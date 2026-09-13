מלחמת יום הכיפורים נחרתה בתודעה הלאומית כמחדל מודיעיני. אם הפרסומים בדבר ההתרעה שנמסרה מנשיא האמירויות לרה"מ נתניהו ערב הטבח נכונים, ייתכן ש-7 באוקטובר ייזכר גם ככשל עמוק בהרבה של יחסי הגומלין בין המודיעין לקברניט. האזהרה המפורסמת של חוסיין מלך ירדן שבועיים לפני פרוץ המלחמה הועברה ע"י רה"מ גולדה מאיר ז"ל למערכת הביטחון, אך אמ"ן בראשות האלוף אלי זעירא ז"ל ביטל אותה תחת תפיסת "הקונספציה".

במבט לימינו, היה ויתברר שנתקבל מידע התרעתי ערב הטבח בערוצים מדיניים שלא הועבר במלואו לקהילת המודיעין, הרי שמדובר ברעידת אדמה, בפרט במקום בו קהילת המודיעין שבה והתריעה בחודשים שלפני הטבח על הסכנה הגוברת למלחמה. אך מעבר לנפיצות הפוליטית שיש לדברים ערב הבחירות, הרובד העמוק יותר של הדיון עוסק במארג היחסים שבין המודיעין לקברניט. אין המדובר במערכת חד-כיוונית בה המודיעין משתף את הדרג המדיני בתובנותיו ובמידע שגובש לכדי הערכה, אלא בשיח המונע מהפריה הדדית: קהילת המודיעין מחויבת להציף התרעות, להציג הערכות אמיצות ולומר את האמת המקצועית גם כשאינה נוחה לדרג המדיני.

ראש הממשלה נתניהו על גבול סוריה ( צילום: דוברות ראש הממשלה )

מנגד, לשכת רה"מ על שלוחותיה, החל מהמזכירות הצבאית ועד ראש הפירמידה עצמו, מהווה למעשה צומת איסוף ייחודי. הדרג המדיני אוחז בקשרים עם מנהיגים וגורמים בינלאומיים, ולעיתים מגיע לרשותו מידע שאינו מצוי בידי קהילת המודיעין. לרה"מ שמור שיקול דעת נרחב ביחס לשיתוף דרגי המקצוע, אולם מידע בעל משמעות התרעתית אינו נכס פרטי או רכושו הפוליטי של איש. מרגע שהתקבל, חובת האחריות המיניסטריאלית המוגברת המוטלת על רה"מ מחייבת את שיתופו עם הדרג המקצועי, שכן הערכת מודיעין אינה יכולה להתבסס על מידע שחלקו נותר רק בין שתי אוזניו של רה"מ.

יתרה מכך, העובדה שחלק מהסימנים המעידים למלחמה פורשו באופן שגוי או נקשרו לאירועים אחרים אינה פוטרת מאחריות את קהילת המודיעין אולם גם אינה פוטרת את הדרג המדיני מחובתו לשתף מידע המהווה סימן מעיד למלחמה.

צִלה של פרשיית הצוללות וכלי השיט האפלה מרחף גם מעל הדיון הנוכחי. ועדת החקירה הממלכתית בראשות נשיא ביהמ"ש העליון (בדימוס) גרוניס כבר מתריעה בדוח הביניים מפני מציאות שבה שיקולים אישיים ופוליטיים, לצד מידור כרוני מכיוון הדרג המדיני - עלולים לגבור על מנגנוני האיזון והבקרה המקצועיים, דווקא במקומות שבהם מחיר כל טעות נמדד בביטחון המדינה.

דומה, כי בחלוף שנים כה רבות על כס השלטון, קהו חושיו של רה"מ נתניהו מפני קדושתם וחשיבותם של הפרוצדורות שנכתבו בדם, לדיאלוג מובנה שיטתי ומפרה עם מערכת הביטחון

דומה, כי בחלוף שנים כה רבות על כס השלטון, קהו חושיו של רה"מ נתניהו מפני קדושתם וחשיבותם של הפרוצדורות שנכתבו בדם, לדיאלוג מובנה שיטתי ומפרה עם מערכת הביטחון. ברצותו - משתף, ובחשדנותו, אישיותו ומשיקוליו הוא - לא משתף. דפוס התנהגותי זה מהווה מתכון לאסון, ודומה כי הדברים מתכתבים עם החשיפות האחרונות ביחס למחדל 7 באוקטובר.