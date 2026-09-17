ב־ 5 בפברואר השנה צעד ראש הממשלה נתניהו לתוך אולם הישיבות המאובטח של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. מליאת הוועדה והחדרים המסונפים לה, עם הכספות העצומות המקובעות לתוך הקירות, הם אחד המתחמים המאובטחים ביותר בישראל. אזור שעובר בדרך כלל בדיקות קפדניות של שב"כ ומשמר הכנסת מפני אמצעי האזנה או סייבר התקפי, זאת לנוכח החומר הרגיש מאוד המגיע לשם, במיוחד לתת-הוועדה לשירותים חשאיים של ועחו"ב, הקיצור הנפוץ בפי החברים והמופיעים בפורום.

אלא שהפעם נתניהו לא ממש רצה לדבר על סודות, אפילו להפך. הוא תיכנן שהדברים שיאמר יתפרסמו. באופן טבעי היה אמור נתניהו לדבר בפני הפורום המצומצם, אבל הפעם הוא התעקש להופיע בפני כל חברי הוועדה. נוסף על החגורה העבה שמלווה אותו בדרך כלל - שומרי ראש, עוזרים ונושאי כלים - הוא הגיע עם פמליה מכובדת: המזכיר הצבאי, אלוף רומן גופמן (כיום ראש המוסד), ממלא מקום ראש המל"ל (כיום ראש המלמ"ב) גיל רייך ומזכיר הממשלה יוסי פוקס.

יש לגרור כתבה לכאן

נתניהו הגיע לוועדה כדי לדבר על המצב השוטף: איראן, החתירה לפירוז עזה ונושאים נוספים. אבל להפתעת הנוכחים, המזכיר פוקס פתח את הישיבה בשמו של ראש הממשלה, והודיע כי נתניהו עומד לחלוק עם הפורום את גרסתו למה שקרה ואיך קרה לקראת, בלילה לפני ותוך כדי 7 באוקטובר. זו גרסת ראש הממשלה, כך טען פוקס, כפי שהציג אותה כחודשיים קודם לכן בפני מבקר המדינה. המזכיר הצבאי גופמן אסף חומרי גלם לבקשתו, פוקס ניהל את המיון והתיוק. גופמן הערים על השולחן מול נתניהו ערמה של קלסרים, אחר כך הוא ורייך החליפו מבטים, ושנייה לפני שנתניהו החל לדבר, הם יצאו מהחדר, מעדיפים כנראה שלא להיות נוכחים באירוע שאין פוליטי, טעון ורגיש ממנו. גם כך יצטרך דובר צה"ל לאחר מכן להגן על גופמן משאילתות עיתונאים שתהו למה סייע באיסוף חומרים ששימשו לגרסה פוליטית לאירועים. דובר צה"ל אישר שנמסרו חומרים, לרבות מודיעין, והדגיש שהמענה עצמו לא נוסח במזכירות הצבאית.

ואז נתניהו התחיל לדבר, ופשוט הקריא מסמך ארוך ומפורט בן 55 עמודים, שזמן קצר לאחר מכן עוזריו החלו לחלוק עם עיתונאים. כשלוש שעות וחצי הוא ישב שם והקריא. גם הקבינט גויס באותו יום למחזה דומה, ובאורח פלא הודלפו ציטוטים “מעוררי תדהמה” שנתניהו מקריא. השרים קצת פחות התפעלו. לפי דיווח של סולימאן מסוודה (שהיה אז בכאן11), המבוסס על דברי שני שרים, בישיבה שנועדה לעסוק באיראן ובזירות נוספות הקריא נתניהו את כל 55 העמודים. אחד השרים תיאר: "באנו לשמוע סקירות על איראן, עזה ולבנון, וקיבלנו מונולוג ארוך שהתפרסם אחר כך לכולם".

נתניהו והסובבים אותו יודעים היטב ש-7 באוקטובר הוא עקב האכילס שלהם בבחירות הקרובות. הרעיון היה לקבע נרטיב שבעצם מסיר ממנו כל אחריות לטבח ולמה שקדם לו. עכשיו המסמך שחובר בלשכה עבר לקדמת הבמה, והפך למרכז הקמפיין: בערוץ 14 הושקה בשבוע שעבר סדרה "דוקומנטרית" בת שלושה חלקים, שכולה מדבררת את גרסת נתניהו, לפי המסמכים ש"נחשפים לראשונה". יש גם פורטל עם מסמכים ש"הונגשו", פודקאסטים, ראיונות ב"פטריוטים" וב-i24. פסטיבל שלם עם מסר ברור: נתניהו לא ידע, נתניהו הוטעה, נתניהו לא אחראי למה שקרה.

אחת הנקודות הבעייתיות שהקמפיין הזה מנסה להתמודד עימן היא הכסף הקטארי. אין דרך להכחיש שבזמן אמת נתניהו היה מי שיזם, דחף ותמך בהעברת מיליוני דולרים מקטאר לחמאס. עכשיו מה עושים עם כתם כזה?

