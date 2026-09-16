בספרו "לישון עם השטן" משנת 2003 חשף רוברט באר, איש סי.איי.אי לשעבר, את עומק הקיצוניות והשחיתות של סעודיה ואת הבעייתיות וההשחתה של הברית והתלות בינה לבין ארה"ב. בינתיים הפכה ארה"ב למפיקת נפט ענקית שכבר אינה תלויה בנפט הסעודי, ושואפת להינתק מהמזה"ת ובעיותיו. מה שלא השתנה זה הריקבון הסעודי שמתואר בספר, כמו למשל מאות נסיכים שמחפשים לעצמם נתח פרטי מהעושר של המדינה, כולל דוגמאות של עסקאות נשק ענקיות, כמה שיותר יקרות, שמטרתן אינה ביטחון הממלכה אלא דמי התיווך הזורמים לכיסם. זה הפך את סעודיה למדינה בעלת צבא חזק מאוד על הנייר, אבל ללא חיילים בעלי מקצוענות, מוטיבציה ונכונות להקרבה, כאשר את הפער מילאה בעבר הברית עם ארה"ב שהעניקה ביטחון תמורת נפט ויציבות מחירים עולמית. במקביל להפחתת התלות האמריקנית בסעודיה מנהיגת הסונים, התפתחה איראן לאיום שיעי חמור ביותר. למרות זאת, נמנעה סעודיה מהשתתפות במלחמת "שאגת הארי" נגד איראן, והוכיחה לארה"ב שערכה הביטחוני אפסי ושאין לסמוך עליה. ארה"ב מצידה שידרה שגם עליה קשה לסמוך כשעצרה את המלחמה תמורת הסכם מפוקפק מבית היוצר של קטאר, פקיסטן, ובכירים אמריקניים המסובכים בניגודי אינטרסים כלכליים אישיים עם קטאר. לכן חתמה סעודיה לאחרונה על ברית הגנה סונית עם פקיסטן וטורקיה, ברית שלנגד עינינו קורסת במבחן הראשון שלה.

בספרו "לישון עם השטן" משנת 2003 חשף רוברט באר, איש סי.איי.אי לשעבר, את עומק הקיצוניות והשחיתות של סעודיה ואת הבעייתיות וההשחתה של הברית והתלות בינה לבין ארה"ב. בינתיים הפכה ארה"ב למפיקת נפט ענקית שכבר אינה תלויה בנפט הסעודי, ושואפת להינתק מהמזה"ת ובעיותיו. מה שלא השתנה זה הריקבון הסעודי שמתואר בספר, כמו למשל מאות נסיכים שמחפשים לעצמם נתח פרטי מהעושר של המדינה, כולל דוגמאות של עסקאות נשק ענקיות, כמה שיותר יקרות, שמטרתן אינה ביטחון הממלכה אלא דמי התיווך הזורמים לכיסם. זה הפך את סעודיה למדינה בעלת צבא חזק מאוד על הנייר, אבל ללא חיילים בעלי מקצוענות, מוטיבציה ונכונות להקרבה, כאשר את הפער מילאה בעבר הברית עם ארה"ב שהעניקה ביטחון תמורת נפט ויציבות מחירים עולמית. במקביל להפחתת התלות האמריקנית בסעודיה מנהיגת הסונים, התפתחה איראן לאיום שיעי חמור ביותר. למרות זאת, נמנעה סעודיה מהשתתפות במלחמת "שאגת הארי" נגד איראן, והוכיחה לארה"ב שערכה הביטחוני אפסי ושאין לסמוך עליה. ארה"ב מצידה שידרה שגם עליה קשה לסמוך כשעצרה את המלחמה תמורת הסכם מפוקפק מבית היוצר של קטאר, פקיסטן, ובכירים אמריקניים המסובכים בניגודי אינטרסים כלכליים אישיים עם קטאר. לכן חתמה סעודיה לאחרונה על ברית הגנה סונית עם פקיסטן וטורקיה, ברית שלנגד עינינו קורסת במבחן הראשון שלה.

בספרו "לישון עם השטן" משנת 2003 חשף רוברט באר, איש סי.איי.אי לשעבר, את עומק הקיצוניות והשחיתות של סעודיה ואת הבעייתיות וההשחתה של הברית והתלות בינה לבין ארה"ב. בינתיים הפכה ארה"ב למפיקת נפט ענקית שכבר אינה תלויה בנפט הסעודי, ושואפת להינתק מהמזה"ת ובעיותיו. מה שלא השתנה זה הריקבון הסעודי שמתואר בספר, כמו למשל מאות נסיכים שמחפשים לעצמם נתח פרטי מהעושר של המדינה, כולל דוגמאות של עסקאות נשק ענקיות, כמה שיותר יקרות, שמטרתן אינה ביטחון הממלכה אלא דמי התיווך הזורמים לכיסם. זה הפך את סעודיה למדינה בעלת צבא חזק מאוד על הנייר, אבל ללא חיילים בעלי מקצוענות, מוטיבציה ונכונות להקרבה, כאשר את הפער מילאה בעבר הברית עם ארה"ב שהעניקה ביטחון תמורת נפט ויציבות מחירים עולמית. במקביל להפחתת התלות האמריקנית בסעודיה מנהיגת הסונים, התפתחה איראן לאיום שיעי חמור ביותר. למרות זאת, נמנעה סעודיה מהשתתפות במלחמת "שאגת הארי" נגד איראן, והוכיחה לארה"ב שערכה הביטחוני אפסי ושאין לסמוך עליה. ארה"ב מצידה שידרה שגם עליה קשה לסמוך כשעצרה את המלחמה תמורת הסכם מפוקפק מבית היוצר של קטאר, פקיסטן, ובכירים אמריקניים המסובכים בניגודי אינטרסים כלכליים אישיים עם קטאר. לכן חתמה סעודיה לאחרונה על ברית הגנה סונית עם פקיסטן וטורקיה, ברית שלנגד עינינו קורסת במבחן הראשון שלה.

