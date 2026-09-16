כמה מהארגונים המפעילים את צהרוני "ניצנים" – שמיועדים לילדי הגן ולתלמידי הכיתות הנמוכות בבתי הספר – עתרו לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד משרד החינוך ומשרד האוצר, בדרישה לבטל את הקיזוז שהוטל על תקציבי הרשויות המקומיות שמיועדים להפעלת הצהרונים. "ככל שלא יבוטל הקיזוז צפויה פגיעה קשה, עד כדי סכנת קריסה וסגירת צהרונים המשרתים עשרות ואף מאות אלפי ילדים", נכתב בעתירה.

בתחילת שנת הלימודים הנוכחית קיזז משרד החינוך כ-90 מיליון שקלים מתקציבי הרשויות המקומיות המיועדים להפעלת תוכנית הצהרונים "ניצנים", בנימוק שרשויות רבות תקצבו בשנים האחרונות בחסר את הסעיף שנוגע להזנת הילדים - ועליהן להחזיר את הכספים האלה למשרד החינוך.

ילד בגן, אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

מנגד, טוענים ברשויות המקומיות שאומנם בשנים האחרונות הצליחו רבות מהן להתייעל ולממן את הזנת הילדים בצהרונים בסכום נמוך מזה שקבע המשרד – כ-16 שקלים למנה – אך החיסכון הוסט לצרכים אחרים שנוגעים להפעלת הצהרון - כמו העלאת שכר נשות הצוות, ותוספת חוגים מעבר לתקן שקבע משרד החינוך.

צהרוני "ניצנים" מופעלים בידי חברות פרטיות, עמותות וחברות עירוניות, כשמשרד החינוך מפקח על הפעילות וקובע תבחינים לגבי מספר נשות הצוות, אופי הפעילות בצהרון, ומרכיבי ארוחת הצהריים המוגשת לילדים. שכר הלימוד משולם בידי ההורים, אך המשרד מסבסד אותו חלקית, בהתאם לאשכול הסוציו-אקונומי שאליו משתייכת הרשות המקומית. המשרד מעביר לרשויות המקומיות מדי חודש את חלקו בהפעלת הצהרונים, ובוחן שהן אכן הוציאו את הכספים באופן שנקבע. כללי משרד החינוך קובעים גם את השיעור המקסימלי שמפעילי הצהרונים רשאים להכניס לכיסם מדי חודש - עשרה אחוזים מתקציב הצהרון.

בשנים האחרונות רשויות ומפעילים רבים תקצבו את סעיף ההזנה בסכום קטן מזה שקבע משרד החינוך. זאת, לדבריהן, משום שהצליחו לייעל את רכש הזמנת המזון מבלי לפגוע באיכות המנה ובכמותה. הכספים הועברו מסעיף ההזנה לטובת כוח האדם והחוגים - סעיפים שלדברי הרשויות והמפעילים תוקצבו בידי המשרד בחסר ובאופן שהקשה על העסקת כוח אדם איכותי בצהרונים.

לאורך השנים נערכו ביקורות בידי משרד רואי חשבון שהעניק שירותים למשרד החינוך, כך שהסטת התקציבים הייתה ידועה למשרד. אלא שלפני כשנתיים בביקורת שערך משרד רואי חשבון חדש, עלתה טענה שלפיה הסטת התקציבים נעשתה שלא כדין ובניגוד למה שנקבע. כבר לפני כשנה הודיעו משרדי החינוך והאוצר שבכוונתם לקזז מתקציבי הצהרונים בעקבות ממצאי הביקורת, אך הקיזוז לא בוצע בפועל עקב התנגדות מרכז השלטון המקומי.

בחודשים האחרונים נערכו דיונים בנושא בין נציגי החשבות במשרדי החינוך והאוצר לבין נציגי השלטון המקומי. במשרד האוצר אומרים שהושגו הסכמות בנוגע לגובה הקיזוז, אך בשלטון המקומי טוענים שהקיזוז שבוצע אינו תואם את ההבנות שהושגו. "קיזוז כזה אינו מתקבל על הדעת", כתב יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס במכתב שנשלח למשרד החינוך בסוף אוגוסט, זמן קצר לפני שהקיזוז בוצע בפועל.

כעת חוששים הארגונים שמפעילים את הצהרונים שהקיזוז "יגולגל" לפתחם, באופן שיכניס אותם לחובות ויוביל לפגיעה בפעילותם. זאת, לדבריהם, מבלי שלקחו שקל לכיסם הפרטי.

"מפעילי הצהרונים פעלו בתום לב מלא, בהתאם למדיניות הידועה שאפשרה ניוד בין רכיבי התוכנית; ניהלו את מערך הצהרונים בשקיפות מלאה; הגישו דוחות מאושרים בידי רואי חשבון של משרד החינוך; ועמדו בכל דרישות הקול הקורא", נכתב בעתירה. "ההחלטה מתעלמת לחלוטין מהשאלות המהותיות הבאות: האם ניוד ממרכיב ההזנה פגע ברמת ההזנה שסופקה לילדים? האם רמת שירותי ההזנה ירדה בפועל? האם נמצאו בביקורות הערות על איכות ההזנה שסופקה? האם כספי הניוד הושקעו ברווחת הילדים או, חלילה, 'זלגו' לכיסי המפעילים?".