התשובה היא "תלוי מתי". ב-2018, הסביר נתניהו שזה בכלל סיוע הומניטרי לתושבי עזה. בפועל זו הייתה חלק מאסטרטגיה: עד 2018 הכספים האלו הגיעו מהרשות הפלסטינית, ואז נגדעו. חמאס חימם גזרה, נתניהו ואנשיו חיפשו מי שישלם, ומצאו את קטאר. כך, הם היו משוכנעים, גם הרשות הפלסטינית נחלשת וגם השקט נשמר בעזה. ווין-ווין.

בסוף העדות של הקצין הבכיר בפני אנשי מבקר המדינה, הוא חשף: "בנוסף להסטות סינוואר מהכסף הקטארי, ישנו ציר מימון חשאי מקטאר - ומגיע ישירות לזרוע הצבאית". כלומר, חוץ מ"מזוודות הדולרים", במודיעין ידעו על עוד ציר העברת כספים מקטאר לעזה, הפעם ישירות לטרור. גם המידע הזה הועבר לנתניהו

אלא שהווין-ווין הזה קרס ב-7 באוקטובר יחד עם גדר המערכת, והכתם נותר. מה עושים? במסיבת עיתונאים במאי 2025, נתניהו שיפץ גרסה. הפעם הוא טען שהכסף הקטארי שהועבר לידי חמאס בשנות שלטונו לא היווה גורם משמעותי למתקפת 7 באוקטובר. "הכסף הועבר בהמלצת השב"כ והמוסד, זה היה אחוז קטן מכלל הכסף שהגיע לחמאס. העיקר הגיע מאיראן, מהמוסדות הבין-לאומיים, מהאיחוד האירופי, זה היה כסף קטן. לאן הלך הכסף הזה (מקטאר)? הלך למצרכים, לביוב ולחשמל", אמר ראש הממשלה. "עם מה תקפו אותנו? עם מטוסי F35? עם טנקים? הם תקפו אותנו עם כפכפים, טנדרים וקלצ'ים! זה עולה פרוטות!". לגבי המנהרות, פסק נתניהו: "הכסף הקטארי היה קטן והוא לא הלך לזה".

גלריה גורם בכיר לשעבר בשב"כ: יותר ממאה מיליון דולר הוסטו לזרוע הצבאית. מזוודות הכסף מקטאר מגיעות לרצועה ( כאן 11 )

בשבוע שעבר הגרסה השתכללה. בריאיון עם נווה דרומי ב-i24 אמר נתניהו שכל הכסף שהגיע מקטאר היה בסך הכל אחוז אחד מכלל הכספים שהועברו לרצועה, כלומר לא חשוב, לא משנה, לא מעניין. אפשר לעבור הלאה. לאורך כל הזמן, נתניהו הכחיש ועדיין מכחיש כי ידע משהו על כך שהכספים מגיעים גם לצורכי התעצמות הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל קסאם. אבל במסמך 55 העמודים שהוא פירסם, גרסת נתניהו לאירועים, הוא מודה בחצי פה שלאורך תקופה קצרה של 15 חודשים אכן היו הסטות כספים מקופת השלטון בעזה להתעצמות צבאית. אך לטענתו הן שוליות, אחוז אחד מהמיליארדים שהגיעו לרצועה. כמו תמיד, אצל נתניהו כדאי לקרוא את המילים הקטנות. בעמוד 49 למסמך הוא כותב: "כספי המענק הקטארי לא הופנו ישירות לטרור". דגש על "ישירות".

המילה הזו לא הוספה שם במקרה.

מיליוני דולרים בחודש

משורה של מסמכים פנימיים של קהילת המודיעין הנחשפים כאן לראשונה ומעדויות של בכירים שהגיעו לידינו, עולה תמונה שונה לחלוטין מהגרסה של נתניהו לגבי הכסף הקטארי. לפי העדויות שיובאו כאן, נתניהו הוזהר כבר מ-2019 - כמה חודשים אחרי שהכסף הקטארי החל לזרום לרצועה - כי המיליונים מגיעים גם להתעצמות צבאית של חמאס. נתניהו, כך אנחנו חושפים עוד, גם קיבל התרעה דומה מהמצרים. לא רק זה, אפילו היה תחשיב של המודיעין, שהראה כי לפחות לאורך תקופה ארוכה, אם לא לאורך כל משך העברות הכספים מקטאר, כמחצית מהתקציב של הזרוע הצבאית הגיעה מהמימון הקטארי. עוד מידע שנחשף כאן לראשונה: זה לא היה ערוץ המימון הקטארי היחיד לזרוע הצבאית. היו עוד אפיקי מימון חשאיים מקטאר שזכו במודיעין הישראלי לשם קוד משלהם. אנחנו נכנה אותו כאן לצורך הכתבה בשם הקוד הבדוי "עין הפנתר". גם לגביהם נתניהו הוזהר. בסך הכל, ההערכה היא כי מאות מיליוני דולרים מקטאר מצאו את דרכם לזרוע הצבאית.