כצפוי, איראן מנסה באמצעות שליחיה לפגוע בקמפיין הרפובליקני על ידי הזנקת מחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בנובמבר. השיטה היא התקפות על סעודיה מצד החות’ים בתימן וממיליציות שיעיות מעירק, והיא, וכל בעלי בריתה הסוניים, נחשפים במלוא חולשתם והפכו לבדיחה בעולם הערבי. צבא סעודיה אינו מתפקד, חייליו אינם מסוגלים להפעיל את הצעצועים היקרים שבידיהם, המיליציות הנאמנות לו בתימן נטבחות ונכנעות, עריה מופצצות וצינור הנפט החיוני מהמפרץ אל ים סוף נוטרל. הפנייה של סעודיה לעזרת ארה"ב נענתה בשלילה, הן בשל הכישלון וההתקפלות האמריקנית במלחמה נגד החותים והן כתגובה לאי ההשתתפות הסעודית במלחמה נגד איראן. גם פנייה למצרים נענתה בשלילה למרות הפסדי המיליארדים כתוצאה מירידת השימוש בתעלת סואץ. למצרים יש עדיין טראומה ממלחמה בתימן בשנות ה-60, ואין לה חשק לפתוח במלחמה רחוקה נגד אויב חמקמק ובלתי שביר כמו החותים. בלית ברירה פנתה סעודיה, לפי פרסומים וגם לפי ההיגיון, לעזרת ישראל שהוכיחה ביצועים דמיוניים של לחימה, מודיעין וחיל האוויר, והיא היחידה שהצליחה להכות את החותים באופן כואב, כשהחריבה להם את תשתיות הנפט, הנמלים והחשמל, וחיסלה בתקיפה אחת את רוב ממשלתם.

כצפוי, איראן מנסה באמצעות שליחיה לפגוע בקמפיין הרפובליקני על ידי הזנקת מחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בנובמבר. השיטה היא התקפות על סעודיה מצד החות’ים בתימן וממיליציות שיעיות מעירק, והיא, וכל בעלי בריתה הסוניים, נחשפים במלוא חולשתם והפכו לבדיחה בעולם הערבי. צבא סעודיה אינו מתפקד, חייליו אינם מסוגלים להפעיל את הצעצועים היקרים שבידיהם, המיליציות הנאמנות לו בתימן נטבחות ונכנעות, עריה מופצצות וצינור הנפט החיוני מהמפרץ אל ים סוף נוטרל. הפנייה של סעודיה לעזרת ארה"ב נענתה בשלילה, הן בשל הכישלון וההתקפלות האמריקנית במלחמה נגד החותים והן כתגובה לאי ההשתתפות הסעודית במלחמה נגד איראן. גם פנייה למצרים נענתה בשלילה למרות הפסדי המיליארדים כתוצאה מירידת השימוש בתעלת סואץ. למצרים יש עדיין טראומה ממלחמה בתימן בשנות ה-60, ואין לה חשק לפתוח במלחמה רחוקה נגד אויב חמקמק ובלתי שביר כמו החותים. בלית ברירה פנתה סעודיה, לפי פרסומים וגם לפי ההיגיון, לעזרת ישראל שהוכיחה ביצועים דמיוניים של לחימה, מודיעין וחיל האוויר, והיא היחידה שהצליחה להכות את החותים באופן כואב, כשהחריבה להם את תשתיות הנפט, הנמלים והחשמל, וחיסלה בתקיפה אחת את רוב ממשלתם.

כצפוי, איראן מנסה באמצעות שליחיה לפגוע בקמפיין הרפובליקני על ידי הזנקת מחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בנובמבר. השיטה היא התקפות על סעודיה מצד החות’ים בתימן וממיליציות שיעיות מעירק, והיא, וכל בעלי בריתה הסוניים, נחשפים במלוא חולשתם והפכו לבדיחה בעולם הערבי. צבא סעודיה אינו מתפקד, חייליו אינם מסוגלים להפעיל את הצעצועים היקרים שבידיהם, המיליציות הנאמנות לו בתימן נטבחות ונכנעות, עריה מופצצות וצינור הנפט החיוני מהמפרץ אל ים סוף נוטרל. הפנייה של סעודיה לעזרת ארה"ב נענתה בשלילה, הן בשל הכישלון וההתקפלות האמריקנית במלחמה נגד החותים והן כתגובה לאי ההשתתפות הסעודית במלחמה נגד איראן. גם פנייה למצרים נענתה בשלילה למרות הפסדי המיליארדים כתוצאה מירידת השימוש בתעלת סואץ. למצרים יש עדיין טראומה ממלחמה בתימן בשנות ה-60, ואין לה חשק לפתוח במלחמה רחוקה נגד אויב חמקמק ובלתי שביר כמו החותים. בלית ברירה פנתה סעודיה, לפי פרסומים וגם לפי ההיגיון, לעזרת ישראל שהוכיחה ביצועים דמיוניים של לחימה, מודיעין וחיל האוויר, והיא היחידה שהצליחה להכות את החותים באופן כואב, כשהחריבה להם את תשתיות הנפט, הנמלים והחשמל, וחיסלה בתקיפה אחת את רוב ממשלתם.