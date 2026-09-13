ב-2015, כשנשאל יו"ר הבית היהודי דאז נפתלי בנט על נישואים חד-מיניים, הוא אמר כי היהדות אינה מכירה בלהט"בים והשווה זאת לכך שלא ניתן לקבוע בחוק שבשר וחלב הם כשרים. את עמדתו הגדיר אז: "הכרה - לא, זכויות - כן". כעת, מפלגת ביחד בהנהגתו מציעה חזון ליברלי בהרבה: התחייבות מפלגתית לרישום זוגיות במשרד הפנים ושוויון זכויות מלא.
יותר מעשור אחרי שהתנגד להכרה בנישואים חד-מיניים, בנט מציג תוכנית שמבקשת להעניק לקהילה הגאה שוויון זכויות אזרחי מלא. תוכנית העבודה של מפלגת ביחד כוללת ברית זוגיות אזרחית, שתעניק את מלוא הזכויות והחובות של זוגות נשואים, עיגון הזכות לשוויון בחוק יסוד, איסור גורף בחקיקה על טיפולי המרה ותקציב קבוע למענים לקהילה.
רבים מהצעדים אינם חדשים. הצעות לזוגיות אזרחית, לעיגון השוויון בחוק יסוד, לאיסור טיפולי המרה ולהרחבת ההגנה מפני אפליה הונחו בכנסת לאורך השנים, אך רבות מהן לא הבשילו לחקיקה. צעדים בתחומי ההורות, הפונדקאות, החינוך, הרווחה והבריאות כבר קודמו בחלקם באמצעות פסיקות בתי המשפט, החלטות ממשלה ושינויי נהלים. החידוש בתוכנית אינו בהכרח בצעדים עצמם, אלא גם בזהות המתחייב להם.
חלק מהמהלכים אף קודמו בתקופה שבה בנט עצמו כיהן כראש הממשלה. בתקופת ממשלת השינוי נפתח בפועל מסלול הפונדקאות לזוגות גברים ולגברים יחידנים בעקבות פסיקת בג"ץ, והוגדלו משמעותית התקציבים למענים ולשירותים עבור הקהילה. משרד הבריאות פרסם אז חוזר שהטיל מגבלות על טיפולי המרה בידי בעלי מקצוע מורשים. עם זאת, לא הוסדרה ברית זוגיות אזרחית, לא עוגנה הזכות לשוויון בחוק יסוד ולא נחקק איסור גורף על טיפולי המרה.
כעת הופכת התמיכה העקרונית להתחייבות מפלגתית: ביחד מציעה מסלול אזרחי לרישום זוגיות במשרד הפנים, ללא תלות בדת, במגדר או בנטייה מינית, שיעניק את מלוא הזכויות והחובות של זוגות נשואים. עם זאת, התוכנית אינה משתמשת במונח "נישואים אזרחיים".
בכנס "חוקי שגיא" ביולי האחרון אמר בנט כי הוא תומך בכך שמי שרוצה להקים משפחה יוכל לעשות זאת בישראל "בלי שיצטרך לנסוע לקפריסין, להינשא ביוטה או להגיע לבית המשפט". נראה כי השאלה אם בנט תומך גם בנישואים ללהט"ב, נותרה פתוחה. התוכנית של המפלגה כוללת גם התחייבות לקדם את "חוקי שגיא", חבילת חקיקה לשוויון שגובשה כחלק ממאבקו של עומר אוחנה, ששכל את בן זוגו רס"ן שגיא גולן ב-7 באוקטובר.
החבילה עוסקת בין היתר בנישואים אזרחיים, רישום הורות, איסור טיפולי המרה, אפליה בדיור ופשעי שנאה. באותו כנס ביולי אמר בנט: "אתם לא מבקשים פה מתנות, אתם בסך הכל רוצים את הזכויות שמגיעות לכל ישראלי", והוסיף: "הגיע הרגע להעביר את החוקים".
אחד הסעיפים המשמעותיים בתוכנית הוא "חוק יסוד: השוויון", שאמור לעגן את הזכות לשוויון בפני החוק ולקבוע במפורש שאין לפגוע בזכויות בשל נטייה מינית או זהות מגדרית. לצד זאת מציעה ביחד לתקן את חוק הפרשנות כך שאיסורי אפליה בחקיקה יחולו גם על אפליה כלפי להט"ב. הצעות דומות כבר הונחו בכנסת בעבר, בין היתר בידי יוראי להב הרצנו, אך לא הבשילו לחקיקה.
גם האיסור המוצע על טיפולי המרה מבקש ללכת מעבר למה שנעשה בתקופת ממשלת בנט. חוזר משרד הבריאות מ-2022 חשף בעלי מקצוע מורשים לסנקציות אם יציעו, יפרסמו או יבצעו טיפולי המרה, אך לא יצר איסור גורף בחוק. התוכנית מבטיחה חקיקה שתאסור את הפרקטיקה באופן מוחלט. בנוסף, ביחד מבטיחה לעגן בחוק התקציב תקציב ייעודי קבוע למענים לקהילה, בניגוד לתקציבים התלויים בהחלטות ובסדרי העדיפויות של כל ממשלה.
לצד התוכנית, בנט שילב ברשימתו שני חברי כנסת הומואים שעסקו בקידום זכויות הקהילה: איתן גינזבורג במקום השמיני ויוראי להב הרצנו במקום ה-18. גינזבורג היה לראש העיר הראשון בישראל שהיה הומו מחוץ לארון, ולהב הרצנו מכהן כיו"ר השדולה הגאה בכנסת.
ביחד אינה היחידה שמציבה את זכויות הקהילה על סדר היום לקראת הבחירות. הדמוקרטים מתחייבים לשוויון זכויות מלא בחוק, נישואים אזרחיים לכל זוג, רישום הורות שוויוני ואיסור טיפולי המרה, ויאיר גולן התחייב גם להקמת רשות לאומית לזכויות להט"ב. גדי איזנקוט התחייב בכנס "חוקי שגיא" לקדם חקיקה לשוויון. ישראל ביתנו כוללת במצעה נישואים וגירושים אזרחיים, אם כי אינה מציינת בו במפורש זוגות מאותו המין.
המבחן המרכזי של התוכנית יהיה פוליטי. בשלב זה לא ברור אילו מההתחייבויות יעמדו גם במבחן המשא ומתן הקואליציוני. בנט מסר: "בממשלה הבאה נפעל לשוויון זכויות מלא על מנת להגן על הקהילה הגאה מפני אלימות והסתה. ביחד נביא לתיקון היסטורי, ונמחק את האפליה הפסולה במדינה". ח"כ גינזבורג הוסיף: "אנחנו לא סוג ב', מדינה שמבקשת מאיתנו הכול חייבת להעניק לנו שוויון זכויות".