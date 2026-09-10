בערב ראש השנה הזה אני מוצאת את עצמי אופטימית בפעם הראשונה זה שלוש שנים. "אני אופטימית", אמרה לי ידידת משפחה שחוותה כמעט את כל המאה האחרונה. היא עלתה לישראל בילדותה וראתה את עם ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל בימים קשים ובימים שמחים, ומעולם לא שמעתי אותה כך. תחושה שפיתחה, כך סיפרה, על בסיס צפייה באמירת סליחות בכותל המערבי בירושלים שהפכה לאירוע נדרש דווקא בקרב צעירים מכל העדות. יותר מחצי מיליון כבר הגיעו לסליחות בכותל עד מחצית אלול, ועד תום הימים של אמירת הסליחות בערב יום כיפור צפויים לפקוד את המקום יותר משני מיליון איש.

הכנות לחג בשוק הכרמל תל אביב ( צילום: מוטי קמחי )

"לא האמנתי למראה עיניי", אמרה, "ים של כיפות, ים של אנשים שאומרים את הטקסטים שעד לא מכבר חשבנו שדווקא הצעירים שכחו. מתחברים. מתנענעים, זועקים ולוחשים את המילים 'אל תסתר פניך ממנו, חטאנו לפניך רחם עלינו, ואל תעזוב את עמך, חטאנו לפניך רחם עלינו'".

במקום להתרכז בניכור, בקרע, בגילויי אלימות מיותרים ומבזים של שני הצדדים ובחוסר הסובלנות שהבחירות המתקרבות רק יעצימו, בחרתי להסתכל על השנה החדשה המתחילה הערב אחרי הדלקת הנרות, מבעד למשקפיים טובים. הרבה יותר מאלו שהיו לי גם בשנה שעברה. את השנה החדשה נקבל בלי חטופים בעזה. אחרוני החיים שבו הביתה בהושענא רבא האחרון, ערב שמחת תורה, וההרוג האחרון, רן גואילי, חזר הביתה לקבר ישראל ב-26 בינואר. בחרתי להסתכל על השיעורים המדהימים באמונה שנתנו ונותנים לי החטופים. אליה כהן, שהבטיח במנהרות עזה לקרוא תחת חופתו ״שמע ישראל״ וקיים כשנשא החודש לאישה את זיו עבוד. אלי שרעבי שיתף שהקפיד לומר מדי בוקר ״שמע ישראל״ ולערוך קידוש בשבת על מים דלוחים. והם לא היחידים. האמונה התגלתה כגורם מחזק במקומות הכי פחות צפויים.

נכון, מספר העוזבים את הארץ גדל, וזה עצוב מאוד. להם לא פחות מאשר לנו. כי כמה מנכדיהם של הנוטשים יישארו יהודים, וכמה ייטמעו לחלוטין באוכלוסייה המקומית? במדינת ישראל אנחנו מקדמים את השנה החדשה עם הלך רוח יהודי יותר. איך זה יסתיים? קשה לדעת. אני בחרתי להיות אופטימית. כי אם שני מיליון איש מגיעים לכותל לזעוק ״חטאנו לפניך רחם עלינו״ הכל אפשרי.