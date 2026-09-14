למי שלא קרא, או קרא ורוצה להיזכר, להלן מבחר ציטוטים מפוסט שפרסמה ד"ר מאיה מארק, משפטנית שסיימה בהצטיינות לימודיה, רגע וחצי אחרי שפורסמה רשימת "ישר!", בראשות גדי איזנקוט, לכנסת: "תקשיבו לי טוב", היא כתבה שם, "גם לי היו תקוות לגבי איזנקוט, ועכשיו, ממש עכשיו, זה הרגע להשליך אותן אל פח הזבל של ההיסטוריה". לא סתם לפח האשפה - לפח זבל. אלא אם כן, הבהירה, "אתם חילונים ליברליים אכולי אמבת המוח". ועוד כתבה שלא ברור אם איזנקוט הוא גנץ מספר שתיים, רק "בלי החתיך" - הערה בוגרת מאוד – או "אם הוא הכלאה של האומץ של רבין והשכל של ברק שמתחבא ממש טוב" – בוגר ומכובד גם כן. ומכאן המסקנה שאיזנקוט "גמר עוד לפני שהתחיל מהסיבה הפשוטה שהוא הקים רשימה של ימין דתי... אנשי קהלת, תומכי הפיכה ותומכי הדתה". אני מדלגת על שאר גסויות הרוח ישר לסוף שבו היא מסכמת שאנחנו נמצאים ברגע היסטורי שבו מיליוני חילונים מוותרים מרצונם החופשי ונותנים את קולם "לאנשים שלא מייצגים אותם".

למי שלא קרא, או קרא ורוצה להיזכר, להלן מבחר ציטוטים מפוסט שפרסמה ד"ר מאיה מארק, משפטנית שסיימה בהצטיינות לימודיה, רגע וחצי אחרי שפורסמה רשימת "ישר!", בראשות גדי איזנקוט, לכנסת: "תקשיבו לי טוב", היא כתבה שם, "גם לי היו תקוות לגבי איזנקוט, ועכשיו, ממש עכשיו, זה הרגע להשליך אותן אל פח הזבל של ההיסטוריה". לא סתם לפח האשפה - לפח זבל. אלא אם כן, הבהירה, "אתם חילונים ליברליים אכולי אמבת המוח". ועוד כתבה שלא ברור אם איזנקוט הוא גנץ מספר שתיים, רק "בלי החתיך" - הערה בוגרת מאוד – או "אם הוא הכלאה של האומץ של רבין והשכל של ברק שמתחבא ממש טוב" – בוגר ומכובד גם כן. ומכאן המסקנה שאיזנקוט "גמר עוד לפני שהתחיל מהסיבה הפשוטה שהוא הקים רשימה של ימין דתי... אנשי קהלת, תומכי הפיכה ותומכי הדתה". אני מדלגת על שאר גסויות הרוח ישר לסוף שבו היא מסכמת שאנחנו נמצאים ברגע היסטורי שבו מיליוני חילונים מוותרים מרצונם החופשי ונותנים את קולם "לאנשים שלא מייצגים אותם".

למי שלא קרא, או קרא ורוצה להיזכר, להלן מבחר ציטוטים מפוסט שפרסמה ד"ר מאיה מארק, משפטנית שסיימה בהצטיינות לימודיה, רגע וחצי אחרי שפורסמה רשימת "ישר!", בראשות גדי איזנקוט, לכנסת: "תקשיבו לי טוב", היא כתבה שם, "גם לי היו תקוות לגבי איזנקוט, ועכשיו, ממש עכשיו, זה הרגע להשליך אותן אל פח הזבל של ההיסטוריה". לא סתם לפח האשפה - לפח זבל. אלא אם כן, הבהירה, "אתם חילונים ליברליים אכולי אמבת המוח". ועוד כתבה שלא ברור אם איזנקוט הוא גנץ מספר שתיים, רק "בלי החתיך" - הערה בוגרת מאוד – או "אם הוא הכלאה של האומץ של רבין והשכל של ברק שמתחבא ממש טוב" – בוגר ומכובד גם כן. ומכאן המסקנה שאיזנקוט "גמר עוד לפני שהתחיל מהסיבה הפשוטה שהוא הקים רשימה של ימין דתי... אנשי קהלת, תומכי הפיכה ותומכי הדתה". אני מדלגת על שאר גסויות הרוח ישר לסוף שבו היא מסכמת שאנחנו נמצאים ברגע היסטורי שבו מיליוני חילונים מוותרים מרצונם החופשי ונותנים את קולם "לאנשים שלא מייצגים אותם".