אבל על אף שהוזהר בזמן אמת - ראש הממשלה לא עשה דבר.

להפך. המיליונים המשיכו לזרום.

מה ידע המודיעין על הכסף הקטארי?

יש שלוש שאלות מרכזיות בנוגע לכסף הקטארי, שוועדת חקירה עתידית אמיתית - אם וכאשר תקום כזו - תִידרש לענות עליהן:

1. מה ידע המודיעין הישראלי על השימוש בכסף הקטארי לצרכים צבאיים?

2. מה מכל זה הוצף לדרג המדיני ולנתניהו, כלומר: מה ראש הממשלה ידע?

3. מה נתניהו עשה במידע הזה?

לפי העדויות והמסמכים שבידינו, על השאלה הראשונה - מה ידע המודיעין הישראלי על השימוש בכסף הקטארי לצרכים צבאיים - אפשר לענות במילה אחת: הרבה. בחמש מילים: לא הכל, אבל לא מעט.

ישראל מנהלת כבר שנים ארוכות מאבק בכספי הטרור שהגיעו לחמאס בעזה, ושם הקוד במודיעין הישראלי למאבק הזה היה "מגש הכסף". די בטוח שלא זו הייתה כוונתו של אלתרמן בשיר המונומנטלי שכתב על "מגש הכסף", אבל ניחא.

לדברי גורם מודיעיני, ההתרעות שחמאס מסיט כספים מהמימון הקטארי הגיעו לא רק מהמודיעין הישראלי, אלא ממקור נוסף - קהיר. "גם המצרים עצמם, במסמך שהועבר לראש הממשלה ב-2018, התריעו כי כספים מקטאר, מטורקיה ומאיראן מועברים ישירות לזרוע הצבאית של חמאס ולא למטרות אזרחיות כפי שנטען"

אחד הקצינים הבכירים מחטיבת המחקר שבקיאים היטב ב"מגש הכסף" הגיע להעיד בפני מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שטרם פרישתו ניסה לבדוק, לפחות לכאורה, גם את נושא הכסף הקטארי. הקצין נשאל מה אמרו המסמכים של חטיבת המחקר על אודות "הסטת הכספים" מאותם "צרכים הומניטריים" להתעצמות הצבאית של חמאס. הקצין הבכיר השיב שנקודת המוצא של המודיעין הישראלי מלכתחילה הייתה כי "אם תהיה מצוקה (כספית) לזרוע", הפתרון יימצא בהעברת הכספים הקטאריים מקופת השלטון החמאסי לקופת הזרוע הצבאית - עז א-דין אל קסאם. ההנחה הזו מהר מאוד התבררה כמדויקת. "החל מפברואר 2019 חטיבת המחקר תיארה מספר פעמים במסמכיה הרשמיים את העובדה שחמאס מעביר כספים מהממשלה לזרוע הצבאית", העיד הקצין. ההערכה הייתה "שהמקור לכספים הוא המענק הקטארי". מידע שהגיע בהמשך אכן אישר זאת.

לפי חלק מהמסמכים, הסטת הכספים הזו החלה כבר ב-2018, מיד עם פתיחת הזרמת המימון מקטאר. לפי המסמכים שהועברו לנתניהו ולפי עדות הקצין הבכיר, לפחות "בשנים 2019 עד 2021 (עד ההפסקה הזמנית בגלל מבצע שומר חומות - ר"ב, י"ר) חמאס בוודאות הסיט כספים מהמענק הקטארי". הוא המשיך: "נושא ההסטות נקרא בדוחות המודיעין 'קריסטל נוצץ' (שם הקוד בדוי - ר"ב, י"ר)".

במשרד המבקר תהו כמה כסף הועבר לזרוע הצבאית, מה היה ההיקף של אותו "קריסטל נוצץ". "שמעו, זה עניין קשה", ענה הקצין. "הסכומים היו דרמטיים, 4 מיליון דולר בחודש מההסטות, באופן קבוע". ומדוע זה סכום דרמטי? "משום שתקציב הזרוע הצבאית של חמאס", הקצין ענה, "עמד אז על 100-70 מל"ד (מיליון דולר ר"ב, י"ר) לשנה", כלומר בערך בין 5.8 מיליון דולר ל-8.3 מיליון דולר בחודש. במילים אחרות, מגדיר הגורם הבקיא בנתונים, "הסטות הכספים מהמענקים הקטאריים היו 50 אחוז מכלל התקציב של הזרוע הצבאית של החמאס וזה, במקרה הטוב, כמה שאפשר לקרוא לו טוב, כשהתקציב עמד על 100 ולא על 70 (מל"ד)". במסמך אחר של חטיבת המחקר מאותה תקופה, האומדן הוא של 40% מכלל התקציב של הזרוע הצבאית. כך או כך, מדובר בחלק משמעותי מהמימון של אל-קסאם, הזרוע שבסופו של דבר תחולל את עיקר הזוועות ב-7 באוקטובר.

