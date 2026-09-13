בכנס "חוקי שגיא" ביולי האחרון אמר בנט כי הוא תומך בכך שמי שרוצה להקים משפחה יוכל לעשות זאת בישראל "בלי שיצטרך לנסוע לקפריסין, להינשא ביוטה או להגיע לבית המשפט". נראה כי השאלה אם בנט תומך גם בנישואים ללהט"ב, נותרה פתוחה. התוכנית של המפלגה כוללת גם התחייבות לקדם את "חוקי שגיא", חבילת חקיקה לשוויון שגובשה כחלק ממאבקו של עומר אוחנה, ששכל את בן זוגו רס"ן

שגיא גול