"לא האמנתי למראה עיניי. פשוט התרסקתי אחרי הביקור הזה. אם הייתי צריכה לשלוח את הנכדה האהובה שלי לבית ספר כמו שראיתי, הייתי אומרת לה: גאיה, תישארי עם סבתא, אני מפסיקה לעבוד ומלמדת אותך בבית"

. זה הציטוט הפותח את הדוח של האגודה לזכויות האזרח, החושף שורה ארוכה של ליקויי בטיחות ותברואה חמורים בבתי ספר בכפרים הלא מוכרים בנגב. ומי שאמרה את הדברים היא לא אחרת מאשר מירי נבון, מנהלת מחוז דרום במשרד החינוך.