מה קרה מ-2022 ואילך? בעיות בנגישות המודיעינית, שאת חלקן חשפנו פה בתחקירים בשנים האחרונות, הביאו לצמצום היכולת להבין מה קורה עם הכסף הקטארי בשנים שלאחר מכן. אבל ההערכה של חטיבת המחקר היא שמתישהו במהלך 2022 ולאורך 2023 - כאשר נתניהו איפשר את המשך העברת הכספים ואף שיגר את ראש המוסד דדי ברנע לקטארים להתחנן שלא יפסיקו - חמאס הצליח לחזור להמיר את ההטבות מקטאר כדי לרכוש באמצעותן נשק ולשלם משכורות למחבלי הקסאם. "ב-7 באוקטובר היו 34,000 פעילים (בזרוע הצבאית של חמאס - ר"ב, י"ר). כל פעיל קיבל 1,500-800 שקל לחודש. זאת במקביל לעבודה נוספת, למשל כשוטרים". אמר הקצין הבכיר בעדותו.

"התזה הייתה להימנע מהשאלות הקשות על יהודה ושומרון". סינוואר ( Adel Hana, AP )

המסמכים שהגיעו לידינו מציגים את התמונה שהייתה ידועה בזמן אמת לראשי מערכת הביטחון והדרג המדיני, לגבי איך בכלל נולד המימון הקטארי: "ב-2017 לחץ מדיני הביא להפסקת מימון קטארי ישיר ומימון טורקי" לגורמים הקשורים לחמאס, הסביר הקצין הבכיר בעדותו. "אך קטאר המשיכו להעביר פעימות לזרוע צבאית, דרך כוח קודס, כפרוטקשן לאיראן (כדי שלא תבצע מהלכים התקפיים נגדה - ר"ב, י"ר).

"ב-2018, בעקבות הפסקת תשלומי המשכורות של הפקידים במגזר הציבורי מצד הרשות הפלסטינית, קטאר נכנסה כמממן הומניטרי מרכזי ברצועה", ומאז הכסף נכנס במה שהקצין מכנה, לא ברור אם ברצינות או בציניות, "מענקים כשרים של הקטארים".

זו נקודה שחשוב להתעכב עליה: בישראל יודעים שקטאר נגועה, כי היא העבירה כספים לחמאס דרך כוח קודס, מה שהקצין מכנה "פרוטקשן" - ובכל זאת מחליטים להשתמש בה כצינור להעברת כספים נוספים.

ומה כולל המענק הקטארי? לפי עדות הקצין, "המענק הקטארי נקבע ב-2018, והוסדר בפועל מ-2019. מדובר היה ב-30 מיליון דולר בחודש, לפי החלוקה הבאה: 10 מל"ד לחודש לנזקקים - 100 דולר למשפחה מדי חודש, דרך האו"ם, באמצעות כרטיס מסוים ולא מזומן; 12-5 מל"ד לחודש - כספי פקידים (בעקבות הפסקת מימון הפקידים של הרשות)". עוד כ-10 מיליון דולר הלכו לטובת דלק לרצועה.

בסוף אותה עדות מפיל הקצין הבכיר עוד פצצה. "בנוסף להסטות סינוואר מהכסף הקטארי, ישנו ציר מימון חשאי מקטאר המכונה 'עין הפנתר' (כאמור, שם קוד בדוי) - שמגיע ישירות לזרוע הצבאית".

במילים אחרות: קהילת המודיעין ידעה בזמן אמת, וכפי שעוד נראה גם דיווחה לדרג המדיני - כי נוסף על הסטות הכספים מהכסף שהוכנס ברשות ובסמכות לרצועה, קטאר, או לפחות גורמים קטאריים, מזרימים בנתיבים עוקפים כספים נוספים לזרוע הצבאית. הקצין מבחין בין "הסטות סינוואר מהכסף הקטארי" לבין "עין הפנתר", מימון חשאי נוסף שמקורו מתואר כקטאר ויעדו הזרוע הצבאית במישרין. בישראל העריכו כי על אף שהכסף מגיע מגורמים קטאריים עשירים, הדבר לא היה מתרחש בלי אישור מספינת האם בדוחא.

אין בידינו תחשיב מדויק, וספק אם למישהו יש, של כמה כסף הגיע כך מקטאר לזרוע הצבאית של חמאס, אבל אין ספק שמדובר לפי הערכה אחת בלמעלה ממאה מיליון דולר, ולפי אחרת בכמה מאות מיליוני דולרים. גורם בכיר לשעבר בשב"כ מעריך כי מדובר ביותר ממאה מיליון. אם נקבל את גרסת נתניהו, זה הרבה מאוד כפכפים.

מה ידע ראש הממשלה?

אז המודיעין הישראלי ידע כבר מ-2019 על הסטות כספים בהיקפים גדולים מהסיוע הקטארי לזרוע הצבאית, ומעט מאוחר יותר, גם על נתיב הזרמה נוסף, עוקף וחשאי, שכינינו כאן "עין הפנתר". עכשיו השאלה השנייה היא מה מכל זה הוצף למעלה, לדרג המדיני. מה ידע נתניהו? במילה אחת: הרבה. בחמש מילים: את כל מה שהמודיעין ידע. הגורם הבכיר לשעבר אומר: "אין שום דבר שאנחנו ידענו בנושא הזה שלא חלקנו אותו מיד עם ראש הממשלה".

