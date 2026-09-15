ב-1 בספטמבר, עם פתיחת שנת הלימודים, אמרה אם מכפר ורדים שכל מה שהיא מאחלת לילדיה הוא שנה אחת של רציפות לימודית. לא הישגים יוצאי דופן ולא תוכניות מפוארות, רק שנה אחת שבה ילמדו באותה כיתה, עם אותם חברים ומורים, בלי אזעקות, בלי פינויים ובלי מעבר בין מסגרות.

אחרי השנים שעברו ילדי הצפון, זו לא משאלת לב מובנת מאליה. הרציפות שהם צריכים מתחילה בתנאי בסיסי: האפשרות ללמוד בבטחה. אלא שכ-250 גני ילדים בצפון, מיישובים הסמוכים לגבול ועד הקריות, פתחו את השנה ללא מיגון מלא, כלומר בלי מרחב מוגן תקני בתוך מבנה הגן או בטווח הליכה של שניות ספורות ממנו, כנדרש בזמן ההתרעה הקצר באזור. ילדים רבים באזור כבר חוו חודשים ארוכים של למידה מרחוק, לימודים במבנים זמניים וניתוק מהקהילה. גם לאחר שחזרו הביתה, תחושת החזרה לשגרה אינה יכולה להיות שלמה כל עוד ההורים אינם יודעים אם בעת אזעקה יש לילדיהם מקום מוגן להגיע אליו בזמן.

בית שנפגע בקריית שמונה ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, התריע על הפער. לדבריו, לפני יותר מחצי שנה הודיע משרד הביטחון כי בקשות המיגון של המועצה אושרו. אולם התקציב שהובטח טרם הועבר, ושנת הלימודים כבר יצאה לדרך. אישור הבקשות הוא צעד חשוב: הוא מלמד שהצורך מוכר ושיש נכונות לתת לו מענה. גם עבודות המיגון עצמן אינן נעשות ביום אחד, והן מחייבות תכנון הנדסי, הרשאה תקציבית ומכרז. בדיוק משום כך הן צריכות להתחיל חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים, ולא להימדד מולה. ביישובי הגבול, מיגון של מוסד חינוכי אינו עוד פרויקט תשתית — הוא מה שמאפשר למשפחה להישאר.

המציאות הזו דורשת שיטת עבודה אחרת. שיקום אזור גבול לאחר מלחמה מחייב מסלולים מהירים ויצירתיים, שיחברו בין ההחלטות לבין הביצוע בשטח. לאחר 7 באוקטובר הוקמה מנהלת תקומה כדי לרכז סמכויות, תקציבים ויכולת ביצוע עבור יישובי הנגב המערבי שנפגעו. בצפון פועלת מנהלת תנופה, שאוחדה תחת מנהלת תקומה ושודרגה ממטה מתכלל למנהלת בעלת תקנים ותקציב רב-שנתי. הפער אינו בהיעדר גורם מתכלל אלא בהיעדר סמכות לקצר את הדרך מהאישור לביצוע. מיגון של גן ילדים נקבע בתקן של פיקוד העורף, מתוקצב באוצר, מבוצע דרך משרד הביטחון ונשען על הרשות המקומית, כשאף אחד מהם אינו מי שנושא באחריות לתוצאה. משימה לאומית דחופה זקוקה לכתובת אחת, לסמכות ברורה, לתקציב זמין וללוחות זמנים קצרים.

עבור האם מכפר ורדים התמונה פשוטה הרבה יותר: או שיש בגן מרחב מוגן, או שאין. מסלול ייעודי כזה יאפשר למשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות ולגורמי הביצוע לפעול יחד

עבור האם מכפר ורדים התמונה פשוטה הרבה יותר: או שיש בגן מרחב מוגן, או שאין. מסלול ייעודי כזה יאפשר למשרדי הממשלה, לרשויות המקומיות ולגורמי הביצוע לפעול יחד. הוא נחוץ למיגון מוסדות החינוך, ובהמשך גם לשאר המשימות שיקבעו אם הצפון רק יחזור לפעילות או באמת ישתקם.

למרות שהגליל שולח נציגות מכובדת במספר מפלגות לכנסת, לא מדובר בעניין פוליטי או מפלגתי. ביטחונם של ילדי הגבול והרציפות החינוכית שלהם הם אחריות לאומית משותפת. התלמידים כבר בכיתות, הצורך כבר אושר והאנשים בשטח מוכנים לפעול. עכשיו צריך לתת להם מסלול שמאפשר לבצע. כי עבור אם מכפר ורדים, שנה אחת של רציפות לימודית היא משאלה. עבור מדינת ישראל, הפיכתה למציאות צריכה להיות משימה.