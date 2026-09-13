רשות האוכלוסין וההגירה עצרה עובדת זרה השוהה בישראל שלא כחוק כשהייתה בדרכה למפגש במרכז סיוע, שמטרתו לעזור להורים למנוע מילדיהם להידרדר למעגל האלימות והפשע.

מרכז הסיוע מסיל"ה פועל בחסות עיריית תל אביב קרוב ל-30 שנה, במטרה לספק שירותי רווחה לקהילה הזרה בישראל - מהגרי עבודה השוהים בישראל כחוק ושלא כחוק ומבקשי מקלט. מטרתו של המרכז היא להנגיש לעובדים הזרים סיוע בנושאי חינוך, בריאות, תעסוקה ועוד - מתוך שיקולים הומניטריים ומתוך תפיסה שלפיה ללא שירותים כאלה עלולות לצמוח בקהילה שלהם תופעות חברתיות לא רצויות.

גלריה מרכז מסיל"ה ( צילום: עוז מועלם )

נוהל ארוך שנים של המשטרה קובע כי אין לבצע מעצרים בבתי חולים, מוסדות דת, מוסדות חינוך וכן במשרדי ארגוני זכויות וגופים המטפלים בענייניהם של עובדים זרים. הנוהל גובש ב-2003 על רקע פניות מצד ארגוני זכויות, שהסבירו כי ביצוע מעצרים במוסדות הללו יוביל להימנעות מצריכת שירותי בריאות ורווחה, מה שיחריף את מידת המסוכנות של העובדים הזרים.

למרות זאת, לפני כשבועיים נעצרה העובדת הזרה, שמוצאה בפיליפינים, כשהייתה בדרכה למפגש במרכז מסיל"ה בדרום תל אביב. נ', פעילה בקהילת העובדים הזרים שהייתה גם היא בדרכה למפגש, סיפרה ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" כי מאז המעצר עובדות ועובדים זרים חוששים להגיע לקבל סיוע במשרדי הארגון. "אנשים מרגישים לא בטוחים", אמרה.

בארגוני הסיוע למהגרי עבודה ומבקשי מקלט הביעו חשש כי המעצר הזה מבשר על שינוי מדיניות מצד רשות ההגירה. "זוהי חציית קו אדום, שהמשמעות שלה היא פגיעה חמורה בפעילות מסיל"ה ובפעילותם של כלל הארגונים המספקים שירותים למהגרים", מסרה ענת הרמן אהרוני, מנכ"לית המוקד לפליטים ולמהגרים. "לא ייתכן שמדינת ישראל תמשיך להזמין ביד אחת רבבות מהגרות ומהגרים נוספים לשטחה, וביד השנייה תצוד אותם ברחובות ללא הבחנה באופן המונע מהם לצרוך שירותים הכרחיים".

"לא נקבע שלא ניתן לעכב שב"ח בשטח ציבורי"

ברשות האוכלוסין לא הכחישו כי פקחי הרשות היו מודעים לכך שהמעצר מתבצע סמוך למרכז הסיוע, אך לשיטתם לא מדובר בהפרה של הנוהל שכן "מעולם לא נקבע כי לא ניתן לעכב שוהה בלתי חוקי בשטח ציבורי, גם אם הוא סמוך למשרדים כאלה ואחרים". בית הדין קיבל את עמדת רשות האוכלוסין כי לא נפל פגם במעצר, שכן הוא "לא בוצע במשרד כלשהו אלא ברחוב".

( צילום: רשות האוכלוסין וההגירה )

המפגש שתוכנן להתקיים במסיל"ה הוא חלק מסדרת מפגשים שאורגנו על ידי עובדות סוציאליות בארגון, ונסבו סביב סוגיות של הורות לילדים וצעירים בקהילה הזרה. כך, למשל, למפגש קודם הוזמנו נציגי מוקד 105 להגנה על ילדים ברשת. "המטרה של המפגשים היא ללמד אותנו איך לעזור לילדים שלנו להתמודד עם אתגרים", מספרת נ', "אנחנו לא רוצות שהילדים שלנו יידרדרו לאלימות, והמפגשים מאוד עוזרים לנו".

לדבריה, הפקחים התמקמו סמוך לכניסה למרכז הסיוע, עצרו את האם, וכשהשמועה על כך נפוצה, שאר הנשים שהיו בדרכן למקום הסתובבו וחזרו הביתה, והמפגש בוטל. היא סיפרה כי "את המפגש הבא ערכנו בזום כי אנשים חוששים להגיע".

מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר: "מתוך התחשבות בהחלטה שקיבלה לפני שנים, הרשות אינה מעכבת שוהים בלתי חוקיים במוסדות כמו בתי חולים או מוסדות חינוך. עיכוב ברחוב של מי שעובר מדי יום על החוק בישראל ביודעין מהווה חלק מעבודת האכיפה. מעולם לא נקבע כי לא ניתן לעכב שוהה בלתי חוקי בשטח ציבורי, גם אם הוא סמוך למשרדים כאלה ואחרים".