מהמסמכים שהגיעו לידינו עולה כי החומר המודיעיני שנאסף במסגרת "מגש הכסף" חייב להיות מוגש לדרג המדיני. כך נכתב שם: "תפקיד חט"מ-אמ"ן (חטיבת המחקר באגף המודיעין - ר"ב, י"ר) ב'מגש הכסף': לנתח, לאבחן ולהציף את תקציב חמאס, מקורות מימון וצירי הכסף. הדרג המדיני, הדרג הבכיר בצה"ל ואמ"ן וכן השב"כ הם 'הלקוח' (כלומר - הגורמים שהחומר והניתוח המודיעיני שלו אמורים להיות מוצגים בפניהם - ר"ב, י"ר). חט"מ נדרשת להציג גם לצה"ל וגם לדרג המדיני את תמונת המודיעין. לצד זאת נדרש לתת מידע ברמה הטקטית לשב"כ לצורכי סיכול".

האם אמ"ן עמד באחריות שהוטלה עליו ליידע את הדרג המדיני בנוגע לכספי חמאס? על פי כמה עדויות, התשובה היא כן. גורם מודיעיני בכיר מאוד באותה תקופה, שעסק בנושא, אומר ל"7 ימים": "היו לנו הוכחות להעברות רשמיות. ראינו את זה, תיעדנו את זה והעברנו את זה לראש הממשלה. הוא לא עשה דבר; הוא המשיך במדיניות".

גורם בכיר אחר הוסיף בנושא: "השב"כ הוציא ב-2018 אזהרה ספציפית למל"ל בנוגע לתוכנית הפשיטה הרחבה של חמאס, שתיוודע לימים בכינוי 'חומת יריחו'. לפי האזהרה: יש תוכנית לפשיטה רחבה, היא כרגע בשלב בניין הכוח וחסר להם כסף. אז נתניהו", הוא מוסיף במרירות צינית, "דאג שיהיה להם את הכסף דרך המסלול הקטארי".

"ההתרעות התבססו על ראיות פנימיות מוצקות שהוכיחו כי הכסף הגיע לזרוע הצבאית של חמאס, ובכלל זה מעקב אחר העברות כספים ישירות שהוכיחו את הזיקה הישירה בין הכספים הללו למנגנון הצבאי של חמאס", הוסיף הגורם.

שאלנו את הגורם אז מה שב"כ עשה עם כל המידע הזה. "נדב ארגמן, שכיהן כראש השירות באותה עת, התנגד מפורשות למדיניות העברת הכספים הקטאריים", הוא ענה. "ארגמן טען כי מדובר בטעות אסטרטגית, משום שהיא מחלישה את הרשות הפלסטינית ופוגעת במעמדה של מצרים, שהיא שחקן מפתח בניהול הסדרי הביטחון".

קצין המודיעין שהעיד בפני צוות מבקר המדינה, אמר בעדותו כי המידע לא רק הגיע לראש הממשלה, אלא אפילו עורר עניין אצלו. הקצין הציג מסמך שהוכן בתגובה לנוהל המכונה "שאילתת ראש הממשלה", פורמט קבוע ומיוחד בין מערכת הביטחון וקהילת המודיעין לראש הממשלה. הקצין הסביר כי זוהי שאילתא מטעמו של נתניהו שיצאה בתגובה ל"סקירת מודיעין מיוחדת של אמ"ן מיום 05.08.2020", שעסקה בנושא שכונה שם "הסטות כספים", והעיד: "ישנו מסמך של התייחסות זירת המערכה הפלסטינית (הגוף בחטיבת המחקר שאחראי על עזה - ר"ב, י"ר) לשאילתת רה"מ מ-2020 על הסטות כספים".

"שאילתת ראש הממשלה", מסביר אדם ששירת בלשכה, היא נוהל שכל קהילת המודיעין מתייחסת אליו בחרדת קודש. המקור שלו הוא בתדרוך המודיעין היומי שראש הממשלה מקבל, גם בכתב וגם בהסבר בעל-פה, על כל הדברים החשובים שמנהיג מדינת ישראל צריך לדעת ושקרו ב-24 השעות מאז התדריך הקודם. כמו-כן, מסמכים חשובים במיוחד מודפסים ומוכנסים לתיבה מאובטחת, שמועברת לבית ראש הממשלה. ראש הממשלה מחויב לקרוא ולחתום עליהם במהלך סוף השבוע. המציג לראש הממשלה את החומרים הללו הוא קמ"ן ראש הממשלה, קצין בדרגת אלוף משנה, ביחד עם המזכיר הצבאי. לפעמים יש לראש הממשלה שאלות. אם הקמ"ן יודע את התשובה עליהן, הוא עונה במקום; אם לא, הוא מכין על טופס מיוחד של "שאילתת ראש הממשלה": את המידע שראש הממשלה מבקש להבהיר או להוסיף, ומשגר בתקשורת מוצפנת ליחידה או לארגון הרלוונטיים.

