלבנון. זה טיפשי. יש קונצנזוס בכל הקהילות בלבנון, למעט רוב השיעים, שרוצים שלום עם ישראל. זו ההזדמנות האחרונה. יש הערכה גדולה לנשיא שלכם, יצחק הרצוג, שהוא מנהיג אמיתי שמדבר בצורה שקולה. לנתניהו אין הערכה גדולה, למרות שמודים לו על חיסול נסראללה".