כארבע שנים לאחר הרצח המטלטל של יואל להנגהל , הצעיר בן ה-18 שנרצח בלינץ' אכזרי שביצעה קבוצת נערים בקריית שמונה, ובעקבות כשלי חקירה חמורים שנחשפו בסדרת כתבות ב-ynet וב"ידיעות אחרונות", הגישו הוריו, בת שבע וגדעון, וחברתו תביעת ענק בסך 6.6 מיליון שקל נגד המדינה ונגד חבורת הנערים שהואשמה. "המשטרה קנתה לרוצח זמן", נטען בתביעה.

גלריה יואל להנגהל

להנגהל, שעלה לישראל בשנת 2002 עם משפחתו, היה מבני שבט המנשה. בכתב התביעה נטען כי ניתן היה למנוע את הרצח, וכי המשטרה כשלה הן בהתנהלותה בזירה והן בחקירת האירוע. "יואל נרצח באכזריות על ידי חבורה גדולה של אנשים המצוידים בכלי תקיפה, שהיכו ודקרו אותו, ברצח שניתן היה למנוע בהתנהלות משטרתית ראויה ועניינית, נוכח מחדלי החקירה של המשטרה לא הורשע איש ברציחתו", נכתב בכתב התביעה אשר תתנהל בבית המשפט המחוזי מרכז.

את המשפחה מייצגת עו"ד רחל צינקין, אשר טוענת בין היתר בתביעה כי "נתבעת 1 (משטרת ישראל) שהייתה אחראית על שמירת הסדר והביטחון בעת הרצח וכשלה בכך, לרבות כאשר צוות סיור שהיה במקום טרם הרצח האשים את הקורבן, לא מנע את הרצח והעדיף להגן על החבורה המקומית במקום להגן על יואל ז"ל, לאחר הרצח היה אלו אנשי המשטרה, כך ממש, אשר שיבשו את החקירה, קנו לרוצח זמן יקר ומנעו במעשיהם את העמדת הרוצח או הרוצחים של יואל לדין בעבירת רצח או המתה".

בכתב התביעה גם נטען: "לא רק שהרצח הנורא של נער צעיר היה יכול להימנע לו רק הייתה משטרת ישראל מתנהלת באופן מקצועי וסביר עוד במהלך הקטטה הראשונה, הרי שבשל התנהלותם הנפסדת של הנתבעים לאחר האירוע, לא הורשע עד היום ולא נתן את הדין אף חשוד ברצח.

"הוא היה מקור הגאווה שלהם". הוריו של יואל ( צילום: אביהו שפירא )

"יואל זכרונו לברכה לא רק שנרצח בדמי ימיו לעיני חברתו על ידי החבורה שהובילו הנתבעים, רצח שמשטרת ישראל הייתה יכולה למנוע בהתנהלות מקצועית סבירה (ובשל כך הודח בין השאר מפקד המשטרה בעיר), דבר שלא מחזיר לתובעים את בנם, באופן שגם הרס את חייהם של הוריו התובעים שיואל היה בבת עינם ומקור לגאוותם, אלא שבשל התנהלותם של התובעים לא הורשע עד היום אדם ברצח שלו או בעבירות המתה".

צילום: אביהו שפירא

בהמשך נטען כי השוטרים שהגיעו למקום לאחר התקיפה הראשונה לא פעלו כדי לאתר את התוקפים או למנוע תקיפה נוספת: "השוטרים לא עשו דבר על מנת לאתר את התוקפים של יואל ז"ל בתקיפה הראשונה, השוטרים לא עשו דבר על מנת למנוע תקיפה נוספת של יואל על ידי חבורת הצעירים השיכורים, השוטרים סירבו לדבר עם מפקדו של חברו של יואל ולמעשה לא ביצעו כל פעולה ביחס לחבורה השיכורה שתקפה את יואל בסבב הראשון.

השוטרים עזבו את המקום בשעה 00:47 כאשר הם מותירים את יואל ז"ל מדמם, והנתבע 13 השוטר לשעבר חיים גבאי, לא הבטיח את שלומו של יואל ואפילו לא הזמין לו ניידת מד"א לטיפול רפואי". התובעים טענו בנוסף כי המשטרה לא פעלה כפי שמשטרה סבירה הייתה אמורה לפעול בנסיבות האירוע.