בכיר המודיעין שמכיר את התיק הקטארי אומר כי באותה עת צה"ל הוביל מערכה נגד ההתעצמות של חמאס. "רח"ט הפעלה (באמ”ן) מוביל מערכה תלת-ארגונית למניעת התעצמות", אומר הגורם, "ובאותו זמן בדיוק נתניהו מעביר מזוודות שמאפשרות התעצמות".

אם יצאה שאילתת ראש ממשלה בעניין הסטת הכספים מקטאר, פירושו של דבר כי הנושא הופץ ברשימת התפוצה החשובה ביותר, שכוללת את ראש הממשלה ושר הביטחון, וכי ראש הממשלה גם ביקש עוד מידע בנושא, וקיבל תשובה. קצת קשה, אחרי שפרט כזה נחשף, לטעון "לא ידעתי". בכיר במודיעין, המכיר לעומק את כל ההתנהלות מול קטאר אומר ל"7 ימים" כי נתניהו עודכן "לפחות פעמיים על ידי שב"כ שהכסף עובר לזרוע הצבאית, אבל התעלם. אחר כך גם עודכן על ידי אמ"ן".

אבל לדברי גורם אחר, ההתרעות שחמאס מסיט כספים מהמימון הקטארי הגיעו לא רק מהמודיעין הישראלי, אלא ממקור נוסף - קהיר. "גם המצרים עצמם, במסמך שהועבר לראש הממשלה ב-2018, התריעו כי כספים מקטאר, מטורקיה ומאיראן מועברים ישירות לזרוע הצבאית של חמאס ולא למטרות אזרחיות כפי שנטען - אזהרה שאיששה לחלוטין את עמדת שב"כ באותו עניין".

אלא שהסידור הזה היה נוח לשני הצדדים - גם לנתניהו, גם לחמאס. "התזה הייתה שכדי להימנע מהשאלות הקשות של יהודה ושומרון, צריך ליצור החלשה מכוונת של הרשות הפלסטינית", מסביר הגורם. "המטרה הייתה לחזק את מי שאי-אפשר לדבר איתו (חמאס - ר"ב, י"ר), כדי שלא נצטרך לדבר עם מי שאפשר לדבר איתו (הרשות הפלסטינית - ר"ב, י"ר)".

ומבחינת חמאס? "חמאס זיהה את קטאר כמנוף כוח מדיני, תודעתי ופיננסי חסר תחליף. הם הוציאו מכתב תודה לקטארים כבר בסוף 2021 על הסיוע שהם נתנו להם".

מה עשה נתניהו עם המידע?

אז המודיעין ידע (והרבה) על לאן הולך לפחות חלק מהכסף הקטארי, וגם נתניהו היה מיודע. עכשיו נותרה רק השאלה השלישית: אז מה רה"מ עשה עם כל זה. במילה אחת: כלום. בשתי מילים: שום דבר.

לכאורה, ראש הממשלה, שלפי העדויות קיבל מידע על הסטות הכספים לצרכים צבאיים ועל הנתיב החשאי "עין הפנתר", יכול היה להורות על מאבק בכספי הטרור הללו. הרי בשביל זה יש את "מגש הכסף", המערכה הכלכלית נגד כספי הטרור בעזה. אלא ש"מגש הכסף" סבלה מנחיתות משאבית עקבית, ודורגה בעדיפות שנייה בלבד ביחס לסיכול התעצמות צבאית פיזית. גם כשכבר היה מודיעין, מדיניות הדרג המדיני של "שקט מול עזה" שחקה את הכלים המבצעיים: כדי למנוע הסלמה נאסר לפגוע פיזית בחלפנים המרכזיים של חמאס, וקציני המודיעין העידו כי לעיתים "רק הפחידו חלפן במקום להרוג אותו".

תפיסה זו התהפכה מן היסוד רק בעקבות 7 באוקטובר. צה"ל שינה את הגדרת המערכה הכלכלית מ"שיבוש" ל"הכרעה", ובהחלטת שר הביטחון דאז גלנט הוקמה יחידה בראשות סא"ל ע', שאיחדה לראשונה את מאמצי אמ"ן, שב"כ ומשרד הביטחון בחזית הכספית. היעד הוגדר כשלילת כלל היכולות הפיננסיות ופירוק שלטוני. הפעילות עברה מ"הפחדה" לסיכולים ממוקדים של חלפנים מהאוויר ומהקרקע, פשיטות על כספות חמאס ברצועה וייבוש של ערוצי ההשקעות הבין-לאומיים ושל ארנקי הקריפטו של ארגון הטרור.

