מכת המכרסמים ומחאת ההורים: כ-70 ילדים משני גני ילדים בבני ברק נשארים כבר כמה ימים בבתיהם, לאחר שהוריהם החליטו להשבית את המסגרות בטענה להזנחה מתמשכת ותנאים בלתי ראויים. ההורים, שכבר חודשים מתריעים על חולדות המתרוצצות במקום, אשפה, הצפות וליקויי תחזוקה ובטיחות - החליטו לאחר חופשת ראש השנה שלא לשלוח עוד את ילדיהם לגנים עד שיטופלו הליקויים. ״יש עכברים וחולדות, נזילות, הכול שם נורא״, מספרת אחת האמהות.

גלריה הנזקים וההזנחה בגן הילדים בבני ברק

״כל ההורים שובתים. אני לא שלחתי את הילד שלי, הוא בבית״, מספרת רחל, שבנה באחת המסגרות. ״המצב מאוד קשה והחלטנו לשבות. חייבים לפתור את הבעיה הזאת. אין מי שעוזר לנו. אנחנו לא שולחים את הילדים״. לדבריה, אמא נוספת ניסתה בכל זאת להביא את בתה לגן, אך הילדה לא נכנסה. ״הגננת לא נתנה לה להיכנס. היא אמרה שהעירייה כבר משלמת לה על זה, שכל ההורים שובתים ושהיא לא מכניסה״.

ההורים מתארים שורה של מפגעים שנמשכים, לטענתם, כבר זמן רב. ״כל הפחים, ארבעה במספר, נמצאים בפתח הגן ומפריעים להיכנס אליו, החצר מריחה נורא״, מתארת רחל. ״בחורף המצב קשה במיוחד. כמעט כל חודש אנחנו נאלצים להחליף את הנעליים כי הכול מוצף שם במים. אמרו לנו בשנה שעברה שיחליפו וזה לא קרה, במקום יש הרבה חלודה״.

לדבריה, גם בעיית המכרסמים שעליה התריעו ההורים בעבר לא נפתרה. ״יש שם עדיין מלא עכברים וחולדות. יש גם נזילות של המזגן, הכול שם נורא. אפילו חיות לא יכולות לשרוד שם״.

גופת חולדה בחצר

"הכל כאן שבור, לאף אחד לא אכפת"

כבר בנובמבר האחרון פורסם ב-ynet על התנאים במתחם. גם אז סיפרו הורים על אשפה, מכרסמים וליקויי תחזוקה. בהמשך, ב-25 באוגוסט, פנתה עו״ד מרים סטרנג בשם ועד ההורים בדחיפות לעיריית בני ברק ולמשרד החינוך.

במכתב נטען כי פניות קודמות של ההורים, צוות הגן וארגון א.ס.ף (ארגון סיוע לפליטים) אשר מלווה את הורי הגן לא הועילו, וכי במתחם קיימים ליקויי תחזוקה, תברואה, בטיחות ואבטחה. בין היתר צוין במכתב כי הגנים סובלים ממכת עכברים וחולדות במשך חודשים וכי ביולי נמצאה גופת חולדה מתחת לגדר הגן, בהישג ידם של הילדים. עוד צורפו למכתב תיעודים של צואת מכרסמים במתחם.

גם עמנואל, אב לשני ילדים בגנים, סיפר כי המשפחה מתמודדת עם המצב עוד משנת הלימודים הקודמת. ״העירייה הזניחה אותו. לא מטפלת בניקיון. אין משחקים לילדים, הכול כאן שבור. הלכנו לעירייה כמה פעמים, רצינו כבר לשלם מכספנו ולתקן את הגן״. לדברי עמנואל, התחושה בקרב ההורים היא שילדיהם נדחקים לשוליים. ״יש בגן הרבה ילדים של זרים ולכן לאף אחד לא אכפת. יש לנו חוסר בשפה, וזה הופך את הכל לקשה יותר״, אמר האב. ״אני לא מוכן שהילד שלי ילך לגן כזה".

ההורים זייד טקיאה, תספאי אברהם ורחיסטי קסטה. "לאף אחד לא אכפת" ( צילום: עוז מועלם )

בארגון א.ס.ף טוענים: למרות פניות חוזרות ונשנות ומאמצים של ההורים ושלנו, עד היום חלק מהליקויים טרם תוקנו״. הם הוסיפו כי גם הקליניקה לזכויות פליטים ומהגרים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב פנתה בדחיפות לגורמים הרלוונטיים בעניין הליקויים. נכון למועד מסירת הדברים, לפי ההורים והגורמים המלווים אותם - הפנייה טרם נענתה.