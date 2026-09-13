הסרטונים צצו לראשונה בחודש מאי. ליטל (שם בדוי), ילדה בת 13, גילתה שהחבר שלה נישק ילדה אחרת - והחליטה לנקום. לימור (שם בדוי), בת 15, עברה תקיפה אכזרית - ואם זה לא מספיק, התקיפה הפכה גם להשפלה באינטרנט.

גלריה מתוך הסרטון שהופץ. "הכתה בגופה, בראשה, הפילה אותה אל הרצפה והמשיכה להכות בה באגרופים"

בני נוער תקפו את לימור, צילמו והפיצו את הסרטונים מהתקיפה האלימה. הוריה של הנערה, בתגובה לאלימות הפושעת כלפי בתם, החליטו לתבוע את הוריה של בת ה-13 שעל פי החשד יזמה את התקיפה האלימה. התביעה הוגשה לבית משפט השלום בבאר שבע. "היא ניסתה להתחמק מהפגישה ולהסביר את הדברים בווטסאפ", סיפרו ההורים. "היא סיפרה שלא ידעה שהם היו יחד, אבל הילדה השנייה התעקשה להיפגש עימה פיזית".

על פי כתב התביעה, כשלימור הגיעה למקום המפגש בת ה-13 סטרה לה בחוזקה. לימור ניסתה להתרחק מהמקום, אך חבריה של ליטל הקיפו אותה מכל עבר, ואחד מהם משך בשערה, הטיח אותה בעוצמה על הרצפה וקילל אותה. "המומה וכאובה, אזרה כוחות וקמה וניסתה להתרחק מהמקום, בעודה בוכה ונסערת", מתואר בתביעה. "אך הנתבעת לא הסתפקה בכך והגיעה לעברה, הכתה בגופה, בראשה, הפילה אותה אל הרצפה והמשיכה להכות בה באגרופים בראש, תוך כדי שלימור שרועה על הרצפה, זועקת ובוכה".

הוריה של לימור הגישו תלונה במשטרה וליטל ואחד משותפיה נחקרו במחלקת הנוער בבאר שבע. זמן קצר לאחר מכן, נדהמה לימור לגלות כי התקיפה והסרטונים הופצו בווטסאפ. על פי צילומי מסך שהתקבלו, נראה כי ליטל החשודה בתקיפה גם ניסתה להעלים ראיות: "תמחקו צ'אטים כולכם למקרה והמשטרה (פונה אליכם - א"ק), במשטרה אמרו שיש קבוצה", כתבה בקבוצת ווטסאפ שבה הופצו הסרטונים.

ההודעות בקבוצת הוואטספ

הודעות נוספות. "יזמה ותיכננה את התקיפה, וגררה אחריה נוספים"

"הנתבעת הייתה האחראית להפצת תיעוד התקיפה בקבוצות ווטסאפ, באופן שיש בו כדי לפגוע בפרטיות של לימור, בשמה ובכבודה ולהאדיר את השפלתה", נרשם בכתב התביעה, "היא זו אשר יזמה ותיכננה את אירוע התקיפה ואף גררה אחריה נערים ונערות נוספים. לדאבון הלב, ליטל לא לקחה אחריות על מעשיה ולא הבינה את חומרת מעשיה, ואף הוסיפה ואמרה לאביה כי 'מגיע לה', והיא ממשיכה להלך אימים על התובעת".

התובעים דורשים פיצוי בסך 120 אלף שקל: "במציאות החברתית הנוכחית, יד קשה ובלתי מתפשרת כלפי נוער אלים היא כורח משפטי וציבורי, הנועד לבלום מדרון חלקלק ומסוכן. הגיל אינו מקנה חסינות, ועל המערכת המשפטית להציב קו אדום מול מעשי אלימות".

צילום: יעל קליגלר

עורכות הדין לימור עמית-פנקר ואושרת שפונט, המייצגות את הנערה והוריה, הסבירו כי "היה לנו קשה לצפות בסרטונים ולראות את האלימות הקשה וההשפלה כלפי נערה שיכולה להיות הבת של כל אחת מאיתנו. למערכת המשפט תפקיד משמעותי כאן לא רק בעשיית צדק במקרה הפרטני, אלא גם בהעברת מסר ציבורי חד וברור: לאלימות יש מחיר, ומי שנוקט בה יישא בתוצאות מעשיו".

אבי הנערה סיכם בעצב: "הבת שלי עוברת טיפול. נאלצנו לעבור לשכונה חדשה, לעקור אותה מהמקום הזה. אחרי התקיפה היא לא יצאה מהבית והייתה מבוהלת. הבעיה היא שמדובר בילדים בלי גבולות, כאלה שההורים לא עוקבים אחרי מה שהם עושים. הם לא מבינים שהפגיעה לא רק באותו רגע, אלא מדובר בנזק שמתמשך, וזה יותר מהמילה, מהקללות או מהתקיפה הפיזית עצמה. וצריך להוקיע את ההתנהגות הזו".