גורם מודיעיני בכיר מאוד, שעסק בנושא הסטות הכספים לזרוע הצבאית בתוך באמ"ן אומר ל"7 ימים": "היו לנו הוכחות להעברות רשמיות (של כסף לעז א–דין אל קסאם). ראינו את זה, תיעדנו את זה והעברנו את זה לראש הממשלה. הוא לא עשה דבר; הוא המשיך במדיניות"

המעבר ללוחמה כלכלית אגרסיבית רק לאחר הטבח מדגיש את המסקנה: ההתעצמות הפיננסית של חמאס לא נבעה מעיוורון מודיעיני - מידע היה, גם אם לא מלא - אלא מהחלטה מודעת של הדרג המדיני שקידש את הזרמת המענק הקטארי, גם במחיר ידיעה ברורה כי בכל שנה, עשרות מיליוני דולרים מוסטים ישירות לבניין כוחו של צבא חמאס. בכיר המודיעין שמכיר את התיק הקטארי אומר כי זה היה אפילו חמור עוד יותר, כי באותה עת צה"ל הוביל מערכה נגד ההתעצמות של חמאס. "רח"ט הפעלה (באמ”ן) מוביל מערכה תלת-ארגונית למניעת התעצמות", אומר הגורם, "ובאותו זמן בדיוק נתניהו מעביר מזוודות שמאפשרות התעצמות".

מחבלי חמאס יורים לעבר רכב ישראלי ב־ 7 באוקטובר. "אני לא חושב שזה עשה הבדל גדול כל כך", אמר נתניהו על הכסף מקטאר

נתניהו עצמו, כאמור, שינה בהתאם לנסיבות את ההסבר לכספים הקטאריים. בנובמבר 2018, כשמיליוני הדולרים מקטאר החלו לזרום, נתניהו ידע שמהלך כזה עלול לעורר עליו ביקורת, והסביר שהכסף נועד למנוע משבר הומניטרי ולהחזיר את השקט לדרום: "ברגע זה - זה הצעד הנכון", אמר אז ראש הממשלה. "הדברים האלה נעשו כדי למנוע משבר הומניטרי (ונעשו) על דעת כל גורמי הביטחון וגם גורמי הקבינט".

בהמשך, בדיווחים מישיבת סיעת הליכוד במרץ 2019, צוטט נתניהו כמסביר את ההיגיון המדיני של שמירת הבידול בין עזה ליהודה ושומרון: "עכשיו, כשאנחנו מפקחים (והכסף לא מגיע מהרשות הפלסטינית - ר.ב., י.ר.), אנחנו יודעים שזה הולך למטרות הומניטריות".

בנו החרה-החזיק אחריו, והדגיש את האסטרטגיה שמאחורי הצעד. בציוץ שפירסם בטוויטר בתקופת העברות המזומנים באותו חודש, כתב יאיר נתניהו: "רבין מסר את רצועת עזה לארגון הטרור אש"ף בניגוד לעמדתו של אבי. שרון אחר כך נתן אותה במתנה לחמאס. הכסף עובר עשרות שנים. עד לאחרונה היה עובר דרך הרשות הפלסטינית, ואבו-מאזן היה עם היד על השאלטר על עזה. כעת הכסף הוא קטארי ועובר דרכנו ואנחנו עם היד על השאלטר ויכולים להעניש את חמאס כרצוננו". כלומר, נתניהו הבן מציג את הכסף הקטארי כאמצעי שליטה בחמאס, שעל הדרך מפצל בין יהודה ושומרון לרצועת עזה ומחליש את הרשות.

ואז הגיע 7 באוקטובר, והזרמת הכספים מקטאר הפכה לסוגיה פוליטית מרכזית, ובצדק. נתניהו היה חייב לקבוע נרטיב. בדצמבר 2023 הוא עוד אמר ש"הכסף הלך לנושאים הומניטריים", והציג את הטענה כאילו שהכספים הגיעו להתעצמות צבאית כ"פיקציה". כלומר, כל ההתרעות שהגיעו אליו ממערכת הביטחון וגם כפי שחשפנו כאן מהמצרים - הן בולשיט. באוגוסט 2024, כשנשאל ב-TIME אם העברת הכסף מקטאר לעזה הייתה טעות, כבר השיב: "אני לא חושב שזה עשה הבדל גדול כל כך". כלומר, הוא כבר לא מדבר על העניין ההומניטרי. אז מה כן, לשיטתו, עשה את ההבדל? הבעיה העיקרית, הסביר, הייתה זמינות הנשק שהגיע מסיני. אז כשהמהלך הקטארי התחיל, הוא הוצג כהחלטה מנהיגותית חיונית למניעת הסלמה ובשם הסיוע ההומניטרי; עכשיו, כשבלון הניסוי הזה התפוצץ, הכסף כמעט לא שינה דבר, ובכלל המצרים אשמים. אחר כך כבר הגיע "נאום הכפכפים", שנועד להדגיש שבשביל מתקפת 7 באוקטובר לא היה צריך מיליונים, רק כמה טנדרים, קלצ'ים וכפכפים. מאיפה הגיעו הכספים לשכר למחבלים, לאימונים, לייצור הנשק, למערכי הפיקוד, למנהרות? תעלומה.

התוספת האחרונה, לפחות כרגע, הגיעה במסמך 55 העמודים של גרסת נתניהו. עכשיו, ההכחשה כבר צוידה כאמור במילת מילוט: "כספי המענק הקטארי לא הופנו ישירות לטרור". נתניהו טוען כי ארבעת מיליוני הדולרים בחודש - אם ניקח את הסכום הנמוך יותר - הוסטו מתקציב חמאס הכללי לזרוע הצבאית, כאילו שאין קשר לכספים הקטאריים. אחר כך גם חזר על הטענה שכולם תמכו במהלך.

ובכן, ממש לא כולם. שר הביטחון ליברמן, התנגד והתפטר מתפקידו על רקע הכספים מקטאר. זה לא מוזכר במסמך 55 העמודים. גם ההתנגדות הנחרצת של שב"כ אינה נזכרת בגרסת נתניהו או בפרויקטים המיוחדים שפירסמו כלי התקשורת שתומכים בו. בשבוע האחרון לכהונתו של רונן בר כראש השב"כ, הוא השיב באופן מקיף לשאילתא שהגיש חבר הכנסת חילי טרופר על הכסף הקטארי ועל האזהרות שקיבל נתניהו בנושא. התשובה המלאה של ראש השב"כ לשעבר שמורה בכספות של ועדת החוץ והביטחון, אבל בחלקים ממנה שאפשר לפרסם כתב בר: "לאורך השנים התנגד שב"כ להעברת כספים מקטאר לרצועת עזה. לאחר שהדרג המדיני איפשר זאת, המליץ שב"כ על מנגנונים להפחתת הסיכון והציע חלופות להעברת כספים. שב"כ עידכן במספר רב של הזדמנויות ולאורך שנים את מקבלי ההחלטות בדרג המדיני ובמערכת הביטחון כי הכספים הקטאריים, אשר נועדו לכאורה לצרכים שוטפים ולשיקום, מחזקים את החמאס ומוצאים דרכם למימון פעולות צבאיות.

"יתרה מכך", הוסיף שם בר, "שב"כ הציג הוכחות לכך שהכסף עובר בעקיפין לזרוע הצבאית".

ראש הממשלה נתניהו וראש השב"כ לשעבר בר. "עמדה קוהרנטית וחד־משמעית", כתב בר על הסיכון שבהעברת הכספים מקטאר ( קובי גדעון לע"מ, Kobi Gideon )

הבעיה לא הייתה רק המעבר של הכספים עצמם להתעצמות הצבאית של חמאס. בר כתב כי במישור האסטרטגי, שב"כ התריע שהעברת הכספים הקטאריים תורמת לחיזוק ההשפעה האיראנית-קטארית על חשבון מעמדה של מצרים אל מול עזה. ואכן, חומרי שלל שהתגלו במלחמה מאשרים כי הנהגת חמאס ראתה בקטאר משענת אסטרטגית וכלכלית. נתניהו אולי רצה להחליש את הרשות הפלסטינית, אבל הכספים חיזקו את קטאר ואיראן. הגורם שבקיא בתיק הקטארי מוסיף עוד נקודה חשובה: "כשאבו-מאזן הפסיק להעביר לעזה כסף, הוא כמעט שבר את חמאס, שהגיע לפשיטת רגל. ואז נתניהו הגיע עם המזוודות".

עוד טען שב"כ כי ההיענות להעברת הכספים הקטאריים מעודדת התנהלות שלילית של חמאס. לדוגמה, בספטמבר 20', התייחס שב"כ בשלילה לחידוש העברת הכספים הקטאריים לחמאס בתגובה להפסקת הפרחת בלוני נפץ ותבערה, וטען כי התנהגות זו "מלמדת" את חמאס כיצד להתנהל בסבבי לחימה.

"לסיכום", כתב בר, "בתקופה שאחרי צוק איתן עמדת שב"כ בנושא הייתה קוהרנטית וחד-משמעית ביחס לנזק העברת הכספים הקטאריים והסיכון שבכך".

מה עשה נתניהו מול טענות כה חד-משמעיות של שב"כ? בגרסה שפירסם, נתניהו ציטט תמיכה בפעימה קטארית מסוימת בינואר 2019, והבליט את הערכת ראש השב"כ ש"אי-הכנסת הכסף תגדיל את הסיכוי להסלמה". נדב ארגמן נתן הערכה מקצועית לדרך שבה הדברים יתפתחו, וזו כבר הפכה אצל נתניהו לתמיכה בכל העברות הכספים מקטאר.

אגב, נתניהו צודק בציטוט של ראש השב"כ, הוא רק לא כלל את החלק השני של המשפט, כך לדברי שני גורמים הבקיאים במה שהתרחש בדיון. ארגמן אמר שהפסקת הזרמת הכספים תגדיל את הסיכוי להסלמה. זה בדיוק מה שארגמן תיכנן שיתרחש: אירוע שבמהלכו יופעל מבצע מורכב לחיסול דף, סינוואר וכל המח"טים של חמאס במכה אחת.

וזה, לצער כולנו, לא קרה.